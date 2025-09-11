Emerald (EMRLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.000988. Per pastarąsias 24 valandas EMRLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00097 iki aukščiausios $ 0.001031 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EMRLD kaina yra $ 0.04794088419325597, o žemiausia – $ 0.000493232335467021.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EMRLD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Emerald (EMRLD) rinkos informacija
Dabartinė Emerald rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.30K. EMRLD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 988.00K
Emerald (EMRLD) kainos istorija USD
Stebėkite Emerald kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000027
-2.65%
30 dienų
$ -0.000138
-12.26%
60 dienų
$ +0.000278
+39.15%
90 dienų
$ +0.000222
+28.98%
Emerald kainos pokytis šiandien
Šiandien EMRLD užfiksuotas $ -0.000027 (-2.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Emerald 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000138 (-12.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Emerald 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EMRLD rodiklis pasikeitė $ +0.000278 (+39.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Emerald 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000222 (+28.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Emerald (EMRLD) pokyčius?
The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire.
Emerald galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Emerald investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Emerald, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Emerald kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Emerald (EMRLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Emerald (EMRLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Emerald prognozes.
Supratimas apie Emerald (EMRLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EMRLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Emerald (EMRLD)
Ieškote, kaip nusipirkti Emerald? Viskas paprasta ir patogu! Emerald lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.