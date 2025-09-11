Daugiau apie EJS

Enjinstarter kaina(EJS)

1 EJS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000617
$0.0000617$0.0000617
+4.54%1D
USD
Enjinstarter (EJS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Enjinstarter (EJS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005764
$ 0.00005764$ 0.00005764
24 val. žemiausia
$ 0.00006355
$ 0.00006355$ 0.00006355
24 val. aukščiausia

$ 0.00005764
$ 0.00005764$ 0.00005764

$ 0.00006355
$ 0.00006355$ 0.00006355

$ 1.1117755395336668
$ 1.1117755395336668$ 1.1117755395336668

$ 0.00005201996512428
$ 0.00005201996512428$ 0.00005201996512428

+0.63%

+4.54%

+5.32%

+5.32%

Enjinstarter (EJS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000617. Per pastarąsias 24 valandas EJS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005764 iki aukščiausios $ 0.00006355 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EJS kaina yra $ 1.1117755395336668, o žemiausia – $ 0.00005201996512428.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EJS per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +4.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Enjinstarter (EJS) rinkos informacija

No.6650

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K

$ 308.50K
$ 308.50K$ 308.50K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,935,472,054.28
4,935,472,054.28 4,935,472,054.28

0.00%

ETH

Dabartinė Enjinstarter rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. EJS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 4935472054.28. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 308.50K

Enjinstarter (EJS) kainos istorija USD

Stebėkite Enjinstarter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000026795+4.54%
30 dienų$ -0.0000326-34.58%
60 dienų$ -0.00005673-47.91%
90 dienų$ -0.0000273-30.68%
Enjinstarter kainos pokytis šiandien

Šiandien EJS užfiksuotas $ +0.0000026795 (+4.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Enjinstarter 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000326 (-34.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Enjinstarter 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EJS rodiklis pasikeitė $ -0.00005673 (-47.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Enjinstarter 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000273 (-30.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Enjinstarter (EJS) pokyčius?

Peržiūrėkite Enjinstarter kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Enjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Enjinstarter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Enjinstarter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EJSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Enjinstarter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Enjinstarter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Enjinstarter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Enjinstarter (EJS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Enjinstarter (EJS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Enjinstarter prognozes.

Peržiūrėkite Enjinstarter kainos prognozę dabar!

Enjinstarter (EJS) Tokenomika

Supratimas apie Enjinstarter (EJS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EJSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Enjinstarter (EJS)

Ieškote, kaip nusipirkti Enjinstarter? Viskas paprasta ir patogu! Enjinstarter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EJS į vietos valiutas

1 Enjinstarter(EJS) į VND
1.6236355
1 Enjinstarter(EJS) į AUD
A$0.000093167
1 Enjinstarter(EJS) į GBP
0.000045041
1 Enjinstarter(EJS) į EUR
0.000052445
1 Enjinstarter(EJS) į USD
$0.0000617
1 Enjinstarter(EJS) į MYR
RM0.000260374
1 Enjinstarter(EJS) į TRY
0.002547593
1 Enjinstarter(EJS) į JPY
¥0.0090699
1 Enjinstarter(EJS) į ARS
ARS$0.08789165
1 Enjinstarter(EJS) į RUB
0.005271648
1 Enjinstarter(EJS) į INR
0.005446259
1 Enjinstarter(EJS) į IDR
Rp1.011475248
1 Enjinstarter(EJS) į KRW
0.085932675
1 Enjinstarter(EJS) į PHP
0.003531708
1 Enjinstarter(EJS) į EGP
￡E.0.002973323
1 Enjinstarter(EJS) į BRL
R$0.00033318
1 Enjinstarter(EJS) į CAD
C$0.000085146
1 Enjinstarter(EJS) į BDT
0.00751506
1 Enjinstarter(EJS) į NGN
0.093061493
1 Enjinstarter(EJS) į COP
$0.241960252
1 Enjinstarter(EJS) į ZAR
R.0.001080984
1 Enjinstarter(EJS) į UAH
0.002546976
1 Enjinstarter(EJS) į VES
Bs0.0096252
1 Enjinstarter(EJS) į CLP
$0.0592937
1 Enjinstarter(EJS) į PKR
Rs0.017523417
1 Enjinstarter(EJS) į KZT
0.033261236
1 Enjinstarter(EJS) į THB
฿0.001963294
1 Enjinstarter(EJS) į TWD
NT$0.001870744
1 Enjinstarter(EJS) į AED
د.إ0.000226439
1 Enjinstarter(EJS) į CHF
Fr0.000048743
1 Enjinstarter(EJS) į HKD
HK$0.000480026
1 Enjinstarter(EJS) į AMD
֏0.023576187
1 Enjinstarter(EJS) į MAD
.د.م0.000557151
1 Enjinstarter(EJS) į MXN
$0.001148854
1 Enjinstarter(EJS) į SAR
ريال0.000231375
1 Enjinstarter(EJS) į PLN
0.000224588
1 Enjinstarter(EJS) į RON
лв0.000267161
1 Enjinstarter(EJS) į SEK
kr0.000577512
1 Enjinstarter(EJS) į BGN
лв0.000103039
1 Enjinstarter(EJS) į HUF
Ft0.020760199
1 Enjinstarter(EJS) į CZK
0.001288296
1 Enjinstarter(EJS) į KWD
د.ك0.0000188185
1 Enjinstarter(EJS) į ILS
0.000204844
1 Enjinstarter(EJS) į AOA
Kz0.056243869
1 Enjinstarter(EJS) į BHD
.د.ب0.0000232609
1 Enjinstarter(EJS) į BMD
$0.0000617
1 Enjinstarter(EJS) į DKK
kr0.000393646
1 Enjinstarter(EJS) į HNL
L0.001617157
1 Enjinstarter(EJS) į MUR
0.002811052
1 Enjinstarter(EJS) į NAD
$0.001084686
1 Enjinstarter(EJS) į NOK
kr0.000612681
1 Enjinstarter(EJS) į NZD
$0.000103656
1 Enjinstarter(EJS) į PAB
B/.0.0000617
1 Enjinstarter(EJS) į PGK
K0.000261608
1 Enjinstarter(EJS) į QAR
ر.ق0.000224588
1 Enjinstarter(EJS) į RSD
дин.0.006181723

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Enjinstarter

Kiek Enjinstarter(EJS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EJS kaina USD valiuta yra 0.0000617USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EJS į USD kaina?
Dabartinė EJS kaina USD valiuta yra $ 0.0000617. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Enjinstarter rinkos kapitalizacija?
EJS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EJS apyvartoje?
EJS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EJS kaina?
EJS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1117755395336668USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EJS kaina?
EJS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00005201996512428USD.
Kokia yra EJS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EJS yra $ 55.60KUSD.
Ar EJS kaina šiais metais kils?
EJS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EJS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

