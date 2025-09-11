Daugiau apie DCC

DeFi Connect Credit (DCC) kainos grafikas realiu laiku
DeFi Connect Credit (DCC) kainos informacija (USD)

-86.14%

DeFi Connect Credit (DCC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000056. Per pastarąsias 24 valandas DCC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000046 iki aukščiausios $ 0.000018 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -41.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -86.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFi Connect Credit (DCC) rinkos informacija

BASE

Dabartinė DeFi Connect Credit rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 724.97. DCC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.60K

DeFi Connect Credit (DCC) kainos istorija USD

Stebėkite DeFi Connect Credit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000039-41.05%
30 dienų$ -0.000046-89.15%
60 dienų$ -0.0000458-89.11%
90 dienų$ -0.0000708-92.68%
DeFi Connect Credit kainos pokytis šiandien

Šiandien DCC užfiksuotas $ -0.0000039 (-41.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeFi Connect Credit 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000046 (-89.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeFi Connect Credit 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCC rodiklis pasikeitė $ -0.0000458 (-89.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeFi Connect Credit 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000708 (-92.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeFi Connect Credit (DCC) pokyčius?

Peržiūrėkite DeFi Connect Credit kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeFi Connect Credit (DCC)

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

DeFi Connect Credit galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeFi Connect Credit investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DCCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeFi Connect Credit mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeFi Connect Credit, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeFi Connect Credit kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFi Connect Credit (DCC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFi Connect Credit (DCC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFi Connect Credit prognozes.

Peržiūrėkite DeFi Connect Credit kainos prognozę dabar!

DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomika

Supratimas apie DeFi Connect Credit (DCC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeFi Connect Credit (DCC)

Ieškote, kaip nusipirkti DeFi Connect Credit? Viskas paprasta ir patogu! DeFi Connect Credit lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DCC į vietos valiutas

1 DeFi Connect Credit(DCC) į VND
0.147364
1 DeFi Connect Credit(DCC) į AUD
A$0.000008456
1 DeFi Connect Credit(DCC) į GBP
0.000004088
1 DeFi Connect Credit(DCC) į EUR
0.00000476
1 DeFi Connect Credit(DCC) į USD
$0.0000056
1 DeFi Connect Credit(DCC) į MYR
RM0.000023632
1 DeFi Connect Credit(DCC) į TRY
0.000231224
1 DeFi Connect Credit(DCC) į JPY
¥0.0008232
1 DeFi Connect Credit(DCC) į ARS
ARS$0.0079772
1 DeFi Connect Credit(DCC) į RUB
0.000478464
1 DeFi Connect Credit(DCC) į INR
0.000494312
1 DeFi Connect Credit(DCC) į IDR
Rp0.091803264
1 DeFi Connect Credit(DCC) į KRW
0.0077994
1 DeFi Connect Credit(DCC) į PHP
0.000320544
1 DeFi Connect Credit(DCC) į EGP
￡E.0.000269864
1 DeFi Connect Credit(DCC) į BRL
R$0.00003024
1 DeFi Connect Credit(DCC) į CAD
C$0.000007728
1 DeFi Connect Credit(DCC) į BDT
0.00068208
1 DeFi Connect Credit(DCC) į NGN
0.008446424
1 DeFi Connect Credit(DCC) į COP
$0.021960736
1 DeFi Connect Credit(DCC) į ZAR
R.0.000098
1 DeFi Connect Credit(DCC) į UAH
0.000231168
1 DeFi Connect Credit(DCC) į VES
Bs0.0008736
1 DeFi Connect Credit(DCC) į CLP
$0.0053816
1 DeFi Connect Credit(DCC) į PKR
Rs0.001590456
1 DeFi Connect Credit(DCC) į KZT
0.003018848
1 DeFi Connect Credit(DCC) į THB
฿0.000178192
1 DeFi Connect Credit(DCC) į TWD
NT$0.000169792
1 DeFi Connect Credit(DCC) į AED
د.إ0.000020552
1 DeFi Connect Credit(DCC) į CHF
Fr0.000004424
1 DeFi Connect Credit(DCC) į HKD
HK$0.000043568
1 DeFi Connect Credit(DCC) į AMD
֏0.002139816
1 DeFi Connect Credit(DCC) į MAD
.د.م0.000050568
1 DeFi Connect Credit(DCC) į MXN
$0.000104216
1 DeFi Connect Credit(DCC) į SAR
ريال0.000021
1 DeFi Connect Credit(DCC) į PLN
0.000020384
1 DeFi Connect Credit(DCC) į RON
лв0.000024248
1 DeFi Connect Credit(DCC) į SEK
kr0.00005236
1 DeFi Connect Credit(DCC) į BGN
лв0.000009352
1 DeFi Connect Credit(DCC) į HUF
Ft0.001883616
1 DeFi Connect Credit(DCC) į CZK
0.000116872
1 DeFi Connect Credit(DCC) į KWD
د.ك0.000001708
1 DeFi Connect Credit(DCC) į ILS
0.000018592
1 DeFi Connect Credit(DCC) į AOA
Kz0.005104792
1 DeFi Connect Credit(DCC) į BHD
.د.ب0.0000021112
1 DeFi Connect Credit(DCC) į BMD
$0.0000056
1 DeFi Connect Credit(DCC) į DKK
kr0.000035728
1 DeFi Connect Credit(DCC) į HNL
L0.000146776
1 DeFi Connect Credit(DCC) į MUR
0.000255136
1 DeFi Connect Credit(DCC) į NAD
$0.000098448
1 DeFi Connect Credit(DCC) į NOK
kr0.000055664
1 DeFi Connect Credit(DCC) į NZD
$0.000009408
1 DeFi Connect Credit(DCC) į PAB
B/.0.0000056
1 DeFi Connect Credit(DCC) į PGK
K0.000023744
1 DeFi Connect Credit(DCC) į QAR
ر.ق0.000020384
1 DeFi Connect Credit(DCC) į RSD
дин.0.000561064

Išsamesnei DeFi Connect Credit analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFi Connect Credit

Kiek DeFi Connect Credit(DCC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DCC kaina USD valiuta yra 0.0000056USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DCC į USD kaina?
Dabartinė DCC kaina USD valiuta yra $ 0.0000056. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFi Connect Credit rinkos kapitalizacija?
DCC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DCC apyvartoje?
DCC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DCC kaina?
DCC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DCC kaina?
DCC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DCC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DCC yra $ 724.97USD.
Ar DCC kaina šiais metais kils?
DCC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DCC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DeFi Connect Credit (DCC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
