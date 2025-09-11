Daugiau apie CRTS

Cratos logotipas

Cratos kaina(CRTS)

1 CRTS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001946
$0.0001946$0.0001946
-0.10%1D
USD
Cratos (CRTS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:57(UTC+8)

Cratos (CRTS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001925
$ 0.0001925$ 0.0001925
24 val. žemiausia
$ 0.0001964
$ 0.0001964$ 0.0001964
24 val. aukščiausia

$ 0.0001925
$ 0.0001925$ 0.0001925

$ 0.0001964
$ 0.0001964$ 0.0001964

$ 3.005453985608275
$ 3.005453985608275$ 3.005453985608275

$ 0.000119408888085042
$ 0.000119408888085042$ 0.000119408888085042

0.00%

-0.10%

+1.88%

+1.88%

Cratos (CRTS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001946. Per pastarąsias 24 valandas CRTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001925 iki aukščiausios $ 0.0001964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRTS kaina yra $ 3.005453985608275, o žemiausia – $ 0.000119408888085042.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRTS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cratos (CRTS) rinkos informacija

No.1183

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

$ 19.46M
$ 19.46M$ 19.46M

49.30B
49.30B 49.30B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

49.29%

BSC

Dabartinė Cratos rinkos kapitalizacija yra $ 9.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.44K. CRTS apyvartoje yra 49.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.46M

Cratos (CRTS) kainos istorija USD

Stebėkite Cratos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000195-0.10%
30 dienų$ -0.0000242-11.07%
60 dienų$ -0.0000376-16.20%
90 dienų$ -0.0000177-8.34%
Cratos kainos pokytis šiandien

Šiandien CRTS užfiksuotas $ -0.000000195 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cratos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000242 (-11.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cratos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRTS rodiklis pasikeitė $ -0.0000376 (-16.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cratos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000177 (-8.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cratos (CRTS) pokyčius?

Peržiūrėkite Cratos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cratos (CRTS)

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Cratos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cratos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CRTSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cratos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cratos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cratos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cratos (CRTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cratos (CRTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cratos prognozes.

Peržiūrėkite Cratos kainos prognozę dabar!

Cratos (CRTS) Tokenomika

Supratimas apie Cratos (CRTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cratos (CRTS)

Ieškote, kaip nusipirkti Cratos? Viskas paprasta ir patogu! Cratos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CRTS į vietos valiutas

1 Cratos(CRTS) į VND
5.120899
1 Cratos(CRTS) į AUD
A$0.000293846
1 Cratos(CRTS) į GBP
0.000142058
1 Cratos(CRTS) į EUR
0.00016541
1 Cratos(CRTS) į USD
$0.0001946
1 Cratos(CRTS) į MYR
RM0.000821212
1 Cratos(CRTS) į TRY
0.008033088
1 Cratos(CRTS) į JPY
¥0.0286062
1 Cratos(CRTS) į ARS
ARS$0.2772077
1 Cratos(CRTS) į RUB
0.016441754
1 Cratos(CRTS) į INR
0.017155936
1 Cratos(CRTS) į IDR
Rp3.190163424
1 Cratos(CRTS) į KRW
0.270276048
1 Cratos(CRTS) į PHP
0.01112139
1 Cratos(CRTS) į EGP
￡E.0.00936999
1 Cratos(CRTS) į BRL
R$0.00105084
1 Cratos(CRTS) į CAD
C$0.000268548
1 Cratos(CRTS) į BDT
0.02370228
1 Cratos(CRTS) į NGN
0.293513234
1 Cratos(CRTS) į COP
$0.763135576
1 Cratos(CRTS) į ZAR
R.0.003403554
1 Cratos(CRTS) į UAH
0.008033088
1 Cratos(CRTS) į VES
Bs0.0303576
1 Cratos(CRTS) į CLP
$0.1870106
1 Cratos(CRTS) į PKR
Rs0.055268346
1 Cratos(CRTS) į KZT
0.104904968
1 Cratos(CRTS) į THB
฿0.006184388
1 Cratos(CRTS) į TWD
NT$0.00590611
1 Cratos(CRTS) į AED
د.إ0.000714182
1 Cratos(CRTS) į CHF
Fr0.000153734
1 Cratos(CRTS) į HKD
HK$0.001513988
1 Cratos(CRTS) į AMD
֏0.074358606
1 Cratos(CRTS) į MAD
.د.م0.001757238
1 Cratos(CRTS) į MXN
$0.00361956
1 Cratos(CRTS) į SAR
ريال0.00072975
1 Cratos(CRTS) į PLN
0.000708344
1 Cratos(CRTS) į RON
лв0.000844564
1 Cratos(CRTS) į SEK
kr0.00181951
1 Cratos(CRTS) į BGN
лв0.000324982
1 Cratos(CRTS) į HUF
Ft0.065410898
1 Cratos(CRTS) į CZK
0.004059356
1 Cratos(CRTS) į KWD
د.ك0.000059353
1 Cratos(CRTS) į ILS
0.000646072
1 Cratos(CRTS) į AOA
Kz0.178041486
1 Cratos(CRTS) į BHD
.د.ب0.0000733642
1 Cratos(CRTS) į BMD
$0.0001946
1 Cratos(CRTS) į DKK
kr0.001241548
1 Cratos(CRTS) į HNL
L0.005100466
1 Cratos(CRTS) į MUR
0.0088543
1 Cratos(CRTS) į NAD
$0.003421068
1 Cratos(CRTS) į NOK
kr0.001932378
1 Cratos(CRTS) į NZD
$0.000326928
1 Cratos(CRTS) į PAB
B/.0.0001946
1 Cratos(CRTS) į PGK
K0.000825104
1 Cratos(CRTS) į QAR
ر.ق0.000708344
1 Cratos(CRTS) į RSD
дин.0.01948919

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cratos

Kiek Cratos(CRTS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRTS kaina USD valiuta yra 0.0001946USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRTS į USD kaina?
Dabartinė CRTS kaina USD valiuta yra $ 0.0001946. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cratos rinkos kapitalizacija?
CRTS rinkos kapitalizacija yra $ 9.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRTS apyvartoje?
CRTS apyvartoje yra 49.30BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRTS kaina?
CRTS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.005453985608275USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRTS kaina?
CRTS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000119408888085042USD.
Kokia yra CRTS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRTS yra $ 29.44KUSD.
Ar CRTS kaina šiais metais kils?
CRTS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRTS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:57(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

