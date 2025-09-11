Enjinstarter (EJS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000617. Per pastarąsias 24 valandas EJS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005764 iki aukščiausios $ 0.00006355 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EJS kaina yra $ 1.1117755395336668, o žemiausia – $ 0.00005201996512428.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EJS per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +4.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Enjinstarter (EJS) rinkos informacija
Dabartinė Enjinstarter rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. EJS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 4935472054.28. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 308.50K
Enjinstarter (EJS) kainos istorija USD
Stebėkite Enjinstarter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000026795
+4.54%
30 dienų
$ -0.0000326
-34.58%
60 dienų
$ -0.00005673
-47.91%
90 dienų
$ -0.0000273
-30.68%
Enjinstarter kainos pokytis šiandien
Šiandien EJS užfiksuotas $ +0.0000026795 (+4.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Enjinstarter 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000326 (-34.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Enjinstarter 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EJS rodiklis pasikeitė $ -0.00005673 (-47.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Enjinstarter 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000273 (-30.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Enjinstarter (EJS) pokyčius?
EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects.
Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure
Enjinstarter kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Enjinstarter (EJS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Enjinstarter (EJS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Enjinstarter prognozes.
Supratimas apie Enjinstarter (EJS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EJSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Enjinstarter (EJS)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.