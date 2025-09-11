Ekta (EKTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000838. Per pastarąsias 24 valandas EKTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000831 iki aukščiausios $ 0.0001004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EKTA kaina yra $ 10.42278917, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EKTA per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -77.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ekta (EKTA) rinkos informacija
No.3440
$ 2.91K
$ 2.91K$ 2.91K
$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K
$ 35.20K
$ 35.20K$ 35.20K
34.77M
34.77M 34.77M
420,000,000
420,000,000 420,000,000
220,500,000
220,500,000 220,500,000
8.27%
BSC
Dabartinė Ekta rinkos kapitalizacija yra $ 2.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.60K. EKTA apyvartoje yra 34.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 220500000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.20K
Ekta (EKTA) kainos istorija USD
Stebėkite Ekta kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002693
-3.11%
30 dienų
$ -0.0002583
-75.51%
60 dienų
$ -0.0005579
-86.95%
90 dienų
$ -0.0006012
-87.77%
Ekta kainos pokytis šiandien
Šiandien EKTA užfiksuotas $ -0.000002693 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ekta 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002583 (-75.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ekta 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EKTA rodiklis pasikeitė $ -0.0005579 (-86.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ekta 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006012 (-87.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ekta (EKTA) pokyčius?
Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.
Ekta galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ekta investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ekta, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ekta kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ekta (EKTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ekta (EKTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ekta prognozes.
Supratimas apie Ekta (EKTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EKTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ekta (EKTA)
Ieškote, kaip nusipirkti Ekta? Viskas paprasta ir patogu! Ekta lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.