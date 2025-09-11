FANC (FANC) realiojo laiko kaina yra $ 0.004307. Per pastarąsias 24 valandas FANC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004279 iki aukščiausios $ 0.004376 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FANC kaina yra $ 4.399394243120854, o žemiausia – $ 0.00315495771500025.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FANC per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FANC (FANC) rinkos informacija
Dabartinė FANC rinkos kapitalizacija yra $ 6.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.72K. FANC apyvartoje yra 1.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.61M
FANC (FANC) kainos istorija USD
Stebėkite FANC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000026
-0.60%
30 dienų
$ -0.002093
-32.71%
60 dienų
$ -0.00217
-33.51%
90 dienų
$ -0.002954
-40.69%
FANC kainos pokytis šiandien
Šiandien FANC užfiksuotas $ -0.000026 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FANC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002093 (-32.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FANC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FANC rodiklis pasikeitė $ -0.00217 (-33.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FANC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002954 (-40.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FANC (FANC) pokyčius?
fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.
FANC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FANC (FANC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FANC (FANC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FANC prognozes.
Supratimas apie FANC (FANC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FANCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
