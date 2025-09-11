FishWar (FISHW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000755. Per pastarąsias 24 valandas FISHW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000706 iki aukščiausios $ 0.0000909 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FISHW kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FISHW per pastarąją valandą pasikeitė +1.75%, per 24 valandas – -3.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FishWar (FISHW) rinkos informacija
--
----
$ 122.37K
$ 122.37K$ 122.37K
$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M
--
----
57,076,697,777
57,076,697,777 57,076,697,777
SEIEVM
Dabartinė FishWar rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.37K. FISHW apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 57076697777. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.31M
FishWar (FISHW) kainos istorija USD
Stebėkite FishWar kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002698
-3.45%
30 dienų
$ -0.0000745
-49.67%
60 dienų
$ -0.0003539
-82.42%
90 dienų
$ -0.0004794
-86.40%
FishWar kainos pokytis šiandien
Šiandien FISHW užfiksuotas $ -0.000002698 (-3.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FishWar 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000745 (-49.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FishWar 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FISHW rodiklis pasikeitė $ -0.0003539 (-82.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FishWar 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004794 (-86.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FishWar (FISHW) pokyčius?
FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items.
Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game.
FishWar kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FishWar (FISHW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FishWar (FISHW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FishWar prognozes.
Supratimas apie FishWar (FISHW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FISHWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
