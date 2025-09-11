Dreams Quest (DREAMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002886. Per pastarąsias 24 valandas DREAMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002835 iki aukščiausios $ 0.0002921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DREAMS kaina yra $ 1.8855601077962427, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DREAMS per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dreams Quest (DREAMS) rinkos informacija
No.2509
$ 451.40K
$ 451.40K$ 451.40K
$ 119.38K
$ 119.38K$ 119.38K
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
1.56B
1.56B 1.56B
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783
39.10%
BSC
Dabartinė Dreams Quest rinkos kapitalizacija yra $ 451.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 119.38K. DREAMS apyvartoje yra 1.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 1669037783. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M
Dreams Quest (DREAMS) kainos istorija USD
Stebėkite Dreams Quest kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000375
+0.13%
30 dienų
$ +0.0000132
+4.79%
60 dienų
$ +0.0001041
+56.42%
90 dienų
$ +0.0000701
+32.08%
Dreams Quest kainos pokytis šiandien
Šiandien DREAMS užfiksuotas $ +0.000000375 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dreams Quest 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000132 (+4.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dreams Quest 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DREAMS rodiklis pasikeitė $ +0.0001041 (+56.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dreams Quest 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000701 (+32.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dreams Quest (DREAMS) pokyčius?
Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.
Dreams Quest galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dreams Quest investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dreams Quest, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dreams Quest kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dreams Quest (DREAMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dreams Quest (DREAMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dreams Quest prognozes.
Supratimas apie Dreams Quest (DREAMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DREAMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dreams Quest (DREAMS)
Ieškote, kaip nusipirkti Dreams Quest? Viskas paprasta ir patogu! Dreams Quest lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.