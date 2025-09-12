Daugiau apie EPLIE

EPLIE Kainos informacija

EPLIE Baltoji knyga

EPLIE Oficiali svetainė

EPLIE Tokenomika

EPLIE Kainų prognozė

EPLIE Istorija

EPLIE pirkimo vadovas

EPLIEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EPLIE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Elipe Protocol logotipas

Elipe Protocol kaina(EPLIE)

1 EPLIE į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000000000000065
$0.000000000000000065$0.000000000000000065
-7.14%1D
USD
Elipe Protocol (EPLIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:20:11(UTC+8)

Elipe Protocol (EPLIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000000000000054
$ 0.000000000000000054$ 0.000000000000000054
24 val. žemiausia
$ 0.00000000000000012
$ 0.00000000000000012$ 0.00000000000000012
24 val. aukščiausia

$ 0.000000000000000054
$ 0.000000000000000054$ 0.000000000000000054

$ 0.00000000000000012
$ 0.00000000000000012$ 0.00000000000000012

--
----

--
----

0.00%

-7.14%

-96.15%

-96.15%

Elipe Protocol (EPLIE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000000000000065. Per pastarąsias 24 valandas EPLIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000000000000054 iki aukščiausios $ 0.00000000000000012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPLIE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPLIE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -96.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elipe Protocol (EPLIE) rinkos informacija

--
----

$ 2.49K
$ 2.49K$ 2.49K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ARB

Dabartinė Elipe Protocol rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.49K. EPLIE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Elipe Protocol (EPLIE) kainos istorija USD

Stebėkite Elipe Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000000000005-7.14%
30 dienų$ -0.000000024899999935-100.00%
60 dienų$ -0.019999999999999935-100.00%
90 dienų$ -0.019999999999999935-100.00%
Elipe Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien EPLIE užfiksuotas $ -0.000000000000000005 (-7.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Elipe Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000024899999935 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Elipe Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPLIE rodiklis pasikeitė $ -0.019999999999999935 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Elipe Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.019999999999999935 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elipe Protocol (EPLIE) pokyčius?

Peržiūrėkite Elipe Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Elipe Protocol (EPLIE)

Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities.

Elipe Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elipe Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EPLIEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Elipe Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elipe Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Elipe Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elipe Protocol (EPLIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elipe Protocol (EPLIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elipe Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Elipe Protocol kainos prognozę dabar!

Elipe Protocol (EPLIE) Tokenomika

Supratimas apie Elipe Protocol (EPLIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPLIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Elipe Protocol (EPLIE)

Ieškote, kaip nusipirkti Elipe Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Elipe Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EPLIE į vietos valiutas

