Equilibria Finance (EQB) realiojo laiko kaina yra $ 0.4708. Per pastarąsias 24 valandas EQB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.39 iki aukščiausios $ 0.6289 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQB kaina yra $ 1.0650397969114989, o žemiausia – $ 0.010829351961722994.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +5.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Equilibria Finance (EQB) rinkos informacija
$ 15.93M
$ 1.41K
$ 47.08M
33.84M
100,000,000
100,000,000
33.83%
ARB
Dabartinė Equilibria Finance rinkos kapitalizacija yra $ 15.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.41K. EQB apyvartoje yra 33.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.08M
Equilibria Finance (EQB) kainos istorija USD
Stebėkite Equilibria Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.023781
+5.32%
30 dienų
$ -0.0512
-9.81%
60 dienų
$ -0.022
-4.47%
90 dienų
$ +0.0919
+24.25%
Equilibria Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien EQB užfiksuotas $ +0.023781 (+5.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Equilibria Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0512 (-9.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Equilibria Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EQB rodiklis pasikeitė $ -0.022 (-4.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Equilibria Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0919 (+24.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Equilibria Finance (EQB) pokyčius?
Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.
Equilibria Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Equilibria Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EQBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Equilibria Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Equilibria Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Equilibria Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Equilibria Finance (EQB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Equilibria Finance (EQB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Equilibria Finance prognozes.
Supratimas apie Equilibria Finance (EQB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Equilibria Finance (EQB)
Ieškote, kaip nusipirkti Equilibria Finance? Viskas paprasta ir patogu! Equilibria Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.