Crust Network (CRU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0675. Per pastarąsias 24 valandas CRU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0662 iki aukščiausios $ 0.0744 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRU kaina yra $ 179.08981499, o žemiausia – $ 0.061462288244169196.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRU per pastarąją valandą pasikeitė +1.65%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Crust Network (CRU) rinkos informacija
$ 954.35K
$ 2.77K
$ 2.36M
14.14M
35,025,067.043
ETH
Dabartinė Crust Network rinkos kapitalizacija yra $ 954.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.77K. CRU apyvartoje yra 14.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 35025067.043. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.36M
Crust Network (CRU) kainos istorija USD
Stebėkite Crust Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000094
+0.14%
30 dienų
$ -0.0195
-22.42%
60 dienų
$ -0.0036
-5.07%
90 dienų
$ -0.0039
-5.47%
Crust Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CRU užfiksuotas $ +0.000094 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Crust Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0195 (-22.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Crust Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRU rodiklis pasikeitė $ -0.0036 (-5.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Crust Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0039 (-5.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Crust Network (CRU) pokyčius?
Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing.
Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.
Crust Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Crust Network (CRU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crust Network (CRU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crust Network prognozes.
Supratimas apie Crust Network (CRU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Crust Network (CRU)
