Daugiau apie FAT

FAT Kainos informacija

FAT Oficiali svetainė

FAT Tokenomika

FAT Kainų prognozė

FAT Istorija

FAT pirkimo vadovas

FATvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FAT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FAT NIGGA SEASON logotipas

FAT NIGGA SEASON kaina(FAT)

1 FAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.001474
$0.001474$0.001474
+2.50%1D
USD
FAT NIGGA SEASON (FAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:08(UTC+8)

FAT NIGGA SEASON (FAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00133
$ 0.00133$ 0.00133
24 val. žemiausia
$ 0.001559
$ 0.001559$ 0.001559
24 val. aukščiausia

$ 0.00133
$ 0.00133$ 0.00133

$ 0.001559
$ 0.001559$ 0.001559

$ 0.025450175150902074
$ 0.025450175150902074$ 0.025450175150902074

$ 0.001325879683514005
$ 0.001325879683514005$ 0.001325879683514005

-0.28%

+2.50%

-22.14%

-22.14%

FAT NIGGA SEASON (FAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001474. Per pastarąsias 24 valandas FAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00133 iki aukščiausios $ 0.001559 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FAT kaina yra $ 0.025450175150902074, o žemiausia – $ 0.001325879683514005.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +2.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FAT NIGGA SEASON (FAT) rinkos informacija

No.3711

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

0.00
0.00 0.00

999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9

999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9

0.00%

SOL

Dabartinė FAT NIGGA SEASON rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.48K. FAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999907800.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.47M

FAT NIGGA SEASON (FAT) kainos istorija USD

Stebėkite FAT NIGGA SEASON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003595+2.50%
30 dienų$ -0.001371-48.19%
60 dienų$ -0.002453-62.47%
90 dienų$ -0.00294-66.61%
FAT NIGGA SEASON kainos pokytis šiandien

Šiandien FAT užfiksuotas $ +0.00003595 (+2.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FAT NIGGA SEASON 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001371 (-48.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FAT NIGGA SEASON 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FAT rodiklis pasikeitė $ -0.002453 (-62.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FAT NIGGA SEASON 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00294 (-66.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FAT NIGGA SEASON (FAT) pokyčius?

Peržiūrėkite FAT NIGGA SEASON kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.

FAT NIGGA SEASON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FAT NIGGA SEASON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FAT NIGGA SEASON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FAT NIGGA SEASON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FAT NIGGA SEASON kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FAT NIGGA SEASON (FAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FAT NIGGA SEASON (FAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FAT NIGGA SEASON prognozes.

Peržiūrėkite FAT NIGGA SEASON kainos prognozę dabar!

FAT NIGGA SEASON (FAT) Tokenomika

Supratimas apie FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FAT NIGGA SEASON (FAT)

Ieškote, kaip nusipirkti FAT NIGGA SEASON? Viskas paprasta ir patogu! FAT NIGGA SEASON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FAT į vietos valiutas

1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į VND
38.78831
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į AUD
A$0.00222574
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į GBP
0.00107602
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į EUR
0.0012529
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į USD
$0.001474
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į MYR
RM0.00622028
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į TRY
0.06084672
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į JPY
¥0.216678
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į ARS
ARS$2.099713
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į RUB
0.124553
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į INR
0.1298594
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į IDR
Rp24.16393056
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į KRW
2.05006868
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į PHP
0.08426858
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į EGP
￡E.0.07088466
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į BRL
R$0.0079596
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į CAD
C$0.00203412
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į BDT
0.1795332
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į NGN
2.22658018
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į COP
$5.78037944
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į ZAR
R.0.02578026
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į UAH
0.06084672
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į VES
Bs0.229944
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į CLP
$1.416514
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į PKR
Rs0.41863074
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į KZT
0.79460392
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į THB
฿0.0468732
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į TWD
NT$0.04467694
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į AED
د.إ0.00540958
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į CHF
Fr0.00116446
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į HKD
HK$0.01146772
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į AMD
֏0.56323014
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į MAD
.د.م0.01331022
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į MXN
$0.02740166
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į SAR
ريال0.0055275
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į PLN
0.00536536
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į RON
лв0.00638242
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į SEK
kr0.01376716
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į BGN
лв0.00246158
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į HUF
Ft0.49529348
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į CZK
0.03074764
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į KWD
د.ك0.00044957
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į ILS
0.00489368
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į AOA
Kz1.34857734
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į BHD
.د.ب0.000555698
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į BMD
$0.001474
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į DKK
kr0.00940412
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į HNL
L0.03863354
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į MUR
0.067067
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į NAD
$0.02591292
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į NOK
kr0.01463682
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į NZD
$0.00247632
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į PAB
B/.0.001474
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į PGK
K0.00624976
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į QAR
ر.ق0.00536536
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) į RSD
дин.0.1476211

FAT NIGGA SEASON išteklius

Išsamesnei FAT NIGGA SEASON analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FAT NIGGA SEASON svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FAT NIGGA SEASON

Kiek FAT NIGGA SEASON(FAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FAT kaina USD valiuta yra 0.001474USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FAT į USD kaina?
Dabartinė FAT kaina USD valiuta yra $ 0.001474. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FAT NIGGA SEASON rinkos kapitalizacija?
FAT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FAT apyvartoje?
FAT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FAT kaina?
FAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.025450175150902074USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FAT kaina?
FAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001325879683514005USD.
Kokia yra FAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FAT yra $ 54.48KUSD.
Ar FAT kaina šiais metais kils?
FAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:08(UTC+8)

FAT NIGGA SEASON (FAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FAT-į-USD skaičiuoklė

Suma

FAT
FAT
USD
USD

1 FAT = 0.001474 USD

Prekiauti FAT

FATUSDT
$0.001474
$0.001474$0.001474
+2.57%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis