FluidTokens (FLDT) kainos grafikas realiu laiku
FluidTokens (FLDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.26641
$ 0.26641$ 0.26641
24 val. žemiausia
$ 0.2796
$ 0.2796$ 0.2796
24 val. aukščiausia

$ 0.26641
$ 0.26641$ 0.26641

$ 0.2796
$ 0.2796$ 0.2796

$ 0.5260375866403589
$ 0.5260375866403589$ 0.5260375866403589

$ 0.05527900164573878
$ 0.05527900164573878$ 0.05527900164573878

-0.07%

+2.67%

+22.68%

+22.68%

FluidTokens (FLDT) realiojo laiko kaina yra $ 0.27607. Per pastarąsias 24 valandas FLDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.26641 iki aukščiausios $ 0.2796 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLDT kaina yra $ 0.5260375866403589, o žemiausia – $ 0.05527900164573878.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLDT per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FluidTokens (FLDT) rinkos informacija

No.4132

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 50.53K
$ 50.53K$ 50.53K

$ 27.61M
$ 27.61M$ 27.61M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ADA

Dabartinė FluidTokens rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.53K. FLDT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.61M

FluidTokens (FLDT) kainos istorija USD

Stebėkite FluidTokens kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0071794+2.67%
30 dienų$ +0.0636+29.93%
60 dienų$ +0.06557+31.14%
90 dienų$ +0.09748+54.58%
FluidTokens kainos pokytis šiandien

Šiandien FLDT užfiksuotas $ +0.0071794 (+2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FluidTokens 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0636 (+29.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FluidTokens 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLDT rodiklis pasikeitė $ +0.06557 (+31.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FluidTokens 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09748 (+54.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FluidTokens (FLDT) pokyčius?

Peržiūrėkite FluidTokens kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

FluidTokens galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FluidTokens investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLDTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FluidTokens mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FluidTokens, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FluidTokens kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FluidTokens (FLDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FluidTokens (FLDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FluidTokens prognozes.

Peržiūrėkite FluidTokens kainos prognozę dabar!

FluidTokens (FLDT) Tokenomika

Supratimas apie FluidTokens (FLDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FluidTokens (FLDT)

Ieškote, kaip nusipirkti FluidTokens? Viskas paprasta ir patogu! FluidTokens lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FluidTokens

Kiek FluidTokens(FLDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLDT kaina USD valiuta yra 0.27607USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLDT į USD kaina?
Dabartinė FLDT kaina USD valiuta yra $ 0.27607. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FluidTokens rinkos kapitalizacija?
FLDT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLDT apyvartoje?
FLDT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLDT kaina?
FLDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5260375866403589USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLDT kaina?
FLDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05527900164573878USD.
Kokia yra FLDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLDT yra $ 50.53KUSD.
Ar FLDT kaina šiais metais kils?
FLDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FluidTokens (FLDT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

