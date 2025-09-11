Daugiau apie DREAMS

Dreams Quest kaina(DREAMS)

1 DREAMS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002886
$0.0002886
+0.13%1D
USD
Dreams Quest (DREAMS) kainos grafikas realiu laiku
Dreams Quest (DREAMS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002835
$ 0.0002835
24 val. žemiausia
$ 0.0002921
$ 0.0002921
24 val. aukščiausia

$ 0.0002835
$ 0.0002835

$ 0.0002921
$ 0.0002921

$ 1.8855601077962427
$ 1.8855601077962427

$ 0
$ 0

+0.10%

+0.13%

+4.30%

+4.30%

Dreams Quest (DREAMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002886. Per pastarąsias 24 valandas DREAMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002835 iki aukščiausios $ 0.0002921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DREAMS kaina yra $ 1.8855601077962427, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DREAMS per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dreams Quest (DREAMS) rinkos informacija

No.2509

$ 451.40K
$ 451.40K

$ 119.38K
$ 119.38K

$ 1.15M
$ 1.15M

1.56B
1.56B

4,000,000,000
4,000,000,000

1,669,037,783
1,669,037,783

39.10%

BSC

Dabartinė Dreams Quest rinkos kapitalizacija yra $ 451.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 119.38K. DREAMS apyvartoje yra 1.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 1669037783. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M

Dreams Quest (DREAMS) kainos istorija USD

Stebėkite Dreams Quest kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000375+0.13%
30 dienų$ +0.0000132+4.79%
60 dienų$ +0.0001041+56.42%
90 dienų$ +0.0000701+32.08%
Dreams Quest kainos pokytis šiandien

Šiandien DREAMS užfiksuotas $ +0.000000375 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dreams Quest 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000132 (+4.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dreams Quest 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DREAMS rodiklis pasikeitė $ +0.0001041 (+56.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dreams Quest 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000701 (+32.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dreams Quest (DREAMS) pokyčius?

Peržiūrėkite Dreams Quest kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dreams Quest investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DREAMSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dreams Quest mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dreams Quest, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dreams Quest kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dreams Quest (DREAMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dreams Quest (DREAMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dreams Quest prognozes.

Peržiūrėkite Dreams Quest kainos prognozę dabar!

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomika

Supratimas apie Dreams Quest (DREAMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DREAMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dreams Quest (DREAMS)

Ieškote, kaip nusipirkti Dreams Quest? Viskas paprasta ir patogu! Dreams Quest lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DREAMS į vietos valiutas

1 Dreams Quest(DREAMS) į VND
7.594509
1 Dreams Quest(DREAMS) į AUD
A$0.000435786
1 Dreams Quest(DREAMS) į GBP
0.000210678
1 Dreams Quest(DREAMS) į EUR
0.00024531
1 Dreams Quest(DREAMS) į USD
$0.0002886
1 Dreams Quest(DREAMS) į MYR
RM0.001217892
1 Dreams Quest(DREAMS) į TRY
0.011916294
1 Dreams Quest(DREAMS) į JPY
¥0.0424242
1 Dreams Quest(DREAMS) į ARS
ARS$0.4111107
1 Dreams Quest(DREAMS) į RUB
0.024657984
1 Dreams Quest(DREAMS) į INR
0.025474722
1 Dreams Quest(DREAMS) į IDR
Rp4.731146784
1 Dreams Quest(DREAMS) į KRW
0.40194765
1 Dreams Quest(DREAMS) į PHP
0.016519464
1 Dreams Quest(DREAMS) į EGP
￡E.0.013907634
1 Dreams Quest(DREAMS) į BRL
R$0.00155844
1 Dreams Quest(DREAMS) į CAD
C$0.000398268
1 Dreams Quest(DREAMS) į BDT
0.03515148
1 Dreams Quest(DREAMS) į NGN
0.435292494
1 Dreams Quest(DREAMS) į COP
$1.131762216
1 Dreams Quest(DREAMS) į ZAR
R.0.005056272
1 Dreams Quest(DREAMS) į UAH
0.011913408
1 Dreams Quest(DREAMS) į VES
Bs0.0450216
1 Dreams Quest(DREAMS) į CLP
$0.2773446
1 Dreams Quest(DREAMS) į PKR
Rs0.081965286
1 Dreams Quest(DREAMS) į KZT
0.155578488
1 Dreams Quest(DREAMS) į THB
฿0.009183252
1 Dreams Quest(DREAMS) į TWD
NT$0.008750352
1 Dreams Quest(DREAMS) į AED
د.إ0.001059162
1 Dreams Quest(DREAMS) į CHF
Fr0.000227994
1 Dreams Quest(DREAMS) į HKD
HK$0.002245308
1 Dreams Quest(DREAMS) į AMD
֏0.110276946
1 Dreams Quest(DREAMS) į MAD
.د.م0.002606058
1 Dreams Quest(DREAMS) į MXN
$0.005373732
1 Dreams Quest(DREAMS) į SAR
ريال0.00108225
1 Dreams Quest(DREAMS) į PLN
0.001050504
1 Dreams Quest(DREAMS) į RON
лв0.001249638
1 Dreams Quest(DREAMS) į SEK
kr0.002701296
1 Dreams Quest(DREAMS) į BGN
лв0.000481962
1 Dreams Quest(DREAMS) į HUF
Ft0.097105242
1 Dreams Quest(DREAMS) į CZK
0.006025968
1 Dreams Quest(DREAMS) į KWD
د.ك0.000088023
1 Dreams Quest(DREAMS) į ILS
0.000958152
1 Dreams Quest(DREAMS) į AOA
Kz0.263079102
1 Dreams Quest(DREAMS) į BHD
.د.ب0.0001088022
1 Dreams Quest(DREAMS) į BMD
$0.0002886
1 Dreams Quest(DREAMS) į DKK
kr0.001841268
1 Dreams Quest(DREAMS) į HNL
L0.007564206
1 Dreams Quest(DREAMS) į MUR
0.013148616
1 Dreams Quest(DREAMS) į NAD
$0.005073588
1 Dreams Quest(DREAMS) į NOK
kr0.002865798
1 Dreams Quest(DREAMS) į NZD
$0.000484848
1 Dreams Quest(DREAMS) į PAB
B/.0.0002886
1 Dreams Quest(DREAMS) į PGK
K0.001223664
1 Dreams Quest(DREAMS) į QAR
ر.ق0.001050504
1 Dreams Quest(DREAMS) į RSD
дин.0.028914834

Dreams Quest išteklius

Išsamesnei Dreams Quest analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dreams Quest svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dreams Quest

Kiek Dreams Quest(DREAMS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DREAMS kaina USD valiuta yra 0.0002886USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DREAMS į USD kaina?
Dabartinė DREAMS kaina USD valiuta yra $ 0.0002886. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dreams Quest rinkos kapitalizacija?
DREAMS rinkos kapitalizacija yra $ 451.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DREAMS apyvartoje?
DREAMS apyvartoje yra 1.56BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DREAMS kaina?
DREAMS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.8855601077962427USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DREAMS kaina?
DREAMS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DREAMS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DREAMS yra $ 119.38KUSD.
Ar DREAMS kaina šiais metais kils?
DREAMS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DREAMS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Dreams Quest (DREAMS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DREAMS-į-USD skaičiuoklė

Suma

DREAMS
DREAMS
USD
USD

1 DREAMS = 0.0002886 USD

Prekiauti DREAMS

DREAMSUSDT
$0.0002886
$0.0002886
+0.06%