1 Elipe Protocol(EPLIE) į VND
0.000000000001710475
1 Elipe Protocol(EPLIE) į AUD
A$0.0000000000000000975
1 Elipe Protocol(EPLIE) į GBP
0.00000000000000004745
1 Elipe Protocol(EPLIE) į EUR
0.00000000000000005525
1 Elipe Protocol(EPLIE) į USD
$0.000000000000000065
1 Elipe Protocol(EPLIE) į MYR
RM0.00000000000000027365
1 Elipe Protocol(EPLIE) į TRY
0.0000000000000026871
1 Elipe Protocol(EPLIE) į JPY
¥0.000000000000009555
1 Elipe Protocol(EPLIE) į ARS
ARS$0.0000000000000931229
1 Elipe Protocol(EPLIE) į RUB
0.0000000000000054925
1 Elipe Protocol(EPLIE) į INR
0.0000000000000057447
1 Elipe Protocol(EPLIE) į IDR
Rp0.0000000000010655736
1 Elipe Protocol(EPLIE) į KRW
0.0000000000000902772
1 Elipe Protocol(EPLIE) į PHP
0.00000000000000371215
1 Elipe Protocol(EPLIE) į EGP
￡E.0.00000000000000313365
1 Elipe Protocol(EPLIE) į BRL
R$0.00000000000000035035
1 Elipe Protocol(EPLIE) į CAD
C$0.0000000000000000897
1 Elipe Protocol(EPLIE) į BDT
0.0000000000000078754
1 Elipe Protocol(EPLIE) į NGN
0.0000000000000975975
1 Elipe Protocol(EPLIE) į COP
$0.00000000000025390625
1 Elipe Protocol(EPLIE) į ZAR
R.0.00000000000000112775
1 Elipe Protocol(EPLIE) į UAH
0.00000000000000267475
1 Elipe Protocol(EPLIE) į VES
Bs0.000000000000010205
1 Elipe Protocol(EPLIE) į CLP
$0.000000000000061815
1 Elipe Protocol(EPLIE) į PKR
Rs0.0000000000000183716
1 Elipe Protocol(EPLIE) į KZT
0.0000000000000348894
1 Elipe Protocol(EPLIE) į THB
฿0.0000000000000020592
1 Elipe Protocol(EPLIE) į TWD
NT$0.00000000000000196625
1 Elipe Protocol(EPLIE) į AED
د.إ0.00000000000000023855
1 Elipe Protocol(EPLIE) į CHF
Fr0.00000000000000005135
1 Elipe Protocol(EPLIE) į HKD
HK$0.0000000000000005057
1 Elipe Protocol(EPLIE) į AMD
֏0.000000000000024752
1 Elipe Protocol(EPLIE) į MAD
.د.م0.00000000000000058435
1 Elipe Protocol(EPLIE) į MXN
$0.00000000000000120185
1 Elipe Protocol(EPLIE) į SAR
ريال0.00000000000000024375
1 Elipe Protocol(EPLIE) į PLN
0.0000000000000002353
1 Elipe Protocol(EPLIE) į RON
лв0.0000000000000002808
1 Elipe Protocol(EPLIE) į SEK
kr0.00000000000000060515
1 Elipe Protocol(EPLIE) į BGN
лв0.0000000000000001079
1 Elipe Protocol(EPLIE) į HUF
Ft0.0000000000000217022
1 Elipe Protocol(EPLIE) į CZK
0.00000000000000135005
1 Elipe Protocol(EPLIE) į KWD
د.ك0.000000000000000019825
1 Elipe Protocol(EPLIE) į ILS
0.0000000000000002158
1 Elipe Protocol(EPLIE) į AOA
Kz0.00000000000005946915
1 Elipe Protocol(EPLIE) į BHD
.د.ب0.000000000000000024505
1 Elipe Protocol(EPLIE) į BMD
$0.000000000000000065
1 Elipe Protocol(EPLIE) į DKK
kr0.0000000000000004134
1 Elipe Protocol(EPLIE) į HNL
L0.0000000000000016952
1 Elipe Protocol(EPLIE) į MUR
0.0000000000000029614
1 Elipe Protocol(EPLIE) į NAD
$0.00000000000000113555
1 Elipe Protocol(EPLIE) į NOK
kr0.00000000000000064155
1 Elipe Protocol(EPLIE) į NZD
$0.00000000000000010855
1 Elipe Protocol(EPLIE) į PAB
B/.0.000000000000000065
1 Elipe Protocol(EPLIE) į PGK
K0.0000000000000002743
1 Elipe Protocol(EPLIE) į QAR
ر.ق0.0000000000000002353
1 Elipe Protocol(EPLIE) į RSD
дин.0.00000000000000649415

Elipe Protocol išteklius

Išsamesnei Elipe Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Elipe Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elipe Protocol

Kiek Elipe Protocol(EPLIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EPLIE kaina USD valiuta yra 0.000000000000000065USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EPLIE į USD kaina?
Dabartinė EPLIE kaina USD valiuta yra $ 0.000000000000000065. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elipe Protocol rinkos kapitalizacija?
EPLIE rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EPLIE apyvartoje?
EPLIE apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EPLIE kaina?
EPLIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EPLIE kaina?
EPLIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra EPLIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EPLIE yra $ 2.49KUSD.
Ar EPLIE kaina šiais metais kils?
EPLIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EPLIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:20:11(UTC+8)

Elipe Protocol (EPLIE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EPLIE-į-USD skaičiuoklė

Suma

EPLIE
EPLIE
USD
USD

1 EPLIE = 0 USD

Prekiauti EPLIE

EPLIEUSDT
$0.000000000000000065
$0.000000000000000065$0.000000000000000065
-7.14%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis