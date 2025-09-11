EXPERT MONEY (EXPERT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000861. Per pastarąsias 24 valandas EXPERT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000803 iki aukščiausios $ 0.000876 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EXPERT kaina yra $ 0.004612809327356288, o žemiausia – $ 0.00011434932952296.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EXPERT per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EXPERT MONEY (EXPERT) rinkos informacija
Dabartinė EXPERT MONEY rinkos kapitalizacija yra $ 628.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.18K. EXPERT apyvartoje yra 729.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 729990911.74865. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 861.00K
EXPERT MONEY (EXPERT) kainos istorija USD
Stebėkite EXPERT MONEY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000294
-0.33%
30 dienų
$ +0.00012
+16.19%
60 dienų
$ +0.000138
+19.08%
90 dienų
$ +0.000112
+14.95%
EXPERT MONEY kainos pokytis šiandien
Šiandien EXPERT užfiksuotas $ -0.00000294 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EXPERT MONEY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00012 (+16.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EXPERT MONEY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EXPERT rodiklis pasikeitė $ +0.000138 (+19.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EXPERT MONEY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000112 (+14.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EXPERT MONEY (EXPERT) pokyčius?
EXPERT MONEY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EXPERT MONEY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EXPERT MONEY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
EXPERT MONEY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EXPERT MONEY (EXPERT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EXPERT MONEY (EXPERT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EXPERT MONEY prognozes.
Supratimas apie EXPERT MONEY (EXPERT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EXPERTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EXPERT MONEY (EXPERT)
Ieškote, kaip nusipirkti EXPERT MONEY? Viskas paprasta ir patogu! EXPERT MONEY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.