DedaCoin kaina(DEDA)

1 DEDA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0934
$0.0934$0.0934
+1.63%1D
USD
DedaCoin (DEDA) kainos grafikas realiu laiku
DedaCoin (DEDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0915
$ 0.0915$ 0.0915
24 val. žemiausia
$ 0.118
$ 0.118$ 0.118
24 val. aukščiausia

$ 0.0915
$ 0.0915$ 0.0915

$ 0.118
$ 0.118$ 0.118

$ 2.0012066246202673
$ 2.0012066246202673$ 2.0012066246202673

$ 0.11535013232278021
$ 0.11535013232278021$ 0.11535013232278021

0.00%

+1.63%

-37.90%

-37.90%

DedaCoin (DEDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0934. Per pastarąsias 24 valandas DEDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0915 iki aukščiausios $ 0.118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEDA kaina yra $ 2.0012066246202673, o žemiausia – $ 0.11535013232278021.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEDA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DedaCoin (DEDA) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.67
$ 83.67$ 83.67

$ 237.24M
$ 237.24M$ 237.24M

0.00
0.00 0.00

2,540,000,000
2,540,000,000 2,540,000,000

2,540,000,000
2,540,000,000 2,540,000,000

0.00%

Dabartinė DedaCoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.67. DEDA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2540000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 237.24M

DedaCoin (DEDA) kainos istorija USD

Stebėkite DedaCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001498+1.63%
30 dienų$ -0.2066-68.87%
60 dienų$ -0.6123-86.77%
90 dienų$ -0.7401-88.80%
DedaCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien DEDA užfiksuotas $ +0.001498 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DedaCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2066 (-68.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DedaCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEDA rodiklis pasikeitė $ -0.6123 (-86.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DedaCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.7401 (-88.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DedaCoin (DEDA) pokyčius?

Peržiūrėkite DedaCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DedaCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEDAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DedaCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DedaCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DedaCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DedaCoin (DEDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DedaCoin (DEDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DedaCoin prognozes.

Peržiūrėkite DedaCoin kainos prognozę dabar!

DedaCoin (DEDA) Tokenomika

Supratimas apie DedaCoin (DEDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DedaCoin (DEDA)

Ieškote, kaip nusipirkti DedaCoin? Viskas paprasta ir patogu! DedaCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei DedaCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DedaCoin

Kiek DedaCoin(DEDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEDA kaina USD valiuta yra 0.0934USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEDA į USD kaina?
Dabartinė DEDA kaina USD valiuta yra $ 0.0934. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DedaCoin rinkos kapitalizacija?
DEDA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEDA apyvartoje?
DEDA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEDA kaina?
DEDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0012066246202673USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEDA kaina?
DEDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11535013232278021USD.
Kokia yra DEDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEDA yra $ 83.67USD.
Ar DEDA kaina šiais metais kils?
DEDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DedaCoin (DEDA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
