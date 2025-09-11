DOGAMI (DOGA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000619. Per pastarąsias 24 valandas DOGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000566 iki aukščiausios $ 0.000631 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGA kaina yra $ 0.41535144856016665, o žemiausia – $ 0.000394849742104451.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DOGAMI (DOGA) rinkos informacija
Dabartinė DOGAMI rinkos kapitalizacija yra $ 527.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.55K. DOGA apyvartoje yra 852.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 550.22K
DOGAMI (DOGA) kainos istorija USD
Stebėkite DOGAMI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001199
-1.90%
30 dienų
$ -0.000005
-0.81%
60 dienų
$ -0.000042
-6.36%
90 dienų
$ -0.000139
-18.34%
DOGAMI kainos pokytis šiandien
Šiandien DOGA užfiksuotas $ -0.00001199 (-1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DOGAMI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005 (-0.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DOGAMI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGA rodiklis pasikeitė $ -0.000042 (-6.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DOGAMI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000139 (-18.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.
DOGAMI kainos prognozė (USD)
