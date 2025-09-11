Daugiau apie CRTAI

CRTAI NETWORK kaina(CRTAI)

$0.0001774
2025-09-11

CRTAI NETWORK (CRTAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000175
24 val. žemiausia
$ 0.0001916
24 val. aukščiausia

CRTAI NETWORK (CRTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001773. Per pastarąsias 24 valandas CRTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000175 iki aukščiausios $ 0.0001916 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRTAI kaina yra $ 0.004467357472202423, o žemiausia – $ 0.000102092136892928.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRTAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.40%, per 24 valandas – -3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CRTAI NETWORK (CRTAI) rinkos informacija

$ 62.57K
$ 100.14K
$ 99.29K
352.90M
560,000,000
Dabartinė CRTAI NETWORK rinkos kapitalizacija yra $ 62.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.14K. CRTAI apyvartoje yra 352.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 560000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.29K

CRTAI NETWORK (CRTAI) kainos istorija USD

Stebėkite CRTAI NETWORK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000007084-3.84%
30 dienų$ +0.0000521+41.61%
60 dienų$ -0.0002133-54.61%
90 dienų$ -0.0002133-54.61%
CRTAI NETWORK kainos pokytis šiandien

Šiandien CRTAI užfiksuotas $ -0.000007084 (-3.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CRTAI NETWORK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000521 (+41.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CRTAI NETWORK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRTAI rodiklis pasikeitė $ -0.0002133 (-54.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CRTAI NETWORK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002133 (-54.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CRTAI NETWORK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CRTAI NETWORK

Kiek CRTAI NETWORK(CRTAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRTAI kaina USD valiuta yra 0.0001773USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRTAI į USD kaina?
Dabartinė CRTAI kaina USD valiuta yra $ 0.0001773. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CRTAI NETWORK rinkos kapitalizacija?
CRTAI rinkos kapitalizacija yra $ 62.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRTAI apyvartoje?
CRTAI apyvartoje yra 352.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRTAI kaina?
CRTAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.004467357472202423USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRTAI kaina?
CRTAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000102092136892928USD.
Kokia yra CRTAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRTAI yra $ 100.14KUSD.
Ar CRTAI kaina šiais metais kils?
CRTAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRTAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
