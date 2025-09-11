Centric Swap (CNS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000234. Per pastarąsias 24 valandas CNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000002105 iki aukščiausios $ 0.0000002444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNS kaina yra $ 0.0183119028831, o žemiausia – $ 0.000000154111253168.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNS per pastarąją valandą pasikeitė -1.69%, per 24 valandas – +7.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Centric Swap (CNS) rinkos informacija
No.3312
$ 23.21K
$ 23.21K$ 23.21K
$ 55.76K
$ 55.76K$ 55.76K
$ 23.21K
$ 23.21K$ 23.21K
99.20B
99.20B 99.20B
99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000
2020-05-05 08:41:26
BSC
Dabartinė Centric Swap rinkos kapitalizacija yra $ 23.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.76K. CNS apyvartoje yra 99.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 99199000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.21K
Centric Swap (CNS) kainos istorija USD
Stebėkite Centric Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000015993
+7.38%
30 dienų
$ -0.0000000977
-29.46%
60 dienų
$ -0.0000002543
-52.08%
90 dienų
$ -0.0000002296
-49.53%
Centric Swap kainos pokytis šiandien
Šiandien CNS užfiksuotas $ +0.000000015993 (+7.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Centric Swap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000977 (-29.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Centric Swap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CNS rodiklis pasikeitė $ -0.0000002543 (-52.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Centric Swap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000002296 (-49.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Centric Swap (CNS) pokyčius?
CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.
Centric Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Centric Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CNSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Centric Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Centric Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Centric Swap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Centric Swap (CNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Centric Swap (CNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Centric Swap prognozes.
Supratimas apie Centric Swap (CNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Centric Swap (CNS)
Ieškote, kaip nusipirkti Centric Swap? Viskas paprasta ir patogu! Centric Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.