EINSTEIN logotipas

EINSTEIN kaina(EIN)

1 EIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000285
0.00%1D
USD
EINSTEIN (EIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:20:04(UTC+8)

EINSTEIN (EIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000285
24 val. žemiausia
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003
24 val. aukščiausia

$ 0.000285
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003

0.00%

0.00%

-20.17%

-20.17%

EINSTEIN (EIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000285. Per pastarąsias 24 valandas EIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000285 iki aukščiausios $ 0.0003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EIN kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EIN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EINSTEIN (EIN) rinkos informacija

$ 64.25
$ 64.25$ 64.25

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

9,990,620,000
9,990,620,000 9,990,620,000

BSC

Dabartinė EINSTEIN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.25. EIN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 9990620000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.85M

EINSTEIN (EIN) kainos istorija USD

Stebėkite EINSTEIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.001013-78.05%
60 dienų$ -0.002965-91.24%
90 dienų$ -0.002965-91.24%
EINSTEIN kainos pokytis šiandien

Šiandien EIN užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EINSTEIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001013 (-78.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EINSTEIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EIN rodiklis pasikeitė $ -0.002965 (-91.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EINSTEIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002965 (-91.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EINSTEIN (EIN) pokyčius?

Peržiūrėkite EINSTEIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EINSTEIN (EIN)

Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology.

EINSTEIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EINSTEIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EINSTEIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EINSTEIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EINSTEIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EINSTEIN (EIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EINSTEIN (EIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EINSTEIN prognozes.

Peržiūrėkite EINSTEIN kainos prognozę dabar!

EINSTEIN (EIN) Tokenomika

Supratimas apie EINSTEIN (EIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EINSTEIN (EIN)

Ieškote, kaip nusipirkti EINSTEIN? Viskas paprasta ir patogu! EINSTEIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EIN į vietos valiutas

1 EINSTEIN(EIN) į VND
7.499775
1 EINSTEIN(EIN) į AUD
A$0.0004275
1 EINSTEIN(EIN) į GBP
0.00020805
1 EINSTEIN(EIN) į EUR
0.00024225
1 EINSTEIN(EIN) į USD
$0.000285
1 EINSTEIN(EIN) į MYR
RM0.00119985
1 EINSTEIN(EIN) į TRY
0.0117819
1 EINSTEIN(EIN) į JPY
¥0.041895
1 EINSTEIN(EIN) į ARS
ARS$0.4083081
1 EINSTEIN(EIN) į RUB
0.0240825
1 EINSTEIN(EIN) į INR
0.0251883
1 EINSTEIN(EIN) į IDR
Rp4.6721304
1 EINSTEIN(EIN) į KRW
0.3958308
1 EINSTEIN(EIN) į PHP
0.01627635
1 EINSTEIN(EIN) į EGP
￡E.0.01373985
1 EINSTEIN(EIN) į BRL
R$0.00153615
1 EINSTEIN(EIN) į CAD
C$0.0003933
1 EINSTEIN(EIN) į BDT
0.0345306
1 EINSTEIN(EIN) į NGN
0.4279275
1 EINSTEIN(EIN) į COP
$1.11328125
1 EINSTEIN(EIN) į ZAR
R.0.00494475
1 EINSTEIN(EIN) į UAH
0.01172775
1 EINSTEIN(EIN) į VES
Bs0.044745
1 EINSTEIN(EIN) į CLP
$0.271035
1 EINSTEIN(EIN) į PKR
Rs0.0805524
1 EINSTEIN(EIN) į KZT
0.1529766
1 EINSTEIN(EIN) į THB
฿0.0090288
1 EINSTEIN(EIN) į TWD
NT$0.00862125
1 EINSTEIN(EIN) į AED
د.إ0.00104595
1 EINSTEIN(EIN) į CHF
Fr0.00022515
1 EINSTEIN(EIN) į HKD
HK$0.0022173
1 EINSTEIN(EIN) į AMD
֏0.108528
1 EINSTEIN(EIN) į MAD
.د.م0.00256215
1 EINSTEIN(EIN) į MXN
$0.00526965
1 EINSTEIN(EIN) į SAR
ريال0.00106875
1 EINSTEIN(EIN) į PLN
0.0010317
1 EINSTEIN(EIN) į RON
лв0.0012312
1 EINSTEIN(EIN) į SEK
kr0.00265335
1 EINSTEIN(EIN) į BGN
лв0.0004731
1 EINSTEIN(EIN) į HUF
Ft0.0951558
1 EINSTEIN(EIN) į CZK
0.00591945
1 EINSTEIN(EIN) į KWD
د.ك0.000086925
1 EINSTEIN(EIN) į ILS
0.0009462
1 EINSTEIN(EIN) į AOA
Kz0.26074935
1 EINSTEIN(EIN) į BHD
.د.ب0.000107445
1 EINSTEIN(EIN) į BMD
$0.000285
1 EINSTEIN(EIN) į DKK
kr0.0018126
1 EINSTEIN(EIN) į HNL
L0.0074328
1 EINSTEIN(EIN) į MUR
0.0129846
1 EINSTEIN(EIN) į NAD
$0.00497895
1 EINSTEIN(EIN) į NOK
kr0.00281295
1 EINSTEIN(EIN) į NZD
$0.00047595
1 EINSTEIN(EIN) į PAB
B/.0.000285
1 EINSTEIN(EIN) į PGK
K0.0012027
1 EINSTEIN(EIN) į QAR
ر.ق0.0010317
1 EINSTEIN(EIN) į RSD
дин.0.02847435

EINSTEIN išteklius

Išsamesnei EINSTEIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EINSTEIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EINSTEIN

Kiek EINSTEIN(EIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EIN kaina USD valiuta yra 0.000285USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EIN į USD kaina?
Dabartinė EIN kaina USD valiuta yra $ 0.000285. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EINSTEIN rinkos kapitalizacija?
EIN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EIN apyvartoje?
EIN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EIN kaina?
EIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EIN kaina?
EIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra EIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EIN yra $ 64.25USD.
Ar EIN kaina šiais metais kils?
EIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:20:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

