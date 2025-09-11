Daugiau apie DBC

DeepBrain Chain logotipas

DeepBrain Chain kaina(DBC)

1 DBC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004222
+3.42%1D
USD
DeepBrain Chain (DBC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:41:24(UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003802
24 val. žemiausia
$ 0.0004942
24 val. aukščiausia

$ 0.0003802
$ 0.0004942
$ 0.6586530208587646
$ 0.000353639298356
+2.12%

+3.42%

-1.41%

-1.41%

DeepBrain Chain (DBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004222. Per pastarąsias 24 valandas DBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003802 iki aukščiausios $ 0.0004942 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DBC kaina yra $ 0.6586530208587646, o žemiausia – $ 0.000353639298356.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DBC per pastarąją valandą pasikeitė +2.12%, per 24 valandas – +3.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeepBrain Chain (DBC) rinkos informacija

No.1800

$ 2.29M
$ 101.06K
$ 4.22M
5.43B
10,000,000,000
10,000,000,000
54.28%

ETH

Dabartinė DeepBrain Chain rinkos kapitalizacija yra $ 2.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 101.06K. DBC apyvartoje yra 5.43B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.22M

DeepBrain Chain (DBC) kainos istorija USD

Stebėkite DeepBrain Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000013962+3.42%
30 dienų$ -0.0002078-32.99%
60 dienų$ -0.0000135-3.10%
90 dienų$ -0.0001378-24.61%
DeepBrain Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien DBC užfiksuotas $ +0.000013962 (+3.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeepBrain Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002078 (-32.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeepBrain Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DBC rodiklis pasikeitė $ -0.0000135 (-3.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeepBrain Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001378 (-24.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeepBrain Chain (DBC) pokyčius?

Peržiūrėkite DeepBrain Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeepBrain Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeepBrain Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeepBrain Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeepBrain Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeepBrain Chain (DBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeepBrain Chain (DBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeepBrain Chain prognozes.

Peržiūrėkite DeepBrain Chain kainos prognozę dabar!

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika

Supratimas apie DeepBrain Chain (DBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeepBrain Chain (DBC)

Ieškote, kaip nusipirkti DeepBrain Chain? Viskas paprasta ir patogu! DeepBrain Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DBC į vietos valiutas

1 DeepBrain Chain(DBC) į VND
11.110193
1 DeepBrain Chain(DBC) į AUD
A$0.000637522
1 DeepBrain Chain(DBC) į GBP
0.000308206
1 DeepBrain Chain(DBC) į EUR
0.00035887
1 DeepBrain Chain(DBC) į USD
$0.0004222
1 DeepBrain Chain(DBC) į MYR
RM0.001781684
1 DeepBrain Chain(DBC) į TRY
0.017428416
1 DeepBrain Chain(DBC) į JPY
¥0.0620634
1 DeepBrain Chain(DBC) į ARS
ARS$0.6014239
1 DeepBrain Chain(DBC) į RUB
0.035671678
1 DeepBrain Chain(DBC) į INR
0.037200042
1 DeepBrain Chain(DBC) į IDR
Rp6.921310368
1 DeepBrain Chain(DBC) į KRW
0.586385136
1 DeepBrain Chain(DBC) į PHP
0.024158284
1 DeepBrain Chain(DBC) į EGP
￡E.0.020303598
1 DeepBrain Chain(DBC) į BRL
R$0.00227988
1 DeepBrain Chain(DBC) į CAD
C$0.000582636
1 DeepBrain Chain(DBC) į BDT
0.05142396
1 DeepBrain Chain(DBC) į NGN
0.637762654
1 DeepBrain Chain(DBC) į COP
$1.655682632
1 DeepBrain Chain(DBC) į ZAR
R.0.007384278
1 DeepBrain Chain(DBC) į UAH
0.017428416
1 DeepBrain Chain(DBC) į VES
Bs0.0658632
1 DeepBrain Chain(DBC) į CLP
$0.4057342
1 DeepBrain Chain(DBC) į PKR
Rs0.119909022
1 DeepBrain Chain(DBC) į KZT
0.227599576
1 DeepBrain Chain(DBC) į THB
฿0.013413294
1 DeepBrain Chain(DBC) į TWD
NT$0.012788438
1 DeepBrain Chain(DBC) į AED
د.إ0.001549474
1 DeepBrain Chain(DBC) į CHF
Fr0.000333538
1 DeepBrain Chain(DBC) į HKD
HK$0.003284716
1 DeepBrain Chain(DBC) į AMD
֏0.161326842
1 DeepBrain Chain(DBC) į MAD
.د.م0.003812466
1 DeepBrain Chain(DBC) į MXN
$0.007848698
1 DeepBrain Chain(DBC) į SAR
ريال0.00158325
1 DeepBrain Chain(DBC) į PLN
0.001536808
1 DeepBrain Chain(DBC) į RON
лв0.001832348
1 DeepBrain Chain(DBC) į SEK
kr0.00394757
1 DeepBrain Chain(DBC) į BGN
лв0.000705074
1 DeepBrain Chain(DBC) į HUF
Ft0.141914086
1 DeepBrain Chain(DBC) į CZK
0.008807092
1 DeepBrain Chain(DBC) į KWD
د.ك0.000128771
1 DeepBrain Chain(DBC) į ILS
0.001401704
1 DeepBrain Chain(DBC) į AOA
Kz0.386275002
1 DeepBrain Chain(DBC) į BHD
.د.ب0.0001591694
1 DeepBrain Chain(DBC) į BMD
$0.0004222
1 DeepBrain Chain(DBC) į DKK
kr0.002693636
1 DeepBrain Chain(DBC) į HNL
L0.011065862
1 DeepBrain Chain(DBC) į MUR
0.0192101
1 DeepBrain Chain(DBC) į NAD
$0.007422276
1 DeepBrain Chain(DBC) į NOK
kr0.004192446
1 DeepBrain Chain(DBC) į NZD
$0.000709296
1 DeepBrain Chain(DBC) į PAB
B/.0.0004222
1 DeepBrain Chain(DBC) į PGK
K0.001790128
1 DeepBrain Chain(DBC) į QAR
ر.ق0.001536808
1 DeepBrain Chain(DBC) į RSD
дин.0.042295996

DeepBrain Chain išteklius

Išsamesnei DeepBrain Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeepBrain Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeepBrain Chain

Kiek DeepBrain Chain(DBC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DBC kaina USD valiuta yra 0.0004222USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DBC į USD kaina?
Dabartinė DBC kaina USD valiuta yra $ 0.0004222. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeepBrain Chain rinkos kapitalizacija?
DBC rinkos kapitalizacija yra $ 2.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DBC apyvartoje?
DBC apyvartoje yra 5.43BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DBC kaina?
DBC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6586530208587646USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DBC kaina?
DBC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000353639298356USD.
Kokia yra DBC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DBC yra $ 101.06KUSD.
Ar DBC kaina šiais metais kils?
DBC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DBC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:41:24(UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

