EINSTEIN (EIN) Tokenomika

EINSTEIN (EIN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEINSTEIN (EIN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

EINSTEIN (EIN) Informacija

Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology.

Oficiali svetainė:
https://einstein.game/
Baltoji knyga:
https://einstein.game/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://www.bscscan.com/token/0x8CFcF2961e1aAF607AaEd65cc8D4735493A38310

EINSTEIN (EIN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius EINSTEIN (EIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 9.99B
$ 9.99B$ 9.99B
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M
Visų laikų rekordas:
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.000279
$ 0.000279$ 0.000279

EINSTEIN (EIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti EINSTEIN (EIN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų EIN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek EIN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate EIN tokenomiką, galite peržiūrėti EIN tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti EIN

Norite įtraukti EINSTEIN (EIN) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius EIN pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

EINSTEIN (EIN) Kainų istorija

EIN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

EIN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda EIN? Mūsų EIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.