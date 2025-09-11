Daugiau apie DKS

DKS Kainos informacija

DKS Baltoji knyga

DKS Oficiali svetainė

DKS Tokenomika

DKS Kainų prognozė

DKS Istorija

DKS pirkimo vadovas

DKSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DKS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DarkShield Games logotipas

DarkShield Games kaina(DKS)

1 DKS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00002249
$0.00002249$0.00002249
+0.98%1D
USD
DarkShield Games (DKS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:48:13(UTC+8)

DarkShield Games (DKS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001828
$ 0.00001828$ 0.00001828
24 val. žemiausia
$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558
24 val. aukščiausia

$ 0.00001828
$ 0.00001828$ 0.00001828

$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558

$ 0.11068648495285907
$ 0.11068648495285907$ 0.11068648495285907

$ 0.000020204601709407
$ 0.000020204601709407$ 0.000020204601709407

-0.05%

+0.98%

-1.62%

-1.62%

DarkShield Games (DKS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002249. Per pastarąsias 24 valandas DKS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001828 iki aukščiausios $ 0.00002558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DKS kaina yra $ 0.11068648495285907, o žemiausia – $ 0.000020204601709407.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DKS per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DarkShield Games (DKS) rinkos informacija

No.4677

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.27K
$ 56.27K$ 56.27K

$ 66.58K
$ 66.58K$ 66.58K

0.00
0.00 0.00

2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000

2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000

0.00%

BSC

Dabartinė DarkShield Games rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.27K. DKS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2960503000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.58K

DarkShield Games (DKS) kainos istorija USD

Stebėkite DarkShield Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000002183+0.98%
30 dienų$ -0.00000562-20.00%
60 dienų$ -0.00002083-48.09%
90 dienų$ -0.00001452-39.24%
DarkShield Games kainos pokytis šiandien

Šiandien DKS užfiksuotas $ +0.0000002183 (+0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DarkShield Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000562 (-20.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DarkShield Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DKS rodiklis pasikeitė $ -0.00002083 (-48.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DarkShield Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001452 (-39.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DarkShield Games (DKS) pokyčius?

Peržiūrėkite DarkShield Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

DarkShield Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DarkShield Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DKSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DarkShield Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DarkShield Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DarkShield Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DarkShield Games (DKS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DarkShield Games (DKS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DarkShield Games prognozes.

Peržiūrėkite DarkShield Games kainos prognozę dabar!

DarkShield Games (DKS) Tokenomika

Supratimas apie DarkShield Games (DKS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DKSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DarkShield Games (DKS)

Ieškote, kaip nusipirkti DarkShield Games? Viskas paprasta ir patogu! DarkShield Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DKS į vietos valiutas

1 DarkShield Games(DKS) į VND
0.59182435
1 DarkShield Games(DKS) į AUD
A$0.0000339599
1 DarkShield Games(DKS) į GBP
0.0000164177
1 DarkShield Games(DKS) į EUR
0.0000191165
1 DarkShield Games(DKS) į USD
$0.00002249
1 DarkShield Games(DKS) į MYR
RM0.0000949078
1 DarkShield Games(DKS) į TRY
0.0009283872
1 DarkShield Games(DKS) į JPY
¥0.00330603
1 DarkShield Games(DKS) į ARS
ARS$0.032037005
1 DarkShield Games(DKS) į RUB
0.0019001801
1 DarkShield Games(DKS) į INR
0.0019827184
1 DarkShield Games(DKS) į IDR
Rp0.3686884656
1 DarkShield Games(DKS) į KRW
0.0312359112
1 DarkShield Games(DKS) į PHP
0.0012853035
1 DarkShield Games(DKS) į EGP
￡E.0.0010828935
1 DarkShield Games(DKS) į BRL
R$0.000121446
1 DarkShield Games(DKS) į CAD
C$0.0000310362
1 DarkShield Games(DKS) į BDT
0.002739282
1 DarkShield Games(DKS) į NGN
0.0339214421
1 DarkShield Games(DKS) į COP
$0.0881958844
1 DarkShield Games(DKS) į ZAR
R.0.0003933501
1 DarkShield Games(DKS) į UAH
0.0009283872
1 DarkShield Games(DKS) į VES
Bs0.00350844
1 DarkShield Games(DKS) į CLP
$0.02161289
1 DarkShield Games(DKS) į PKR
Rs0.0063873849
1 DarkShield Games(DKS) į KZT
0.0121239092
1 DarkShield Games(DKS) į THB
฿0.0007147322
1 DarkShield Games(DKS) į TWD
NT$0.0006825715
1 DarkShield Games(DKS) į AED
د.إ0.0000825383
1 DarkShield Games(DKS) į CHF
Fr0.0000177671
1 DarkShield Games(DKS) į HKD
HK$0.0001749722
1 DarkShield Games(DKS) į AMD
֏0.0085936539
1 DarkShield Games(DKS) į MAD
.د.م0.0002030847
1 DarkShield Games(DKS) į MXN
$0.000418314
1 DarkShield Games(DKS) į SAR
ريال0.0000843375
1 DarkShield Games(DKS) į PLN
0.0000818636
1 DarkShield Games(DKS) į RON
лв0.0000976066
1 DarkShield Games(DKS) į SEK
kr0.0002102815
1 DarkShield Games(DKS) į BGN
лв0.0000375583
1 DarkShield Games(DKS) į HUF
Ft0.0075595637
1 DarkShield Games(DKS) į CZK
0.0004691414
1 DarkShield Games(DKS) į KWD
د.ك0.00000685945
1 DarkShield Games(DKS) į ILS
0.0000746668
1 DarkShield Games(DKS) į AOA
Kz0.0205763259
1 DarkShield Games(DKS) į BHD
.د.ب0.00000847873
1 DarkShield Games(DKS) į BMD
$0.00002249
1 DarkShield Games(DKS) į DKK
kr0.0001434862
1 DarkShield Games(DKS) į HNL
L0.0005894629
1 DarkShield Games(DKS) į MUR
0.001023295
1 DarkShield Games(DKS) į NAD
$0.0003953742
1 DarkShield Games(DKS) į NOK
kr0.0002233257
1 DarkShield Games(DKS) į NZD
$0.0000377832
1 DarkShield Games(DKS) į PAB
B/.0.00002249
1 DarkShield Games(DKS) į PGK
K0.0000953576
1 DarkShield Games(DKS) į QAR
ر.ق0.0000818636
1 DarkShield Games(DKS) į RSD
дин.0.0022523735

DarkShield Games išteklius

Išsamesnei DarkShield Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DarkShield Games svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DarkShield Games

Kiek DarkShield Games(DKS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DKS kaina USD valiuta yra 0.00002249USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DKS į USD kaina?
Dabartinė DKS kaina USD valiuta yra $ 0.00002249. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DarkShield Games rinkos kapitalizacija?
DKS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DKS apyvartoje?
DKS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DKS kaina?
DKS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11068648495285907USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DKS kaina?
DKS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000020204601709407USD.
Kokia yra DKS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DKS yra $ 56.27KUSD.
Ar DKS kaina šiais metais kils?
DKS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DKS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:48:13(UTC+8)

DarkShield Games (DKS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DKS-į-USD skaičiuoklė

Suma

DKS
DKS
USD
USD

1 DKS = 0.00002249 USD

Prekiauti DKS

DKSUSDT
$0.00002249
$0.00002249$0.00002249
+1.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis