DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDarkStar (DARKSTAR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:03:59(UTC+8)
DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius DarkStar (DARKSTAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 29.42M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 293.33M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 100.30M
Visų laikų rekordas:
$ 0.17739
Visų laikų minimumas:
$ 0.055093699723331745
Dabartinė kaina:
$ 0.1003
DarkStar (DARKSTAR) Informacija

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Oficiali svetainė:
https://darkstar.center
Baltoji knyga:
https://whitepaper.darkstar.center/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DarkStar (DARKSTAR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DARKSTAR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DARKSTAR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DARKSTAR tokenomiką, galite peržiūrėti DARKSTAR tokeno kainą realiuoju laiku!

