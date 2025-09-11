Daugiau apie DOGA

DOGAMI logotipas

DOGAMI kaina(DOGA)

1 DOGA į USD – tiesioginė kaina:

$0.000619
$0.000619$0.000619
-1.90%1D
USD
DOGAMI (DOGA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:44:01(UTC+8)

DOGAMI (DOGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000566
$ 0.000566$ 0.000566
24 val. žemiausia
$ 0.000631
$ 0.000631$ 0.000631
24 val. aukščiausia

$ 0.000566
$ 0.000566$ 0.000566

$ 0.000631
$ 0.000631$ 0.000631

$ 0.41535144856016665
$ 0.41535144856016665$ 0.41535144856016665

$ 0.000394849742104451
$ 0.000394849742104451$ 0.000394849742104451

-0.17%

-1.90%

+4.38%

+4.38%

DOGAMI (DOGA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000619. Per pastarąsias 24 valandas DOGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000566 iki aukščiausios $ 0.000631 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGA kaina yra $ 0.41535144856016665, o žemiausia – $ 0.000394849742104451.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOGAMI (DOGA) rinkos informacija

No.2433

$ 527.86K
$ 527.86K$ 527.86K

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

$ 550.22K
$ 550.22K$ 550.22K

852.77M
852.77M 852.77M

888,888,888
888,888,888 888,888,888

888,888,888
888,888,888 888,888,888

95.93%

MATIC

Dabartinė DOGAMI rinkos kapitalizacija yra $ 527.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.55K. DOGA apyvartoje yra 852.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 550.22K

DOGAMI (DOGA) kainos istorija USD

Stebėkite DOGAMI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001199-1.90%
30 dienų$ -0.000005-0.81%
60 dienų$ -0.000042-6.36%
90 dienų$ -0.000139-18.34%
DOGAMI kainos pokytis šiandien

Šiandien DOGA užfiksuotas $ -0.00001199 (-1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DOGAMI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005 (-0.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DOGAMI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGA rodiklis pasikeitė $ -0.000042 (-6.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DOGAMI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000139 (-18.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOGAMI (DOGA) pokyčius?

Peržiūrėkite DOGAMI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DOGAMI (DOGA)

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

DOGAMI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOGAMI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOGAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DOGAMI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOGAMI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DOGAMI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOGAMI (DOGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGAMI (DOGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGAMI prognozes.

Peržiūrėkite DOGAMI kainos prognozę dabar!

DOGAMI (DOGA) Tokenomika

Supratimas apie DOGAMI (DOGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DOGAMI (DOGA)

Ieškote, kaip nusipirkti DOGAMI? Viskas paprasta ir patogu! DOGAMI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOGA į vietos valiutas

1 DOGAMI(DOGA) į VND
16.288985
1 DOGAMI(DOGA) į AUD
A$0.00093469
1 DOGAMI(DOGA) į GBP
0.00045187
1 DOGAMI(DOGA) į EUR
0.00052615
1 DOGAMI(DOGA) į USD
$0.000619
1 DOGAMI(DOGA) į MYR
RM0.00261218
1 DOGAMI(DOGA) į TRY
0.02555232
1 DOGAMI(DOGA) į JPY
¥0.090993
1 DOGAMI(DOGA) į ARS
ARS$0.8817655
1 DOGAMI(DOGA) į RUB
0.05229931
1 DOGAMI(DOGA) į INR
0.05454009
1 DOGAMI(DOGA) į IDR
Rp10.14753936
1 DOGAMI(DOGA) į KRW
0.85971672
1 DOGAMI(DOGA) į PHP
0.03541918
1 DOGAMI(DOGA) į EGP
￡E.0.02976771
1 DOGAMI(DOGA) į BRL
R$0.0033426
1 DOGAMI(DOGA) į CAD
C$0.00085422
1 DOGAMI(DOGA) į BDT
0.0753942
1 DOGAMI(DOGA) į NGN
0.93504283
1 DOGAMI(DOGA) į COP
$2.42744564
1 DOGAMI(DOGA) į ZAR
R.0.01082631
1 DOGAMI(DOGA) į UAH
0.02555232
1 DOGAMI(DOGA) į VES
Bs0.096564
1 DOGAMI(DOGA) į CLP
$0.594859
1 DOGAMI(DOGA) į PKR
Rs0.17580219
1 DOGAMI(DOGA) į KZT
0.33369052
1 DOGAMI(DOGA) į THB
฿0.01966563
1 DOGAMI(DOGA) į TWD
NT$0.01874951
1 DOGAMI(DOGA) į AED
د.إ0.00227173
1 DOGAMI(DOGA) į CHF
Fr0.00048901
1 DOGAMI(DOGA) į HKD
HK$0.00481582
1 DOGAMI(DOGA) į AMD
֏0.23652609
1 DOGAMI(DOGA) į MAD
.د.م0.00558957
1 DOGAMI(DOGA) į MXN
$0.01150721
1 DOGAMI(DOGA) į SAR
ريال0.00232125
1 DOGAMI(DOGA) į PLN
0.00225316
1 DOGAMI(DOGA) į RON
лв0.00268646
1 DOGAMI(DOGA) į SEK
kr0.00578765
1 DOGAMI(DOGA) į BGN
лв0.00103373
1 DOGAMI(DOGA) į HUF
Ft0.20806447
1 DOGAMI(DOGA) į CZK
0.01291234
1 DOGAMI(DOGA) į KWD
د.ك0.000188795
1 DOGAMI(DOGA) į ILS
0.00205508
1 DOGAMI(DOGA) į AOA
Kz0.56632929
1 DOGAMI(DOGA) į BHD
.د.ب0.000233363
1 DOGAMI(DOGA) į BMD
$0.000619
1 DOGAMI(DOGA) į DKK
kr0.00394922
1 DOGAMI(DOGA) į HNL
L0.01622399
1 DOGAMI(DOGA) į MUR
0.0281645
1 DOGAMI(DOGA) į NAD
$0.01088202
1 DOGAMI(DOGA) į NOK
kr0.00614667
1 DOGAMI(DOGA) į NZD
$0.00103992
1 DOGAMI(DOGA) į PAB
B/.0.000619
1 DOGAMI(DOGA) į PGK
K0.00262456
1 DOGAMI(DOGA) į QAR
ر.ق0.00225316
1 DOGAMI(DOGA) į RSD
дин.0.06201142

DOGAMI išteklius

Išsamesnei DOGAMI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DOGAMI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOGAMI

Kiek DOGAMI(DOGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGA kaina USD valiuta yra 0.000619USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGA į USD kaina?
Dabartinė DOGA kaina USD valiuta yra $ 0.000619. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOGAMI rinkos kapitalizacija?
DOGA rinkos kapitalizacija yra $ 527.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGA apyvartoje?
DOGA apyvartoje yra 852.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGA kaina?
DOGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.41535144856016665USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGA kaina?
DOGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000394849742104451USD.
Kokia yra DOGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGA yra $ 6.55KUSD.
Ar DOGA kaina šiais metais kils?
DOGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:44:01(UTC+8)

