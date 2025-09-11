Dracarys (DRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000584. Per pastarąsias 24 valandas DRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000577 iki aukščiausios $ 0.0000000599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dracarys (DRA) rinkos informacija
$ 47.51
$ 47.51
$ 33.70K
$ 33.70K
577,000,000,000
577,000,000,000
BSC
Dabartinė Dracarys rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 47.51. DRA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 577000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.70K
Dracarys (DRA) kainos istorija USD
Stebėkite Dracarys kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000000698
+1.21%
30 dienų
$ +0.0000000029
+5.22%
60 dienų
$ +0.0000000052
+9.77%
90 dienų
$ +0.0000000117
+25.05%
Dracarys kainos pokytis šiandien
Šiandien DRA užfiksuotas $ +0.000000000698 (+1.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dracarys 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000029 (+5.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dracarys 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DRA rodiklis pasikeitė $ +0.0000000052 (+9.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dracarys 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000117 (+25.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dracarys (DRA) pokyčius?
Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments.
Dracarys galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dracarys investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dracarys mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dracarys, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dracarys kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dracarys (DRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dracarys (DRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dracarys prognozes.
Supratimas apie Dracarys (DRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dracarys (DRA)
Ieškote, kaip nusipirkti Dracarys? Viskas paprasta ir patogu! Dracarys lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.