DOP (DOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003635. Per pastarąsias 24 valandas DOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000347 iki aukščiausios $ 0.0004046 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOP kaina yra $ 0.03574328299710751, o žemiausia – $ 0.000140539347707137.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOP per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -7.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DOP (DOP) rinkos informacija
No.1665
$ 3.17M
$ 79.90K
$ 8.52M
8.73B
23,447,160,768
23,348,000,000
37.24%
ETH
Dabartinė DOP rinkos kapitalizacija yra $ 3.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.90K. DOP apyvartoje yra 8.73B vienetų, o bendras kiekis siekia 23348000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.52M
DOP (DOP) kainos istorija USD
Stebėkite DOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000030495
-7.73%
30 dienų
$ +0.0002207
+154.55%
60 dienų
$ +0.0001694
+87.27%
90 dienų
$ +0.0001433
+65.07%
DOP kainos pokytis šiandien
Šiandien DOP užfiksuotas $ -0.000030495 (-7.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DOP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002207 (+154.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DOP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOP rodiklis pasikeitė $ +0.0001694 (+87.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DOP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001433 (+65.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOP (DOP) pokyčius?
The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.
DOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DOPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DOP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DOP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DOP (DOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOP (DOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOP prognozes.
Supratimas apie DOP (DOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DOP (DOP)
Ieškote, kaip nusipirkti DOP? Viskas paprasta ir patogu! DOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.