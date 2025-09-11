FAT NIGGA SEASON (FAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001474. Per pastarąsias 24 valandas FAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00133 iki aukščiausios $ 0.001559 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAT kaina yra $ 0.025450175150902074, o žemiausia – $ 0.001325879683514005.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +2.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FAT NIGGA SEASON (FAT) rinkos informacija
No.3711
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
0.00
0.00 0.00
999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9
999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9
0.00%
SOL
Dabartinė FAT NIGGA SEASON rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.48K. FAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999907800.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.47M
FAT NIGGA SEASON (FAT) kainos istorija USD
Stebėkite FAT NIGGA SEASON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003595
+2.50%
30 dienų
$ -0.001371
-48.19%
60 dienų
$ -0.002453
-62.47%
90 dienų
$ -0.00294
-66.61%
FAT NIGGA SEASON kainos pokytis šiandien
Šiandien FAT užfiksuotas $ +0.00003595 (+2.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FAT NIGGA SEASON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001371 (-48.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FAT NIGGA SEASON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FAT rodiklis pasikeitė $ -0.002453 (-62.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FAT NIGGA SEASON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00294 (-66.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FAT NIGGA SEASON (FAT) pokyčius?
FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.
FAT NIGGA SEASON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FAT NIGGA SEASON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FAT NIGGA SEASON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FAT NIGGA SEASON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FAT NIGGA SEASON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FAT NIGGA SEASON (FAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FAT NIGGA SEASON (FAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FAT NIGGA SEASON prognozes.
Supratimas apie FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FAT NIGGA SEASON (FAT)
Ieškote, kaip nusipirkti FAT NIGGA SEASON? Viskas paprasta ir patogu! FAT NIGGA SEASON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.