DF Capital DAO (DFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0232. Per pastarąsias 24 valandas DFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02 iki aukščiausios $ 0.0253 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFC kaina yra $ 3.9396355203834914, o žemiausia – $ 0.019879577606559423.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFC per pastarąją valandą pasikeitė -1.28%, per 24 valandas – -7.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DF Capital DAO (DFC) rinkos informacija
$ 616.27K
$ 99.80K
$ 4.64M
26.56M
200,000,000
199,999,999
13.28%
Dabartinė DF Capital DAO rinkos kapitalizacija yra $ 616.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.80K. DFC apyvartoje yra 26.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 199999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.64M
DF Capital DAO (DFC) kainos istorija USD
Stebėkite DF Capital DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001998
-7.96%
30 dienų
$ -0.0165
-41.57%
60 dienų
$ -0.0378
-61.97%
90 dienų
$ -0.0456
-66.28%
DF Capital DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien DFC užfiksuotas $ -0.001998 (-7.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DF Capital DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0165 (-41.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DF Capital DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DFC rodiklis pasikeitė $ -0.0378 (-61.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DF Capital DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0456 (-66.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DF Capital DAO (DFC) pokyčius?
The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.
DF Capital DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DF Capital DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DF Capital DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DF Capital DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DF Capital DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DF Capital DAO (DFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DF Capital DAO (DFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DF Capital DAO prognozes.
Supratimas apie DF Capital DAO (DFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DF Capital DAO (DFC)
Ieškote, kaip nusipirkti DF Capital DAO? Viskas paprasta ir patogu! DF Capital DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.