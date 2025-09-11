DarkShield Games (DKS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002249. Per pastarąsias 24 valandas DKS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001828 iki aukščiausios $ 0.00002558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DKS kaina yra $ 0.11068648495285907, o žemiausia – $ 0.000020204601709407.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DKS per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DarkShield Games (DKS) rinkos informacija
Dabartinė DarkShield Games rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.27K. DKS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2960503000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.58K
DarkShield Games (DKS) kainos istorija USD
Stebėkite DarkShield Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000002183
+0.98%
30 dienų
$ -0.00000562
-20.00%
60 dienų
$ -0.00002083
-48.09%
90 dienų
$ -0.00001452
-39.24%
DarkShield Games kainos pokytis šiandien
Šiandien DKS užfiksuotas $ +0.0000002183 (+0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DarkShield Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000562 (-20.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DarkShield Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DKS rodiklis pasikeitė $ -0.00002083 (-48.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DarkShield Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001452 (-39.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DarkShield Games (DKS) pokyčius?
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.
All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
DarkShield Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DarkShield Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DKSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DarkShield Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DarkShield Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DarkShield Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DarkShield Games (DKS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DarkShield Games (DKS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DarkShield Games prognozes.
Supratimas apie DarkShield Games (DKS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DKSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DarkShield Games (DKS)
Ieškote, kaip nusipirkti DarkShield Games? Viskas paprasta ir patogu! DarkShield Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.