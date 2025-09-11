OmniFlix Network (FLIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01122. Per pastarąsias 24 valandas FLIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01071 iki aukščiausios $ 0.01221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLIX kaina yra $ 0.49346043293993547, o žemiausia – $ 0.008802316467692745.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLIX per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -7.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OmniFlix Network (FLIX) rinkos informacija
$ 2.81M
$ 113.44K
$ 11.22M
250.76M
1,000,000,000
357,242,302
25.07%
OMNIFLIX
Dabartinė OmniFlix Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.44K. FLIX apyvartoje yra 250.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 357242302. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.22M
OmniFlix Network (FLIX) kainos istorija USD
Stebėkite OmniFlix Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009598
-7.88%
30 dienų
$ -0.00473
-29.66%
60 dienų
$ +0.00056
+5.25%
90 dienų
$ -0.00168
-13.03%
OmniFlix Network kainos pokytis šiandien
Šiandien FLIX užfiksuotas $ -0.0009598 (-7.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OmniFlix Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00473 (-29.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OmniFlix Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLIX rodiklis pasikeitė $ +0.00056 (+5.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OmniFlix Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00168 (-13.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OmniFlix Network (FLIX) pokyčius?
OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.
OmniFlix Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OmniFlix Network (FLIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OmniFlix Network (FLIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OmniFlix Network prognozes.
Supratimas apie OmniFlix Network (FLIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.