Cryptify AI logotipas

Cryptify AI kaina(CRAI)

1 CRAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.003048
$0.003048$0.003048
+7.17%1D
USD
Cryptify AI (CRAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:39:03(UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002742
$ 0.002742$ 0.002742
24 val. žemiausia
$ 0.00307
$ 0.00307$ 0.00307
24 val. aukščiausia

$ 0.002742
$ 0.002742$ 0.002742

$ 0.00307
$ 0.00307$ 0.00307

$ 0.01184839117293923
$ 0.01184839117293923$ 0.01184839117293923

$ 0.002646092505672296
$ 0.002646092505672296$ 0.002646092505672296

-0.27%

+7.17%

-18.81%

-18.81%

Cryptify AI (CRAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.003048. Per pastarąsias 24 valandas CRAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002742 iki aukščiausios $ 0.00307 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRAI kaina yra $ 0.01184839117293923, o žemiausia – $ 0.002646092505672296.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +7.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cryptify AI (CRAI) rinkos informacija

No.1711

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

$ 54.78K
$ 54.78K$ 54.78K

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

965.00M
965.00M 965.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Cryptify AI rinkos kapitalizacija yra $ 2.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.78K. CRAI apyvartoje yra 965.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.05M

Cryptify AI (CRAI) kainos istorija USD

Stebėkite Cryptify AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00020392+7.17%
30 dienų$ -0.00105-25.63%
60 dienų$ -0.000493-13.93%
90 dienų$ -0.00124-28.92%
Cryptify AI kainos pokytis šiandien

Šiandien CRAI užfiksuotas $ +0.00020392 (+7.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cryptify AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00105 (-25.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cryptify AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRAI rodiklis pasikeitė $ -0.000493 (-13.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cryptify AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00124 (-28.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cryptify AI (CRAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Cryptify AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cryptify AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CRAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cryptify AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cryptify AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cryptify AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cryptify AI (CRAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cryptify AI (CRAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cryptify AI prognozes.

Peržiūrėkite Cryptify AI kainos prognozę dabar!

Cryptify AI (CRAI) Tokenomika

Supratimas apie Cryptify AI (CRAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cryptify AI (CRAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Cryptify AI? Viskas paprasta ir patogu! Cryptify AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CRAI į vietos valiutas

1 Cryptify AI(CRAI) į VND
80.20812
1 Cryptify AI(CRAI) į AUD
A$0.00460248
1 Cryptify AI(CRAI) į GBP
0.00222504
1 Cryptify AI(CRAI) į EUR
0.0025908
1 Cryptify AI(CRAI) į USD
$0.003048
1 Cryptify AI(CRAI) į MYR
RM0.01286256
1 Cryptify AI(CRAI) į TRY
0.12582144
1 Cryptify AI(CRAI) į JPY
¥0.448056
1 Cryptify AI(CRAI) į ARS
ARS$4.341876
1 Cryptify AI(CRAI) į RUB
0.25752552
1 Cryptify AI(CRAI) į INR
0.26855928
1 Cryptify AI(CRAI) į IDR
Rp49.96720512
1 Cryptify AI(CRAI) į KRW
4.23330624
1 Cryptify AI(CRAI) į PHP
0.17440656
1 Cryptify AI(CRAI) į EGP
￡E.0.14657832
1 Cryptify AI(CRAI) į BRL
R$0.0164592
1 Cryptify AI(CRAI) į CAD
C$0.00420624
1 Cryptify AI(CRAI) į BDT
0.3712464
1 Cryptify AI(CRAI) į NGN
4.60421736
1 Cryptify AI(CRAI) į COP
$11.95291488
1 Cryptify AI(CRAI) į ZAR
R.0.05330952
1 Cryptify AI(CRAI) į UAH
0.12582144
1 Cryptify AI(CRAI) į VES
Bs0.475488
1 Cryptify AI(CRAI) į CLP
$2.929128
1 Cryptify AI(CRAI) į PKR
Rs0.86566248
1 Cryptify AI(CRAI) į KZT
1.64311584
1 Cryptify AI(CRAI) į THB
฿0.09683496
1 Cryptify AI(CRAI) į TWD
NT$0.09232392
1 Cryptify AI(CRAI) į AED
د.إ0.01118616
1 Cryptify AI(CRAI) į CHF
Fr0.00240792
1 Cryptify AI(CRAI) į HKD
HK$0.02371344
1 Cryptify AI(CRAI) į AMD
֏1.16467128
1 Cryptify AI(CRAI) į MAD
.د.م0.02752344
1 Cryptify AI(CRAI) į MXN
$0.05666232
1 Cryptify AI(CRAI) į SAR
ريال0.01143
1 Cryptify AI(CRAI) į PLN
0.01109472
1 Cryptify AI(CRAI) į RON
лв0.01322832
1 Cryptify AI(CRAI) į SEK
kr0.0284988
1 Cryptify AI(CRAI) į BGN
лв0.00509016
1 Cryptify AI(CRAI) į HUF
Ft1.02452424
1 Cryptify AI(CRAI) į CZK
0.06358128
1 Cryptify AI(CRAI) į KWD
د.ك0.00092964
1 Cryptify AI(CRAI) į ILS
0.01011936
1 Cryptify AI(CRAI) į AOA
Kz2.78864568
1 Cryptify AI(CRAI) į BHD
.د.ب0.001149096
1 Cryptify AI(CRAI) į BMD
$0.003048
1 Cryptify AI(CRAI) į DKK
kr0.01944624
1 Cryptify AI(CRAI) į HNL
L0.07988808
1 Cryptify AI(CRAI) į MUR
0.138684
1 Cryptify AI(CRAI) į NAD
$0.05358384
1 Cryptify AI(CRAI) į NOK
kr0.03026664
1 Cryptify AI(CRAI) į NZD
$0.00512064
1 Cryptify AI(CRAI) į PAB
B/.0.003048
1 Cryptify AI(CRAI) į PGK
K0.01292352
1 Cryptify AI(CRAI) į QAR
ر.ق0.01109472
1 Cryptify AI(CRAI) į RSD
дин.0.30534864

Cryptify AI išteklius

Išsamesnei Cryptify AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Cryptify AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cryptify AI

Kiek Cryptify AI(CRAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRAI kaina USD valiuta yra 0.003048USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRAI į USD kaina?
Dabartinė CRAI kaina USD valiuta yra $ 0.003048. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cryptify AI rinkos kapitalizacija?
CRAI rinkos kapitalizacija yra $ 2.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRAI apyvartoje?
CRAI apyvartoje yra 965.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRAI kaina?
CRAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01184839117293923USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRAI kaina?
CRAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002646092505672296USD.
Kokia yra CRAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRAI yra $ 54.78KUSD.
Ar CRAI kaina šiais metais kils?
CRAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:39:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CRAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

CRAI
CRAI
USD
USD

1 CRAI = 0.003048 USD

Prekiauti CRAI

CRAIUSDT
$0.003048
$0.003048$0.003048
+7.47%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis