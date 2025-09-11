DogeVerse (DOGEVERSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000524. Per pastarąsias 24 valandas DOGEVERSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000508 iki aukščiausios $ 0.00000524 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGEVERSE kaina yra $ 0.000422871847330007, o žemiausia – $ 0.000003988961628062.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGEVERSE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DogeVerse (DOGEVERSE) rinkos informacija
No.5664
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.82
$ 6.82$ 6.82
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
0.00
0.00 0.00
200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000
200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė DogeVerse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.82. DOGEVERSE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M
DogeVerse (DOGEVERSE) kainos istorija USD
Stebėkite DogeVerse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00000006
-1.14%
60 dienų
$ -0.00000005
-0.95%
90 dienų
$ -0.00000013
-2.43%
DogeVerse kainos pokytis šiandien
Šiandien DOGEVERSE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DogeVerse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000006 (-1.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DogeVerse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGEVERSE rodiklis pasikeitė $ -0.00000005 (-0.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DogeVerse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000013 (-2.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DogeVerse (DOGEVERSE) pokyčius?
Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season.
DogeVerse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DogeVerse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DogeVerse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DogeVerse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DogeVerse (DOGEVERSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DogeVerse (DOGEVERSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DogeVerse prognozes.
Supratimas apie DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGEVERSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DogeVerse (DOGEVERSE)
Ieškote, kaip nusipirkti DogeVerse? Viskas paprasta ir patogu! DogeVerse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.