Flayer (FLAY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFlayer (FLAY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Flayer (FLAY) Informacija

FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance.

Oficiali svetainė:
https://docs.flayer.io/
Baltoji knyga:
https://www.flayer.io/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee

Flayer (FLAY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Flayer (FLAY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 33.91M
$ 33.91M$ 33.91M
Visų laikų rekordas:
$ 0.36
$ 0.36$ 0.36
Visų laikų minimumas:
$ 0.013309920381206455
$ 0.013309920381206455$ 0.013309920381206455
Dabartinė kaina:
$ 0.03391
$ 0.03391$ 0.03391

Flayer (FLAY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Flayer (FLAY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FLAY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FLAY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FLAY tokenomiką, galite peržiūrėti FLAY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FLAY

Norite įtraukti Flayer (FLAY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FLAY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Flayer (FLAY) Kainų istorija

FLAY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FLAY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FLAY? Mūsų FLAY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.