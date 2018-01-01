OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOmniFlix Network (FLIX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
OmniFlix Network (FLIX) Informacija

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

https://omniflix.network/
https://mintscan.io/omniflix

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OmniFlix Network (FLIX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 2.66M
$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M
Bendra pasiūla:
$ 357.24M
$ 357.24M$ 357.24M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 250.76M
$ 250.76M
$ 250.76M$ 250.76M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 10.61M
$ 10.61M
$ 10.61M$ 10.61M
Visų laikų rekordas: $ 0.19
$ 0.19
$ 0.19$ 0.19
Visų laikų minimumas:
$ 0.008802316467692745
$ 0.008802316467692745$ 0.008802316467692745
Dabartinė kaina:
$ 0.01061
$ 0.01061$ 0.01061

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OmniFlix Network (FLIX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FLIX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FLIX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FLIX tokenomiką, galite peržiūrėti FLIX tokeno kainą realiuoju laiku!

OmniFlix Network (FLIX) Kainų istorija

FLIX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FLIX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FLIX? Mūsų FLIX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

