Global DePIN Chain logotipas

Global DePIN Chain kaina(DEEPSEEK)

1 DEEPSEEK į USD – tiesioginė kaina:

$0.000298
$0.000298$0.000298
0.00%1D
USD
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:14:58(UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000268
$ 0.000268$ 0.000268
24 val. žemiausia
$ 0.00038
$ 0.00038$ 0.00038
24 val. aukščiausia

$ 0.000268
$ 0.000268$ 0.000268

$ 0.00038
$ 0.00038$ 0.00038

$ 0.014167991380617766
$ 0.014167991380617766$ 0.014167991380617766

$ 0.000282139530904112
$ 0.000282139530904112$ 0.000282139530904112

-4.81%

0.00%

-27.39%

-27.39%

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) realiojo laiko kaina yra $ 0.000297. Per pastarąsias 24 valandas DEEPSEEK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000268 iki aukščiausios $ 0.00038 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEEPSEEK kaina yra $ 0.014167991380617766, o žemiausia – $ 0.000282139530904112.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEEPSEEK per pastarąją valandą pasikeitė -4.81%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) rinkos informacija

No.2739

$ 234.63K
$ 234.63K$ 234.63K

$ 36.63K
$ 36.63K$ 36.63K

$ 297.00K
$ 297.00K$ 297.00K

790.00M
790.00M 790.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Dabartinė Global DePIN Chain rinkos kapitalizacija yra $ 234.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 36.63K. DEEPSEEK apyvartoje yra 790.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 297.00K

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kainos istorija USD

Stebėkite Global DePIN Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000172-36.68%
60 dienų$ -0.000234-44.07%
90 dienų$ -0.000258-46.49%
Global DePIN Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien DEEPSEEK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Global DePIN Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000172 (-36.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Global DePIN Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEEPSEEK rodiklis pasikeitė $ -0.000234 (-44.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Global DePIN Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000258 (-46.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Global DePIN Chain (DEEPSEEK) pokyčius?

Peržiūrėkite Global DePIN Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Global DePIN Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEEPSEEKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Global DePIN Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Global DePIN Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Global DePIN Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Global DePIN Chain (DEEPSEEK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Global DePIN Chain (DEEPSEEK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Global DePIN Chain prognozes.

Peržiūrėkite Global DePIN Chain kainos prognozę dabar!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomika

Supratimas apie Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEEPSEEKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Ieškote, kaip nusipirkti Global DePIN Chain? Viskas paprasta ir patogu! Global DePIN Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEEPSEEK į vietos valiutas

1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į VND
7.815555
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į AUD
A$0.00044847
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į GBP
0.00021681
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į EUR
0.00025245
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į USD
$0.000297
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į MYR
RM0.00125334
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į TRY
0.01226313
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į JPY
¥0.043659
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į ARS
ARS$0.4230765
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į RUB
0.02537568
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į INR
0.02621619
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į IDR
Rp4.86885168
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į KRW
0.41364675
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į PHP
0.01700028
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į EGP
￡E.0.01431243
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į BRL
R$0.0016038
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į CAD
C$0.00040986
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į BDT
0.0361746
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į NGN
0.44796213
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į COP
$1.16470332
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į ZAR
R.0.0051975
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į UAH
0.01226016
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į VES
Bs0.046332
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į CLP
$0.285417
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į PKR
Rs0.08435097
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į KZT
0.16010676
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į THB
฿0.00945054
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į TWD
NT$0.00900504
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į AED
د.إ0.00108999
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į CHF
Fr0.00023463
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į HKD
HK$0.00231066
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į AMD
֏0.11348667
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į MAD
.د.م0.00268191
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į MXN
$0.00553014
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į SAR
ريال0.00111375
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į PLN
0.00108108
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į RON
лв0.00128601
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į SEK
kr0.00277992
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į BGN
лв0.00049599
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į HUF
Ft0.09993159
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į CZK
0.00620136
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į KWD
د.ك0.000090585
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į ILS
0.00098604
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į AOA
Kz0.27073629
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į BHD
.د.ب0.000111969
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į BMD
$0.000297
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į DKK
kr0.00189486
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į HNL
L0.00778437
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į MUR
0.01353132
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į NAD
$0.00522126
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į NOK
kr0.00294921
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į NZD
$0.00049896
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į PAB
B/.0.000297
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į PGK
K0.00125928
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į QAR
ر.ق0.00108108
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) į RSD
дин.0.02975643

Global DePIN Chain išteklius

Išsamesnei Global DePIN Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Global DePIN Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Global DePIN Chain

Kiek Global DePIN Chain(DEEPSEEK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEEPSEEK kaina USD valiuta yra 0.000297USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEEPSEEK į USD kaina?
Dabartinė DEEPSEEK kaina USD valiuta yra $ 0.000297. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Global DePIN Chain rinkos kapitalizacija?
DEEPSEEK rinkos kapitalizacija yra $ 234.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEEPSEEK apyvartoje?
DEEPSEEK apyvartoje yra 790.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEEPSEEK kaina?
DEEPSEEK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.014167991380617766USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEEPSEEK kaina?
DEEPSEEK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000282139530904112USD.
Kokia yra DEEPSEEK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEEPSEEK yra $ 36.63KUSD.
Ar DEEPSEEK kaina šiais metais kils?
DEEPSEEK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEEPSEEK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:14:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

