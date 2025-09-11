Daugiau apie FLIX

FLIX Kainos informacija

FLIX Oficiali svetainė

FLIX Tokenomika

FLIX Kainų prognozė

FLIX Istorija

FLIX pirkimo vadovas

FLIXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FLIX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

OmniFlix Network logotipas

OmniFlix Network kaina(FLIX)

1 FLIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01122
$0.01122$0.01122
-7.88%1D
USD
OmniFlix Network (FLIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:09:18(UTC+8)

OmniFlix Network (FLIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01071
$ 0.01071$ 0.01071
24 val. žemiausia
$ 0.01221
$ 0.01221$ 0.01221
24 val. aukščiausia

$ 0.01071
$ 0.01071$ 0.01071

$ 0.01221
$ 0.01221$ 0.01221

$ 0.49346043293993547
$ 0.49346043293993547$ 0.49346043293993547

$ 0.008802316467692745
$ 0.008802316467692745$ 0.008802316467692745

-0.36%

-7.88%

-14.49%

-14.49%

OmniFlix Network (FLIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01122. Per pastarąsias 24 valandas FLIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01071 iki aukščiausios $ 0.01221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLIX kaina yra $ 0.49346043293993547, o žemiausia – $ 0.008802316467692745.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLIX per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -7.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OmniFlix Network (FLIX) rinkos informacija

No.1714

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 113.44K
$ 113.44K$ 113.44K

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

250.76M
250.76M 250.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

357,242,302
357,242,302 357,242,302

25.07%

OMNIFLIX

Dabartinė OmniFlix Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.44K. FLIX apyvartoje yra 250.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 357242302. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.22M

OmniFlix Network (FLIX) kainos istorija USD

Stebėkite OmniFlix Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009598-7.88%
30 dienų$ -0.00473-29.66%
60 dienų$ +0.00056+5.25%
90 dienų$ -0.00168-13.03%
OmniFlix Network kainos pokytis šiandien

Šiandien FLIX užfiksuotas $ -0.0009598 (-7.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OmniFlix Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00473 (-29.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OmniFlix Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLIX rodiklis pasikeitė $ +0.00056 (+5.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OmniFlix Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00168 (-13.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OmniFlix Network (FLIX) pokyčius?

Peržiūrėkite OmniFlix Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OmniFlix Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OmniFlix Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OmniFlix Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OmniFlix Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OmniFlix Network (FLIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OmniFlix Network (FLIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OmniFlix Network prognozes.

Peržiūrėkite OmniFlix Network kainos prognozę dabar!

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika

Supratimas apie OmniFlix Network (FLIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OmniFlix Network (FLIX)

Ieškote, kaip nusipirkti OmniFlix Network? Viskas paprasta ir patogu! OmniFlix Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLIX į vietos valiutas

