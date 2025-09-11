Daugiau apie EQB

EQB Kainos informacija

EQB Baltoji knyga

EQB Oficiali svetainė

EQB Tokenomika

EQB Kainų prognozė

EQB Istorija

EQB pirkimo vadovas

EQBvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EQB Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Equilibria Finance logotipas

Equilibria Finance kaina(EQB)

1 EQB į USD – tiesioginė kaina:

$0.4708
$0.4708$0.4708
+5.32%1D
USD
Equilibria Finance (EQB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:32:02(UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
24 val. žemiausia
$ 0.6289
$ 0.6289$ 0.6289
24 val. aukščiausia

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

$ 0.6289
$ 0.6289$ 0.6289

$ 1.0650397969114989
$ 1.0650397969114989$ 1.0650397969114989

$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994

0.00%

+5.32%

-2.65%

-2.65%

Equilibria Finance (EQB) realiojo laiko kaina yra $ 0.4708. Per pastarąsias 24 valandas EQB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.39 iki aukščiausios $ 0.6289 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQB kaina yra $ 1.0650397969114989, o žemiausia – $ 0.010829351961722994.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +5.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Equilibria Finance (EQB) rinkos informacija

No.980

$ 15.93M
$ 15.93M$ 15.93M

$ 1.41K
$ 1.41K$ 1.41K

$ 47.08M
$ 47.08M$ 47.08M

33.84M
33.84M 33.84M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

33.83%

ARB

Dabartinė Equilibria Finance rinkos kapitalizacija yra $ 15.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.41K. EQB apyvartoje yra 33.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.08M

Equilibria Finance (EQB) kainos istorija USD

Stebėkite Equilibria Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.023781+5.32%
30 dienų$ -0.0512-9.81%
60 dienų$ -0.022-4.47%
90 dienų$ +0.0919+24.25%
Equilibria Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien EQB užfiksuotas $ +0.023781 (+5.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Equilibria Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0512 (-9.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Equilibria Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EQB rodiklis pasikeitė $ -0.022 (-4.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Equilibria Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0919 (+24.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Equilibria Finance (EQB) pokyčius?

Peržiūrėkite Equilibria Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Equilibria Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EQBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Equilibria Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Equilibria Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Equilibria Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Equilibria Finance (EQB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Equilibria Finance (EQB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Equilibria Finance prognozes.

Peržiūrėkite Equilibria Finance kainos prognozę dabar!

Equilibria Finance (EQB) Tokenomika

Supratimas apie Equilibria Finance (EQB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Equilibria Finance (EQB)

Ieškote, kaip nusipirkti Equilibria Finance? Viskas paprasta ir patogu! Equilibria Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EQB į vietos valiutas

1 Equilibria Finance(EQB) į VND
12,389.102
1 Equilibria Finance(EQB) į AUD
A$0.710908
1 Equilibria Finance(EQB) į GBP
0.343684
1 Equilibria Finance(EQB) į EUR
0.40018
1 Equilibria Finance(EQB) į USD
$0.4708
1 Equilibria Finance(EQB) į MYR
RM1.986776
1 Equilibria Finance(EQB) į TRY
19.439332
1 Equilibria Finance(EQB) į JPY
¥69.2076
1 Equilibria Finance(EQB) į ARS
ARS$670.6546
1 Equilibria Finance(EQB) į RUB
40.154532
1 Equilibria Finance(EQB) į INR
41.585764
1 Equilibria Finance(EQB) į IDR
Rp7,718.031552
1 Equilibria Finance(EQB) į KRW
655.7067
1 Equilibria Finance(EQB) į PHP
26.910928
1 Equilibria Finance(EQB) į EGP
￡E.22.701976
1 Equilibria Finance(EQB) į BRL
R$2.54232
1 Equilibria Finance(EQB) į CAD
C$0.649704
1 Equilibria Finance(EQB) į BDT
57.34344
1 Equilibria Finance(EQB) į NGN
710.102932
1 Equilibria Finance(EQB) į COP
$1,846.270448
1 Equilibria Finance(EQB) į ZAR
R.8.253124
1 Equilibria Finance(EQB) į UAH
19.434624
1 Equilibria Finance(EQB) į VES
Bs73.4448
1 Equilibria Finance(EQB) į CLP
$452.4388
1 Equilibria Finance(EQB) į PKR
Rs133.711908
1 Equilibria Finance(EQB) į KZT
253.798864
1 Equilibria Finance(EQB) į THB
฿14.980856
1 Equilibria Finance(EQB) į TWD
NT$14.279364
1 Equilibria Finance(EQB) į AED
د.إ1.727836
1 Equilibria Finance(EQB) į CHF
Fr0.371932
1 Equilibria Finance(EQB) į HKD
HK$3.662824
1 Equilibria Finance(EQB) į AMD
֏179.897388
1 Equilibria Finance(EQB) į MAD
.د.م4.251324
1 Equilibria Finance(EQB) į MXN
$8.771004
1 Equilibria Finance(EQB) į SAR
ريال1.7655
1 Equilibria Finance(EQB) į PLN
1.713712
1 Equilibria Finance(EQB) į RON
лв2.038564
1 Equilibria Finance(EQB) į SEK
kr4.40198
1 Equilibria Finance(EQB) į BGN
лв0.786236
1 Equilibria Finance(EQB) į HUF
Ft158.14172
1 Equilibria Finance(EQB) į CZK
9.830304
1 Equilibria Finance(EQB) į KWD
د.ك0.143594
1 Equilibria Finance(EQB) į ILS
1.567764
1 Equilibria Finance(EQB) į AOA
Kz429.167156
1 Equilibria Finance(EQB) į BHD
.د.ب0.1774916
1 Equilibria Finance(EQB) į BMD
$0.4708
1 Equilibria Finance(EQB) į DKK
kr3.003704
1 Equilibria Finance(EQB) į HNL
L12.339668
1 Equilibria Finance(EQB) į MUR
21.449648
1 Equilibria Finance(EQB) į NAD
$8.276664
1 Equilibria Finance(EQB) į NOK
kr4.675044
1 Equilibria Finance(EQB) į NZD
$0.790944
1 Equilibria Finance(EQB) į PAB
B/.0.4708
1 Equilibria Finance(EQB) į PGK
K1.996192
1 Equilibria Finance(EQB) į QAR
ر.ق1.713712
1 Equilibria Finance(EQB) į RSD
дин.47.183576

Equilibria Finance išteklius

Išsamesnei Equilibria Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Equilibria Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Equilibria Finance

Kiek Equilibria Finance(EQB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EQB kaina USD valiuta yra 0.4708USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EQB į USD kaina?
Dabartinė EQB kaina USD valiuta yra $ 0.4708. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Equilibria Finance rinkos kapitalizacija?
EQB rinkos kapitalizacija yra $ 15.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EQB apyvartoje?
EQB apyvartoje yra 33.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EQB kaina?
EQB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0650397969114989USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EQB kaina?
EQB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010829351961722994USD.
Kokia yra EQB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EQB yra $ 1.41KUSD.
Ar EQB kaina šiais metais kils?
EQB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EQB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:32:02(UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EQB-į-USD skaičiuoklė

Suma

EQB
EQB
USD
USD

1 EQB = 0.4708 USD

Prekiauti EQB

EQBUSDT
$0.4708
$0.4708$0.4708
+5.32%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis