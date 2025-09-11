CRTAI NETWORK (CRTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001773. Per pastarąsias 24 valandas CRTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000175 iki aukščiausios $ 0.0001916 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRTAI kaina yra $ 0.004467357472202423, o žemiausia – $ 0.000102092136892928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRTAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.40%, per 24 valandas – -3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CRTAI NETWORK (CRTAI) rinkos informacija
$ 62.57K
$ 100.14K
$ 99.29K
352.90M
560,000,000
BSC
Dabartinė CRTAI NETWORK rinkos kapitalizacija yra $ 62.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.14K. CRTAI apyvartoje yra 352.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 560000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.29K
CRTAI NETWORK (CRTAI) kainos istorija USD
Stebėkite CRTAI NETWORK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000007084
-3.84%
30 dienų
$ +0.0000521
+41.61%
60 dienų
$ -0.0002133
-54.61%
90 dienų
$ -0.0002133
-54.61%
CRTAI NETWORK kainos pokytis šiandien
Šiandien CRTAI užfiksuotas $ -0.000007084 (-3.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CRTAI NETWORK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000521 (+41.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CRTAI NETWORK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRTAI rodiklis pasikeitė $ -0.0002133 (-54.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CRTAI NETWORK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002133 (-54.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CRTAI NETWORK (CRTAI) pokyčius?
CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.
CRTAI NETWORK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CRTAI NETWORK (CRTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CRTAI NETWORK (CRTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CRTAI NETWORK prognozes.
Supratimas apie CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CRTAI NETWORK (CRTAI)
