Feline logotipas

Feline kaina(FEL)

1 FEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000000000000000000015
$0.00000000000000000000015$0.00000000000000000000015
-50.00%1D
USD
Feline (FEL) kainos grafikas realiu laiku
Feline (FEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000000000000000000013
$ 0.00000000000000000000013$ 0.00000000000000000000013
24 val. žemiausia
$ 0.00000000000000000000071
$ 0.00000000000000000000071$ 0.00000000000000000000071
24 val. aukščiausia

$ 0.00000000000000000000013
$ 0.00000000000000000000013$ 0.00000000000000000000013

$ 0.00000000000000000000071
$ 0.00000000000000000000071$ 0.00000000000000000000071

--
----

--
----

0.00%

-50.00%

-99.82%

-99.82%

Feline (FEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000000000000000015. Per pastarąsias 24 valandas FEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000000000000000013 iki aukščiausios $ 0.00000000000000000000071 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -50.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -99.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Feline (FEL) rinkos informacija

--
----

$ 509.66K
$ 509.66K$ 509.66K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Dabartinė Feline rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 509.66K. FEL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Feline (FEL) kainos istorija USD

Stebėkite Feline kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000000000000000015-50.00%
30 dienų$ -0.00000000000509999999985-100.00%
60 dienų$ -0.00144899999999999999985-100.00%
90 dienų$ -0.00099999999999999999985-100.00%
Feline kainos pokytis šiandien

Šiandien FEL užfiksuotas $ -0.00000000000000000000015 (-50.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Feline 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000000509999999985 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Feline 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FEL rodiklis pasikeitė $ -0.00144899999999999999985 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Feline 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00099999999999999999985 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Feline (FEL) pokyčius?

Peržiūrėkite Feline kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Feline (FEL)

Feline-FEL is a revolutionary AI-powered memecoin project that empowers users to create, trade, and share meme-inspired digital assets on the blockchain. By blending cutting-edge AI with community-driven innovation, Feline-FEL is redefining the memecoin landscape.

Feline galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Feline investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Feline mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Feline, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Feline kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Feline (FEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Feline (FEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Feline prognozes.

Peržiūrėkite Feline kainos prognozę dabar!

Feline (FEL) Tokenomika

Supratimas apie Feline (FEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Feline (FEL)

Ieškote, kaip nusipirkti Feline? Viskas paprasta ir patogu! Feline lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FEL į vietos valiutas

1 Feline(FEL) į VND
0.00000000000000000394725
1 Feline(FEL) į AUD
A$0.000000000000000000000225
1 Feline(FEL) į GBP
0.0000000000000000000001095
1 Feline(FEL) į EUR
0.0000000000000000000001275
1 Feline(FEL) į USD
$0.00000000000000000000015
1 Feline(FEL) į MYR
RM0.0000000000000000000006315
1 Feline(FEL) į TRY
0.000000000000000000006201
1 Feline(FEL) į JPY
¥0.00000000000000000002205
1 Feline(FEL) į ARS
ARS$0.000000000000000000214899
1 Feline(FEL) į RUB
0.000000000000000000012675
1 Feline(FEL) į INR
0.000000000000000000013257
1 Feline(FEL) į IDR
Rp0.000000000000000002459016
1 Feline(FEL) į KRW
0.000000000000000000208332
1 Feline(FEL) į PHP
0.0000000000000000000085665
1 Feline(FEL) į EGP
￡E.0.0000000000000000000072315
1 Feline(FEL) į BRL
R$0.0000000000000000000008085
1 Feline(FEL) į CAD
C$0.000000000000000000000207
1 Feline(FEL) į BDT
0.000000000000000000018174
1 Feline(FEL) į NGN
0.000000000000000000225225
1 Feline(FEL) į COP
$0.0000000000000000005859375
1 Feline(FEL) į ZAR
R.0.0000000000000000000026025
1 Feline(FEL) į UAH
0.0000000000000000000061725
1 Feline(FEL) į VES
Bs0.00000000000000000002355
1 Feline(FEL) į CLP
$0.00000000000000000014265
1 Feline(FEL) į PKR
Rs0.000000000000000000042396
1 Feline(FEL) į KZT
0.000000000000000000080514
1 Feline(FEL) į THB
฿0.000000000000000000004752
1 Feline(FEL) į TWD
NT$0.0000000000000000000045375
1 Feline(FEL) į AED
د.إ0.0000000000000000000005505
1 Feline(FEL) į CHF
Fr0.0000000000000000000001185
1 Feline(FEL) į HKD
HK$0.000000000000000000001167
1 Feline(FEL) į AMD
֏0.00000000000000000005712
1 Feline(FEL) į MAD
.د.م0.0000000000000000000013485
1 Feline(FEL) į MXN
$0.0000000000000000000027735
1 Feline(FEL) į SAR
ريال0.0000000000000000000005625
1 Feline(FEL) į PLN
0.000000000000000000000543
1 Feline(FEL) į RON
лв0.000000000000000000000648
1 Feline(FEL) į SEK
kr0.0000000000000000000013965
1 Feline(FEL) į BGN
лв0.000000000000000000000249
1 Feline(FEL) į HUF
Ft0.000000000000000000050082
1 Feline(FEL) į CZK
0.0000000000000000000031155
1 Feline(FEL) į KWD
د.ك0.00000000000000000000004575
1 Feline(FEL) į ILS
0.000000000000000000000498
1 Feline(FEL) į AOA
Kz0.0000000000000000001372365
1 Feline(FEL) į BHD
.د.ب0.00000000000000000000005655
1 Feline(FEL) į BMD
$0.00000000000000000000015
1 Feline(FEL) į DKK
kr0.000000000000000000000954
1 Feline(FEL) į HNL
L0.000000000000000000003912
1 Feline(FEL) į MUR
0.000000000000000000006834
1 Feline(FEL) į NAD
$0.0000000000000000000026205
1 Feline(FEL) į NOK
kr0.0000000000000000000014805
1 Feline(FEL) į NZD
$0.0000000000000000000002505
1 Feline(FEL) į PAB
B/.0.00000000000000000000015
1 Feline(FEL) į PGK
K0.000000000000000000000633
1 Feline(FEL) į QAR
ر.ق0.000000000000000000000543
1 Feline(FEL) į RSD
дин.0.0000000000000000000149865

Feline išteklius

Išsamesnei Feline analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Feline svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Feline

Kiek Feline(FEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEL kaina USD valiuta yra 0.00000000000000000000015USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEL į USD kaina?
Dabartinė FEL kaina USD valiuta yra $ 0.00000000000000000000015. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Feline rinkos kapitalizacija?
FEL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEL apyvartoje?
FEL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEL kaina?
FEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEL kaina?
FEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEL yra $ 509.66KUSD.
Ar FEL kaina šiais metais kils?
FEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Feline (FEL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
