FANC kaina(FANC)

1 FANC į USD – tiesioginė kaina:

$0.004307
$0.004307$0.004307
-0.60%1D
USD
FANC (FANC) kainos grafikas realiu laiku
FANC (FANC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004279
$ 0.004279$ 0.004279
24 val. žemiausia
$ 0.004376
$ 0.004376$ 0.004376
24 val. aukščiausia

$ 0.004279
$ 0.004279$ 0.004279

$ 0.004376
$ 0.004376$ 0.004376

$ 4.399394243120854
$ 4.399394243120854$ 4.399394243120854

$ 0.00315495771500025
$ 0.00315495771500025$ 0.00315495771500025

-0.24%

-0.60%

-3.89%

-3.89%

FANC (FANC) realiojo laiko kaina yra $ 0.004307. Per pastarąsias 24 valandas FANC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004279 iki aukščiausios $ 0.004376 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FANC kaina yra $ 4.399394243120854, o žemiausia – $ 0.00315495771500025.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FANC per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FANC (FANC) rinkos informacija

No.1348

$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M

$ 113.72K
$ 113.72K$ 113.72K

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

1.45B
1.45B 1.45B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

72.38%

ETH

Dabartinė FANC rinkos kapitalizacija yra $ 6.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.72K. FANC apyvartoje yra 1.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.61M

FANC (FANC) kainos istorija USD

Stebėkite FANC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000026-0.60%
30 dienų$ -0.002093-32.71%
60 dienų$ -0.00217-33.51%
90 dienų$ -0.002954-40.69%
FANC kainos pokytis šiandien

Šiandien FANC užfiksuotas $ -0.000026 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FANC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002093 (-32.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FANC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FANC rodiklis pasikeitė $ -0.00217 (-33.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FANC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002954 (-40.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FANC (FANC) pokyčius?

Peržiūrėkite FANC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FANC (FANC)

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

FANC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FANC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FANCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FANC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FANC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FANC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FANC (FANC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FANC (FANC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FANC prognozes.

Peržiūrėkite FANC kainos prognozę dabar!

FANC (FANC) Tokenomika

Supratimas apie FANC (FANC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FANCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FANC (FANC)

Ieškote, kaip nusipirkti FANC? Viskas paprasta ir patogu! FANC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FANC į vietos valiutas

1 FANC(FANC) į VND
113.338705
1 FANC(FANC) į AUD
A$0.00650357
1 FANC(FANC) į GBP
0.00314411
1 FANC(FANC) į EUR
0.00366095
1 FANC(FANC) į USD
$0.004307
1 FANC(FANC) į MYR
RM0.01817554
1 FANC(FANC) į TRY
0.17779296
1 FANC(FANC) į JPY
¥0.633129
1 FANC(FANC) į ARS
ARS$6.1353215
1 FANC(FANC) į RUB
0.3639415
1 FANC(FANC) į INR
0.3794467
1 FANC(FANC) į IDR
Rp70.60654608
1 FANC(FANC) į KRW
5.99026174
1 FANC(FANC) į PHP
0.24623119
1 FANC(FANC) į EGP
￡E.0.20712363
1 FANC(FANC) į BRL
R$0.0232578
1 FANC(FANC) į CAD
C$0.00594366
1 FANC(FANC) į BDT
0.5245926
1 FANC(FANC) į NGN
6.50602499
1 FANC(FANC) į COP
$16.89015892
1 FANC(FANC) į ZAR
R.0.07532943
1 FANC(FANC) į UAH
0.17779296
1 FANC(FANC) į VES
Bs0.671892
1 FANC(FANC) į CLP
$4.139027
1 FANC(FANC) į PKR
Rs1.22323107
1 FANC(FANC) į KZT
2.32181756
1 FANC(FANC) į THB
฿0.1369626
1 FANC(FANC) į TWD
NT$0.13054517
1 FANC(FANC) į AED
د.إ0.01580669
1 FANC(FANC) į CHF
Fr0.00340253
1 FANC(FANC) į HKD
HK$0.03350846
1 FANC(FANC) į AMD
֏1.64574777
1 FANC(FANC) į MAD
.د.م0.03889221
1 FANC(FANC) į MXN
$0.08006713
1 FANC(FANC) į SAR
ريال0.01615125
1 FANC(FANC) į PLN
0.01567748
1 FANC(FANC) į RON
лв0.01864931
1 FANC(FANC) į SEK
kr0.04022738
1 FANC(FANC) į BGN
лв0.00719269
1 FANC(FANC) į HUF
Ft1.44723814
1 FANC(FANC) į CZK
0.08984402
1 FANC(FANC) į KWD
د.ك0.001313635
1 FANC(FANC) į ILS
0.01429924
1 FANC(FANC) į AOA
Kz3.94051737
1 FANC(FANC) į BHD
.د.ب0.001623739
1 FANC(FANC) į BMD
$0.004307
1 FANC(FANC) į DKK
kr0.02747866
1 FANC(FANC) į HNL
L0.11288647
1 FANC(FANC) į MUR
0.1959685
1 FANC(FANC) į NAD
$0.07571706
1 FANC(FANC) į NOK
kr0.04276851
1 FANC(FANC) į NZD
$0.00723576
1 FANC(FANC) į PAB
B/.0.004307
1 FANC(FANC) į PGK
K0.01826168
1 FANC(FANC) į QAR
ر.ق0.01567748
1 FANC(FANC) į RSD
дин.0.43134605

FANC išteklius

Išsamesnei FANC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FANC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FANC

Kiek FANC(FANC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FANC kaina USD valiuta yra 0.004307USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FANC į USD kaina?
Dabartinė FANC kaina USD valiuta yra $ 0.004307. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FANC rinkos kapitalizacija?
FANC rinkos kapitalizacija yra $ 6.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FANC apyvartoje?
FANC apyvartoje yra 1.45BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FANC kaina?
FANC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.399394243120854USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FANC kaina?
FANC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00315495771500025USD.
Kokia yra FANC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FANC yra $ 113.72KUSD.
Ar FANC kaina šiais metais kils?
FANC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FANC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FANC (FANC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

