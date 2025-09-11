Dolan Duck (DOLAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0471. Per pastarąsias 24 valandas DOLAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0375 iki aukščiausios $ 0.05887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOLAN kaina yra $ 0.9019465788546459, o žemiausia – $ 0.000054623107644853.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOLAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.66%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dolan Duck (DOLAN) rinkos informacija
No.1473
$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M
$ 10.67K
$ 10.67K$ 10.67K
$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M
98.24M
98.24M 98.24M
98,235,225
98,235,225 98,235,225
SOL
Dabartinė Dolan Duck rinkos kapitalizacija yra $ 4.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.67K. DOLAN apyvartoje yra 98.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 98235225. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M
Dolan Duck (DOLAN) kainos istorija USD
Stebėkite Dolan Duck kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002082
-0.44%
30 dienų
$ -0.01641
-25.84%
60 dienų
$ -0.01313
-21.80%
90 dienų
$ -0.00442
-8.58%
Dolan Duck kainos pokytis šiandien
Šiandien DOLAN užfiksuotas $ -0.0002082 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dolan Duck 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01641 (-25.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dolan Duck 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOLAN rodiklis pasikeitė $ -0.01313 (-21.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dolan Duck 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00442 (-8.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dolan Duck (DOLAN) pokyčius?
Dolan Duck galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dolan Duck investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dolan Duck, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dolan Duck kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dolan Duck (DOLAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dolan Duck (DOLAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dolan Duck prognozes.
Supratimas apie Dolan Duck (DOLAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOLANišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dolan Duck (DOLAN)
Ieškote, kaip nusipirkti Dolan Duck? Viskas paprasta ir patogu! Dolan Duck lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.