DecentralGPT (DGC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000006858. Per pastarąsias 24 valandas DGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000006096 iki aukščiausios $ 0.000007252 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DGC kaina yra $ 0.000078469340387758, o žemiausia – $ 0.000005162809699906.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DGC per pastarąją valandą pasikeitė -2.41%, per 24 valandas – +2.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DecentralGPT (DGC) rinkos informacija
No.2116
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
$ 96.72K
$ 96.72K$ 96.72K
$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M
157.20B
157.20B 157.20B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
15.72%
BSC
Dabartinė DecentralGPT rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.72K. DGC apyvartoje yra 157.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.86M
DecentralGPT (DGC) kainos istorija USD
Stebėkite DecentralGPT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000017689
+2.66%
30 dienų
$ -0.000003142
-31.42%
60 dienų
$ -0.000003142
-31.42%
90 dienų
$ -0.000003142
-31.42%
DecentralGPT kainos pokytis šiandien
Šiandien DGC užfiksuotas $ +0.00000017689 (+2.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DecentralGPT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000003142 (-31.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DecentralGPT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DGC rodiklis pasikeitė $ -0.000003142 (-31.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DecentralGPT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000003142 (-31.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DecentralGPT (DGC) pokyčius?
DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.
DecentralGPT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DecentralGPT (DGC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DecentralGPT (DGC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DecentralGPT prognozes.
Supratimas apie DecentralGPT (DGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.