1 OmniFlix Network(FLIX) į VND
295.2543
1 OmniFlix Network(FLIX) į AUD
A$0.0169422
1 OmniFlix Network(FLIX) į GBP
0.0081906
1 OmniFlix Network(FLIX) į EUR
0.009537
1 OmniFlix Network(FLIX) į USD
$0.01122
1 OmniFlix Network(FLIX) į MYR
RM0.0473484
1 OmniFlix Network(FLIX) į TRY
0.4631616
1 OmniFlix Network(FLIX) į JPY
¥1.64934
1 OmniFlix Network(FLIX) į ARS
ARS$15.98289
1 OmniFlix Network(FLIX) į RUB
0.94809
1 OmniFlix Network(FLIX) į INR
0.9899406
1 OmniFlix Network(FLIX) į IDR
Rp183.9343968
1 OmniFlix Network(FLIX) į KRW
15.6050004
1 OmniFlix Network(FLIX) į PHP
0.642345
1 OmniFlix Network(FLIX) į EGP
￡E.0.5400186
1 OmniFlix Network(FLIX) į BRL
R$0.060588
1 OmniFlix Network(FLIX) į CAD
C$0.0154836
1 OmniFlix Network(FLIX) į BDT
1.366596
1 OmniFlix Network(FLIX) į NGN
16.9230138
1 OmniFlix Network(FLIX) į COP
$43.9999032
1 OmniFlix Network(FLIX) į ZAR
R.0.1964622
1 OmniFlix Network(FLIX) į UAH
0.4631616
1 OmniFlix Network(FLIX) į VES
Bs1.75032
1 OmniFlix Network(FLIX) į CLP
$10.78242
1 OmniFlix Network(FLIX) į PKR
Rs3.1865922
1 OmniFlix Network(FLIX) į KZT
6.0484776
1 OmniFlix Network(FLIX) į THB
฿0.3570204
1 OmniFlix Network(FLIX) į TWD
NT$0.3404148
1 OmniFlix Network(FLIX) į AED
د.إ0.0411774
1 OmniFlix Network(FLIX) į CHF
Fr0.0088638
1 OmniFlix Network(FLIX) į HKD
HK$0.0872916
1 OmniFlix Network(FLIX) į AMD
֏4.2872742
1 OmniFlix Network(FLIX) į MAD
.د.م0.1013166
1 OmniFlix Network(FLIX) į MXN
$0.208692
1 OmniFlix Network(FLIX) į SAR
ريال0.042075
1 OmniFlix Network(FLIX) į PLN
0.0408408
1 OmniFlix Network(FLIX) į RON
лв0.0486948
1 OmniFlix Network(FLIX) į SEK
kr0.1050192
1 OmniFlix Network(FLIX) į BGN
лв0.0187374
1 OmniFlix Network(FLIX) į HUF
Ft3.7739592
1 OmniFlix Network(FLIX) į CZK
0.2341614
1 OmniFlix Network(FLIX) į KWD
د.ك0.0034221
1 OmniFlix Network(FLIX) į ILS
0.0373626
1 OmniFlix Network(FLIX) į AOA
Kz10.2278154
1 OmniFlix Network(FLIX) į BHD
.د.ب0.00422994
1 OmniFlix Network(FLIX) į BMD
$0.01122
1 OmniFlix Network(FLIX) į DKK
kr0.0715836
1 OmniFlix Network(FLIX) į HNL
L0.2940762
1 OmniFlix Network(FLIX) į MUR
0.5111832
1 OmniFlix Network(FLIX) į NAD
$0.1972476
1 OmniFlix Network(FLIX) į NOK
kr0.1115268
1 OmniFlix Network(FLIX) į NZD
$0.0188496
1 OmniFlix Network(FLIX) į PAB
B/.0.01122
1 OmniFlix Network(FLIX) į PGK
K0.0475728
1 OmniFlix Network(FLIX) į QAR
ر.ق0.0408408
1 OmniFlix Network(FLIX) į RSD
дин.1.1243562

OmniFlix Network išteklius

Išsamesnei OmniFlix Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OmniFlix Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OmniFlix Network

Kiek OmniFlix Network(FLIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLIX kaina USD valiuta yra 0.01122USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLIX į USD kaina?
Dabartinė FLIX kaina USD valiuta yra $ 0.01122. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OmniFlix Network rinkos kapitalizacija?
FLIX rinkos kapitalizacija yra $ 2.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLIX apyvartoje?
FLIX apyvartoje yra 250.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLIX kaina?
FLIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.49346043293993547USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLIX kaina?
FLIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008802316467692745USD.
Kokia yra FLIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLIX yra $ 113.44KUSD.
Ar FLIX kaina šiais metais kils?
FLIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:09:18(UTC+8)

OmniFlix Network (FLIX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FLIX-į-USD skaičiuoklė

Suma

FLIX
FLIX
USD
USD

1 FLIX = 0.01122 USD

Prekiauti FLIX

FLIXUSDT
$0.01122
$0.01122$0.01122
-7.88%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis