Cratos (CRTS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001946. Per pastarąsias 24 valandas CRTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001925 iki aukščiausios $ 0.0001964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRTS kaina yra $ 3.005453985608275, o žemiausia – $ 0.000119408888085042.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRTS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cratos (CRTS) rinkos informacija
Dabartinė Cratos rinkos kapitalizacija yra $ 9.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.44K. CRTS apyvartoje yra 49.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.46M
Cratos (CRTS) kainos istorija USD
Stebėkite Cratos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000195
-0.10%
30 dienų
$ -0.0000242
-11.07%
60 dienų
$ -0.0000376
-16.20%
90 dienų
$ -0.0000177
-8.34%
Cratos kainos pokytis šiandien
Šiandien CRTS užfiksuotas $ -0.000000195 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cratos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000242 (-11.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cratos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRTS rodiklis pasikeitė $ -0.0000376 (-16.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cratos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000177 (-8.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cratos (CRTS) pokyčius?
CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.
Cratos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cratos (CRTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cratos (CRTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cratos prognozes.
Supratimas apie Cratos (CRTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cratos (CRTS)
