Decentralized ETF kaina(DETF)

1 DETF į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003868
+1.46%1D
USD
Decentralized ETF (DETF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:15:41(UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003805
24 val. žemiausia
$ 0.0003908
24 val. aukščiausia

$ 0.0003805
$ 0.0003908
$ 0.2081073090717489
$ 0.000394373660466464
+1.41%

+1.46%

-0.78%

-0.78%

Decentralized ETF (DETF) realiojo laiko kaina yra $ 0.000386. Per pastarąsias 24 valandas DETF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003805 iki aukščiausios $ 0.0003908 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DETF kaina yra $ 0.2081073090717489, o žemiausia – $ 0.000394373660466464.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DETF per pastarąją valandą pasikeitė +1.41%, per 24 valandas – +1.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Decentralized ETF (DETF) rinkos informacija

No.7596

$ 0.00
$ 55.10K
$ 38.60K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Decentralized ETF rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.10K. DETF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.60K

Decentralized ETF (DETF) kainos istorija USD

Stebėkite Decentralized ETF kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000005566+1.46%
30 dienų$ -0.002751-87.70%
60 dienų$ -0.003423-89.87%
90 dienų$ -0.004143-91.48%
Decentralized ETF kainos pokytis šiandien

Šiandien DETF užfiksuotas $ +0.000005566 (+1.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Decentralized ETF 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002751 (-87.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Decentralized ETF 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DETF rodiklis pasikeitė $ -0.003423 (-89.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Decentralized ETF 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004143 (-91.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decentralized ETF (DETF) pokyčius?

Peržiūrėkite Decentralized ETF kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Decentralized ETF (DETF)

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Decentralized ETF galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decentralized ETF investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DETFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decentralized ETF mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decentralized ETF, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Decentralized ETF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Decentralized ETF (DETF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentralized ETF (DETF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentralized ETF prognozes.

Peržiūrėkite Decentralized ETF kainos prognozę dabar!

Decentralized ETF (DETF) Tokenomika

Supratimas apie Decentralized ETF (DETF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DETFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Decentralized ETF (DETF)

Ieškote, kaip nusipirkti Decentralized ETF? Viskas paprasta ir patogu! Decentralized ETF lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DETF į vietos valiutas

1 Decentralized ETF(DETF) į VND
10.15759
1 Decentralized ETF(DETF) į AUD
A$0.00058286
1 Decentralized ETF(DETF) į GBP
0.00028178
1 Decentralized ETF(DETF) į EUR
0.0003281
1 Decentralized ETF(DETF) į USD
$0.000386
1 Decentralized ETF(DETF) į MYR
RM0.00162892
1 Decentralized ETF(DETF) į TRY
0.01593794
1 Decentralized ETF(DETF) į JPY
¥0.056742
1 Decentralized ETF(DETF) į ARS
ARS$0.549857
1 Decentralized ETF(DETF) į RUB
0.03297984
1 Decentralized ETF(DETF) į INR
0.03407222
1 Decentralized ETF(DETF) į IDR
Rp6.32786784
1 Decentralized ETF(DETF) į KRW
0.5376015
1 Decentralized ETF(DETF) į PHP
0.02209464
1 Decentralized ETF(DETF) į EGP
￡E.0.01860134
1 Decentralized ETF(DETF) į BRL
R$0.0020844
1 Decentralized ETF(DETF) į CAD
C$0.00053268
1 Decentralized ETF(DETF) į BDT
0.0470148
1 Decentralized ETF(DETF) į NGN
0.58219994
1 Decentralized ETF(DETF) į COP
$1.51372216
1 Decentralized ETF(DETF) į ZAR
R.0.00676272
1 Decentralized ETF(DETF) į UAH
0.01593408
1 Decentralized ETF(DETF) į VES
Bs0.060216
1 Decentralized ETF(DETF) į CLP
$0.370946
1 Decentralized ETF(DETF) į PKR
Rs0.10962786
1 Decentralized ETF(DETF) į KZT
0.20808488
1 Decentralized ETF(DETF) į THB
฿0.01228252
1 Decentralized ETF(DETF) į TWD
NT$0.01170352
1 Decentralized ETF(DETF) į AED
د.إ0.00141662
1 Decentralized ETF(DETF) į CHF
Fr0.00030494
1 Decentralized ETF(DETF) į HKD
HK$0.00300308
1 Decentralized ETF(DETF) į AMD
֏0.14749446
1 Decentralized ETF(DETF) į MAD
.د.م0.00348558
1 Decentralized ETF(DETF) į MXN
$0.00718732
1 Decentralized ETF(DETF) į SAR
ريال0.0014475
1 Decentralized ETF(DETF) į PLN
0.00140504
1 Decentralized ETF(DETF) į RON
лв0.00167138
1 Decentralized ETF(DETF) į SEK
kr0.00361296
1 Decentralized ETF(DETF) į BGN
лв0.00064462
1 Decentralized ETF(DETF) į HUF
Ft0.12987742
1 Decentralized ETF(DETF) į CZK
0.00805968
1 Decentralized ETF(DETF) į KWD
د.ك0.00011773
1 Decentralized ETF(DETF) į ILS
0.00128152
1 Decentralized ETF(DETF) į AOA
Kz0.35186602
1 Decentralized ETF(DETF) į BHD
.د.ب0.000145522
1 Decentralized ETF(DETF) į BMD
$0.000386
1 Decentralized ETF(DETF) į DKK
kr0.00246268
1 Decentralized ETF(DETF) į HNL
L0.01011706
1 Decentralized ETF(DETF) į MUR
0.01758616
1 Decentralized ETF(DETF) į NAD
$0.00678588
1 Decentralized ETF(DETF) į NOK
kr0.00383298
1 Decentralized ETF(DETF) į NZD
$0.00064848
1 Decentralized ETF(DETF) į PAB
B/.0.000386
1 Decentralized ETF(DETF) į PGK
K0.00163664
1 Decentralized ETF(DETF) į QAR
ر.ق0.00140504
1 Decentralized ETF(DETF) į RSD
дин.0.03867334

Decentralized ETF išteklius

Išsamesnei Decentralized ETF analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Decentralized ETF svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Decentralized ETF

Kiek Decentralized ETF(DETF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DETF kaina USD valiuta yra 0.000386USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DETF į USD kaina?
Dabartinė DETF kaina USD valiuta yra $ 0.000386. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Decentralized ETF rinkos kapitalizacija?
DETF rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DETF apyvartoje?
DETF apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DETF kaina?
DETF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2081073090717489USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DETF kaina?
DETF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000394373660466464USD.
Kokia yra DETF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DETF yra $ 55.10KUSD.
Ar DETF kaina šiais metais kils?
DETF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DETF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Decentralized ETF (DETF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

