DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDeepBrain Chain (DBC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

DeepBrain Chain (DBC) Informacija

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

Oficiali svetainė:
https://www.deepbrainchain.org/
Baltoji knyga:
https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf
Blokų naršyklė:
https://dbc.subscan.io/

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius DeepBrain Chain (DBC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.45M
$ 4.45M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 5.43B
$ 5.43B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 8.20M
$ 8.20M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0085
$ 0.0085
Visų laikų minimumas:
$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356
Dabartinė kaina:
$ 0.00082
$ 0.00082

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DeepBrain Chain (DBC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DBC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DBC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DBC tokenomiką, galite peržiūrėti DBC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti DBC

Norite įtraukti DeepBrain Chain (DBC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DBC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų istorija

DBC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

DBC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DBC? Mūsų DBC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.


