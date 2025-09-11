ESCG (ESCG) realiojo laiko kaina yra $ 0.090604. Per pastarąsias 24 valandas ESCG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.089589 iki aukščiausios $ 0.0997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ESCG kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ESCG per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -6.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ESCG (ESCG) rinkos informacija
--
----
$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M
$ 271.81M
$ 271.81M$ 271.81M
--
----
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
SOL
Dabartinė ESCG rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.41M. ESCG apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 271.81M
ESCG (ESCG) kainos istorija USD
Stebėkite ESCG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00670745
-6.89%
30 dienų
$ +0.038913
+75.28%
60 dienų
$ -0.236031
-72.27%
90 dienų
$ -0.742705
-89.13%
ESCG kainos pokytis šiandien
Šiandien ESCG užfiksuotas $ -0.00670745 (-6.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ESCG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.038913 (+75.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ESCG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ESCG rodiklis pasikeitė $ -0.236031 (-72.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ESCG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.742705 (-89.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ESCG (ESCG) pokyčius?
ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem.
ESCG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ESCG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ESCG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ESCG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ESCG (ESCG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ESCG (ESCG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ESCG prognozes.
Supratimas apie ESCG (ESCG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ESCGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ESCG (ESCG)
Ieškote, kaip nusipirkti ESCG? Viskas paprasta ir patogu! ESCG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.