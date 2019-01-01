DeFi (DEFI) Tokenomika

DeFi (DEFI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDeFi (DEFI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

DeFi (DEFI) Informacija

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Oficiali svetainė:
https://de.fi/
Baltoji knyga:
https://docs.de.fi/welcome/readme
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131

DeFi (DEFI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius DeFi (DEFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K
Bendra pasiūla:
$ 102.39M
$ 102.39M$ 102.39M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 30.06M
$ 30.06M$ 30.06M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Visų laikų rekordas:
$ 1.077
$ 1.077$ 1.077
Visų laikų minimumas:
$ 0.002023143867285916
$ 0.002023143867285916$ 0.002023143867285916
Dabartinė kaina:
$ 0.001787
$ 0.001787$ 0.001787

DeFi (DEFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DeFi (DEFI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DEFI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DEFI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DEFI tokenomiką, galite peržiūrėti DEFI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti DEFI

Norite įtraukti DeFi (DEFI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DEFI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

DeFi (DEFI) Kainų istorija

DEFI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

DEFI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DEFI? Mūsų DEFI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.