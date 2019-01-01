CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCRTAI NETWORK (CRTAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

CRTAI NETWORK (CRTAI) Informacija

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

Oficiali svetainė:
http://crtainetwork.com
Baltoji knyga:
https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 69.49K
$ 69.49K$ 69.49K
Bendra pasiūla:
$ 560.00M
$ 560.00M$ 560.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 352.90M
$ 352.90M$ 352.90M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 110.26K
$ 110.26K$ 110.26K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193
Visų laikų minimumas:
$ 0.000102092136892928
$ 0.000102092136892928$ 0.000102092136892928
Dabartinė kaina:
$ 0.0001969
$ 0.0001969$ 0.0001969

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CRTAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CRTAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CRTAI tokenomiką, galite peržiūrėti CRTAI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CRTAI

Norite įtraukti CRTAI NETWORK (CRTAI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CRTAI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų istorija

CRTAI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CRTAI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CRTAI? Mūsų CRTAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.