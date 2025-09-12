EINSTEIN (EIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000285. Per pastarąsias 24 valandas EIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000285 iki aukščiausios $ 0.0003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EIN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EIN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EINSTEIN (EIN) rinkos informacija
Dabartinė EINSTEIN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.25. EIN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 9990620000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.85M
EINSTEIN (EIN) kainos istorija USD
Stebėkite EINSTEIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.001013
-78.05%
60 dienų
$ -0.002965
-91.24%
90 dienų
$ -0.002965
-91.24%
EINSTEIN kainos pokytis šiandien
Šiandien EIN užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EINSTEIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001013 (-78.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EINSTEIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EIN rodiklis pasikeitė $ -0.002965 (-91.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EINSTEIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002965 (-91.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EINSTEIN (EIN) pokyčius?
Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology.
EINSTEIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EINSTEIN (EIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EINSTEIN (EIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EINSTEIN prognozes.
Supratimas apie EINSTEIN (EIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
