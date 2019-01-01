Finblox (FINBLOX) Tokenomika

Finblox (FINBLOX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFinblox (FINBLOX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Finblox (FINBLOX) Informacija

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Oficiali svetainė:
https://finblox.com
Baltoji knyga:
https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199

Finblox (FINBLOX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Finblox (FINBLOX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.61K
$ 11.61K$ 11.61K
Bendra pasiūla:
$ 9.47B
$ 9.47B$ 9.47B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 58.00K
$ 58.00K$ 58.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0185
$ 0.0185$ 0.0185
Visų laikų minimumas:
$ 0.000011425261328791
$ 0.000011425261328791$ 0.000011425261328791
Dabartinė kaina:
$ 0.0000058
$ 0.0000058$ 0.0000058

Finblox (FINBLOX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Finblox (FINBLOX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FINBLOX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FINBLOX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FINBLOX tokenomiką, galite peržiūrėti FINBLOX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FINBLOX

Norite įtraukti Finblox (FINBLOX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FINBLOX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Finblox (FINBLOX) Kainų istorija

FINBLOX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FINBLOX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FINBLOX? Mūsų FINBLOX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.