Coinbase xStock (COINX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCoinbase xStock (COINX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:32:33(UTC+8)
Coinbase xStock (COINX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Coinbase xStock (COINX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.59M
$ 6.59M
Bendra pasiūla:
$ 27.00K
$ 27.00K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 27.00K
$ 27.00K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.59M
$ 6.59M
Visų laikų rekordas:
$ 1,000
$ 1,000
Visų laikų minimumas:
$ 232.4781263177174
$ 232.4781263177174
Dabartinė kaina:
$ 244.1
$ 244.1

Coinbase xStock (COINX) Informacija

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Oficiali svetainė:
https://assets.backed.fi/products/coinbase-xstock
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/Xs7ZdzSHLU9ftNJsii5fCeJhoRWSC32SQGzGQtePxNu

Coinbase xStock (COINX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Coinbase xStock (COINX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų COINX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek COINX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate COINX tokenomiką, galite peržiūrėti COINX tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

