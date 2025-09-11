Daugiau apie DFC

DFC Kainos informacija

DFC Oficiali svetainė

DFC Tokenomika

DFC Kainų prognozė

DFC Istorija

DFC pirkimo vadovas

DFCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DFC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DF Capital DAO logotipas

DF Capital DAO kaina(DFC)

1 DFC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0231
$0.0231$0.0231
-7.96%1D
USD
DF Capital DAO (DFC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:03:20(UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
24 val. žemiausia
$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253
24 val. aukščiausia

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253

$ 3.9396355203834914
$ 3.9396355203834914$ 3.9396355203834914

$ 0.019879577606559423
$ 0.019879577606559423$ 0.019879577606559423

-1.28%

-7.96%

-12.79%

-12.79%

DF Capital DAO (DFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0232. Per pastarąsias 24 valandas DFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02 iki aukščiausios $ 0.0253 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFC kaina yra $ 3.9396355203834914, o žemiausia – $ 0.019879577606559423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFC per pastarąją valandą pasikeitė -1.28%, per 24 valandas – -7.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DF Capital DAO (DFC) rinkos informacija

No.2336

$ 616.27K
$ 616.27K$ 616.27K

$ 99.80K
$ 99.80K$ 99.80K

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

26.56M
26.56M 26.56M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

199,999,999
199,999,999 199,999,999

13.28%

TONCOIN

Dabartinė DF Capital DAO rinkos kapitalizacija yra $ 616.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.80K. DFC apyvartoje yra 26.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 199999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.64M

DF Capital DAO (DFC) kainos istorija USD

Stebėkite DF Capital DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001998-7.96%
30 dienų$ -0.0165-41.57%
60 dienų$ -0.0378-61.97%
90 dienų$ -0.0456-66.28%
DF Capital DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien DFC užfiksuotas $ -0.001998 (-7.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DF Capital DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0165 (-41.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DF Capital DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DFC rodiklis pasikeitė $ -0.0378 (-61.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DF Capital DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0456 (-66.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DF Capital DAO (DFC) pokyčius?

Peržiūrėkite DF Capital DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DF Capital DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DF Capital DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DF Capital DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DF Capital DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DF Capital DAO (DFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DF Capital DAO (DFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DF Capital DAO prognozes.

Peržiūrėkite DF Capital DAO kainos prognozę dabar!

DF Capital DAO (DFC) Tokenomika

Supratimas apie DF Capital DAO (DFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DF Capital DAO (DFC)

Ieškote, kaip nusipirkti DF Capital DAO? Viskas paprasta ir patogu! DF Capital DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DFC į vietos valiutas

1 DF Capital DAO(DFC) į VND
610.508
1 DF Capital DAO(DFC) į AUD
A$0.035032
1 DF Capital DAO(DFC) į GBP
0.016936
1 DF Capital DAO(DFC) į EUR
0.01972
1 DF Capital DAO(DFC) į USD
$0.0232
1 DF Capital DAO(DFC) į MYR
RM0.097904
1 DF Capital DAO(DFC) į TRY
0.957696
1 DF Capital DAO(DFC) į JPY
¥3.4104
1 DF Capital DAO(DFC) į ARS
ARS$33.0484
1 DF Capital DAO(DFC) į RUB
1.9604
1 DF Capital DAO(DFC) į INR
2.046936
1 DF Capital DAO(DFC) į IDR
Rp380.327808
1 DF Capital DAO(DFC) į KRW
32.267024
1 DF Capital DAO(DFC) į PHP
1.3282
1 DF Capital DAO(DFC) į EGP
￡E.1.116616
1 DF Capital DAO(DFC) į BRL
R$0.12528
1 DF Capital DAO(DFC) į CAD
C$0.032016
1 DF Capital DAO(DFC) į BDT
2.82576
1 DF Capital DAO(DFC) į NGN
34.992328
1 DF Capital DAO(DFC) į COP
$90.980192
1 DF Capital DAO(DFC) į ZAR
R.0.406
1 DF Capital DAO(DFC) į UAH
0.957696
1 DF Capital DAO(DFC) į VES
Bs3.6192
1 DF Capital DAO(DFC) į CLP
$22.2952
1 DF Capital DAO(DFC) į PKR
Rs6.589032
1 DF Capital DAO(DFC) į KZT
12.506656
1 DF Capital DAO(DFC) į THB
฿0.738224
1 DF Capital DAO(DFC) į TWD
NT$0.703888
1 DF Capital DAO(DFC) į AED
د.إ0.085144
1 DF Capital DAO(DFC) į CHF
Fr0.018328
1 DF Capital DAO(DFC) į HKD
HK$0.180496
1 DF Capital DAO(DFC) į AMD
֏8.864952
1 DF Capital DAO(DFC) į MAD
.د.م0.209496
1 DF Capital DAO(DFC) į MXN
$0.43152
1 DF Capital DAO(DFC) į SAR
ريال0.087
1 DF Capital DAO(DFC) į PLN
0.084448
1 DF Capital DAO(DFC) į RON
лв0.100688
1 DF Capital DAO(DFC) į SEK
kr0.217152
1 DF Capital DAO(DFC) į BGN
лв0.038744
1 DF Capital DAO(DFC) į HUF
Ft7.803552
1 DF Capital DAO(DFC) į CZK
0.484184
1 DF Capital DAO(DFC) į KWD
د.ك0.007076
1 DF Capital DAO(DFC) į ILS
0.077256
1 DF Capital DAO(DFC) į AOA
Kz21.148424
1 DF Capital DAO(DFC) į BHD
.د.ب0.0087464
1 DF Capital DAO(DFC) į BMD
$0.0232
1 DF Capital DAO(DFC) į DKK
kr0.148016
1 DF Capital DAO(DFC) į HNL
L0.608072
1 DF Capital DAO(DFC) į MUR
1.056992
1 DF Capital DAO(DFC) į NAD
$0.407856
1 DF Capital DAO(DFC) į NOK
kr0.230376
1 DF Capital DAO(DFC) į NZD
$0.038976
1 DF Capital DAO(DFC) į PAB
B/.0.0232
1 DF Capital DAO(DFC) į PGK
K0.098368
1 DF Capital DAO(DFC) į QAR
ر.ق0.084448
1 DF Capital DAO(DFC) į RSD
дин.2.323712

DF Capital DAO išteklius

Išsamesnei DF Capital DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali DF Capital DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DF Capital DAO

Kiek DF Capital DAO(DFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFC kaina USD valiuta yra 0.0232USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFC į USD kaina?
Dabartinė DFC kaina USD valiuta yra $ 0.0232. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DF Capital DAO rinkos kapitalizacija?
DFC rinkos kapitalizacija yra $ 616.27KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFC apyvartoje?
DFC apyvartoje yra 26.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFC kaina?
DFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.9396355203834914USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFC kaina?
DFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019879577606559423USD.
Kokia yra DFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFC yra $ 99.80KUSD.
Ar DFC kaina šiais metais kils?
DFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:03:20(UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DFC-į-USD skaičiuoklė

Suma

DFC
DFC
USD
USD

1 DFC = 0.0231 USD

Prekiauti DFC

DFCUSDT
$0.0231
$0.0231$0.0231
-7.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis