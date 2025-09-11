Decentralized ETF (DETF) realiojo laiko kaina yra $ 0.000386. Per pastarąsias 24 valandas DETF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003805 iki aukščiausios $ 0.0003908 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DETF kaina yra $ 0.2081073090717489, o žemiausia – $ 0.000394373660466464.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DETF per pastarąją valandą pasikeitė +1.41%, per 24 valandas – +1.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Decentralized ETF (DETF) rinkos informacija
Dabartinė Decentralized ETF rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.10K. DETF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.60K
Decentralized ETF (DETF) kainos istorija USD
Stebėkite Decentralized ETF kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000005566
+1.46%
30 dienų
$ -0.002751
-87.70%
60 dienų
$ -0.003423
-89.87%
90 dienų
$ -0.004143
-91.48%
Decentralized ETF kainos pokytis šiandien
Šiandien DETF užfiksuotas $ +0.000005566 (+1.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Decentralized ETF 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002751 (-87.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Decentralized ETF 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DETF rodiklis pasikeitė $ -0.003423 (-89.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Decentralized ETF 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004143 (-91.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.
Decentralized ETF galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decentralized ETF investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DETFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decentralized ETF mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decentralized ETF, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Decentralized ETF kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Decentralized ETF (DETF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentralized ETF (DETF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentralized ETF prognozes.
Supratimas apie Decentralized ETF (DETF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DETFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Decentralized ETF (DETF)
Ieškote, kaip nusipirkti Decentralized ETF? Viskas paprasta ir patogu! Decentralized ETF lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
