CYBRO (CYBRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.006093. Per pastarąsias 24 valandas CYBRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006014 iki aukščiausios $ 0.00615 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CYBRO kaina yra $ 0.15788227774713462, o žemiausia – $ 0.003632333457577384.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CYBRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CYBRO (CYBRO) rinkos informacija
$ 806.71K
$ 33.58K
$ 6.09M
132.40M
1,000,000,000
499,999,745
13.23%
BLAST
Dabartinė CYBRO rinkos kapitalizacija yra $ 806.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.58K. CYBRO apyvartoje yra 132.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 499999745. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.09M
CYBRO (CYBRO) kainos istorija USD
Stebėkite CYBRO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000116
-0.19%
30 dienų
$ +0.000873
+16.72%
60 dienų
$ +0.000373
+6.52%
90 dienų
$ -0.002067
-25.34%
CYBRO kainos pokytis šiandien
Šiandien CYBRO užfiksuotas $ -0.0000116 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CYBRO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000873 (+16.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CYBRO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CYBRO rodiklis pasikeitė $ +0.000373 (+6.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CYBRO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002067 (-25.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CYBRO (CYBRO) pokyčius?
CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.
CYBRO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CYBRO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CYBRO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CYBRO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CYBRO (CYBRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CYBRO (CYBRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CYBRO prognozes.
Supratimas apie CYBRO (CYBRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CYBROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CYBRO (CYBRO)
Ieškote, kaip nusipirkti CYBRO? Viskas paprasta ir patogu! CYBRO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
