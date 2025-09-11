Daugiau apie CRU

Crust Network kaina(CRU)

$0.0675
+0.14%1D
Crust Network (CRU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:13:17(UTC+8)

Crust Network (CRU) kainos informacija (USD)

$ 0.0662
$ 0.0744
$ 0.0662
$ 0.0744
$ 179.08981499
$ 0.061462288244169196
+1.65%

+0.14%

-0.74%

-0.74%

Crust Network (CRU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0675. Per pastarąsias 24 valandas CRU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0662 iki aukščiausios $ 0.0744 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRU kaina yra $ 179.08981499, o žemiausia – $ 0.061462288244169196.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRU per pastarąją valandą pasikeitė +1.65%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Crust Network (CRU) rinkos informacija

No.2176

$ 954.35K
$ 2.77K
$ 2.36M
14.14M
35,025,067.043
Dabartinė Crust Network rinkos kapitalizacija yra $ 954.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.77K. CRU apyvartoje yra 14.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 35025067.043. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.36M

Crust Network (CRU) kainos istorija USD

Stebėkite Crust Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000094+0.14%
30 dienų$ -0.0195-22.42%
60 dienų$ -0.0036-5.07%
90 dienų$ -0.0039-5.47%
Crust Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CRU užfiksuotas $ +0.000094 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Crust Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0195 (-22.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Crust Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRU rodiklis pasikeitė $ -0.0036 (-5.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Crust Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0039 (-5.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Crust Network (CRU) pokyčius?

Peržiūrėkite Crust Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Crust Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CRUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Crust Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Crust Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Crust Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Crust Network (CRU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crust Network (CRU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crust Network prognozes.

Peržiūrėkite Crust Network kainos prognozę dabar!

Crust Network (CRU) Tokenomika

Supratimas apie Crust Network (CRU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Crust Network (CRU)

Ieškote, kaip nusipirkti Crust Network? Viskas paprasta ir patogu! Crust Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CRU į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Crust Network

Kiek Crust Network(CRU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRU kaina USD valiuta yra 0.0675USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRU į USD kaina?
Dabartinė CRU kaina USD valiuta yra $ 0.0675. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Crust Network rinkos kapitalizacija?
CRU rinkos kapitalizacija yra $ 954.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRU apyvartoje?
CRU apyvartoje yra 14.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRU kaina?
CRU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 179.08981499USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRU kaina?
CRU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.061462288244169196USD.
Kokia yra CRU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRU yra $ 2.77KUSD.
Ar CRU kaina šiais metais kils?
CRU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Crust Network (CRU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

