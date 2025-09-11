Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kainos informacija (USD)
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) realiojo laiko kaina yra $ 0.000297. Per pastarąsias 24 valandas DEEPSEEK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000268 iki aukščiausios $ 0.00038 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEEPSEEK kaina yra $ 0.014167991380617766, o žemiausia – $ 0.000282139530904112.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEEPSEEK per pastarąją valandą pasikeitė -4.81%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) rinkos informacija
No.2739
$ 234.63K
$ 234.63K$ 234.63K
$ 36.63K
$ 36.63K$ 36.63K
$ 297.00K
$ 297.00K$ 297.00K
790.00M
790.00M 790.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Dabartinė Global DePIN Chain rinkos kapitalizacija yra $ 234.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 36.63K. DEEPSEEK apyvartoje yra 790.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 297.00K
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kainos istorija USD
Stebėkite Global DePIN Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000172
-36.68%
60 dienų
$ -0.000234
-44.07%
90 dienų
$ -0.000258
-46.49%
Global DePIN Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien DEEPSEEK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Global DePIN Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000172 (-36.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Global DePIN Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEEPSEEK rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-44.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Global DePIN Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000258 (-46.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Global DePIN Chain (DEEPSEEK) pokyčius?
The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.
Global DePIN Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Global DePIN Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Global DePIN Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Global DePIN Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Global DePIN Chain (DEEPSEEK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Global DePIN Chain (DEEPSEEK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Global DePIN Chain prognozes.
Supratimas apie Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEEPSEEKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
Ieškote, kaip nusipirkti Global DePIN Chain? Viskas paprasta ir patogu! Global DePIN Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.