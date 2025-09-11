Daugiau apie CNS

Centric Swap logotipas

Centric Swap kaina(CNS)

1 CNS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000002327
$0.0000002327$0.0000002327
+7.38%1D
USD
Centric Swap (CNS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:06(UTC+8)

Centric Swap (CNS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000002105
$ 0.0000002105$ 0.0000002105
24 val. žemiausia
$ 0.0000002444
$ 0.0000002444$ 0.0000002444
24 val. aukščiausia

$ 0.0000002105
$ 0.0000002105$ 0.0000002105

$ 0.0000002444
$ 0.0000002444$ 0.0000002444

$ 0.0183119028831
$ 0.0183119028831$ 0.0183119028831

$ 0.000000154111253168
$ 0.000000154111253168$ 0.000000154111253168

-1.69%

+7.38%

+9.91%

+9.91%

Centric Swap (CNS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000234. Per pastarąsias 24 valandas CNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000002105 iki aukščiausios $ 0.0000002444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNS kaina yra $ 0.0183119028831, o žemiausia – $ 0.000000154111253168.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNS per pastarąją valandą pasikeitė -1.69%, per 24 valandas – +7.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Centric Swap (CNS) rinkos informacija

No.3312

$ 23.21K
$ 23.21K$ 23.21K

$ 55.76K
$ 55.76K$ 55.76K

$ 23.21K
$ 23.21K$ 23.21K

99.20B
99.20B 99.20B

99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000

2020-05-05 08:41:26

BSC

Dabartinė Centric Swap rinkos kapitalizacija yra $ 23.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.76K. CNS apyvartoje yra 99.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 99199000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.21K

Centric Swap (CNS) kainos istorija USD

Stebėkite Centric Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000015993+7.38%
30 dienų$ -0.0000000977-29.46%
60 dienų$ -0.0000002543-52.08%
90 dienų$ -0.0000002296-49.53%
Centric Swap kainos pokytis šiandien

Šiandien CNS užfiksuotas $ +0.000000015993 (+7.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Centric Swap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000977 (-29.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Centric Swap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CNS rodiklis pasikeitė $ -0.0000002543 (-52.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Centric Swap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000002296 (-49.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Centric Swap (CNS) pokyčius?

Peržiūrėkite Centric Swap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Centric Swap (CNS)

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Centric Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Centric Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CNSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Centric Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Centric Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Centric Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Centric Swap (CNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Centric Swap (CNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Centric Swap prognozes.

Peržiūrėkite Centric Swap kainos prognozę dabar!

Centric Swap (CNS) Tokenomika

Supratimas apie Centric Swap (CNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Centric Swap (CNS)

Ieškote, kaip nusipirkti Centric Swap? Viskas paprasta ir patogu! Centric Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CNS į vietos valiutas

1 Centric Swap(CNS) į VND
0.00615771
1 Centric Swap(CNS) į AUD
A$0.00000035334
1 Centric Swap(CNS) į GBP
0.00000017082
1 Centric Swap(CNS) į EUR
0.0000001989
1 Centric Swap(CNS) į USD
$0.000000234
1 Centric Swap(CNS) į MYR
RM0.00000098748
1 Centric Swap(CNS) į TRY
0.00000965952
1 Centric Swap(CNS) į JPY
¥0.000034398
1 Centric Swap(CNS) į ARS
ARS$0.000333333
1 Centric Swap(CNS) į RUB
0.00001977066
1 Centric Swap(CNS) į INR
0.00002062944
1 Centric Swap(CNS) į IDR
Rp0.00383606496
1 Centric Swap(CNS) į KRW
0.00032499792
1 Centric Swap(CNS) į PHP
0.0000133731
1 Centric Swap(CNS) į EGP
￡E.0.0000112671
1 Centric Swap(CNS) į BRL
R$0.0000012636
1 Centric Swap(CNS) į CAD
C$0.00000032292
1 Centric Swap(CNS) į BDT
0.0000285012
1 Centric Swap(CNS) į NGN
0.00035293986
1 Centric Swap(CNS) į COP
$0.00091764504
1 Centric Swap(CNS) į ZAR
R.0.00000409266
1 Centric Swap(CNS) į UAH
0.00000965952
1 Centric Swap(CNS) į VES
Bs0.000036504
1 Centric Swap(CNS) į CLP
$0.000224874
1 Centric Swap(CNS) į PKR
Rs0.00006645834
1 Centric Swap(CNS) į KZT
0.00012614472
1 Centric Swap(CNS) į THB
฿0.00000743652
1 Centric Swap(CNS) į TWD
NT$0.0000071019
1 Centric Swap(CNS) į AED
د.إ0.00000085878
1 Centric Swap(CNS) į CHF
Fr0.00000018486
1 Centric Swap(CNS) į HKD
HK$0.00000182052
1 Centric Swap(CNS) į AMD
֏0.00008941374
1 Centric Swap(CNS) į MAD
.د.م0.00000211302
1 Centric Swap(CNS) į MXN
$0.0000043524
1 Centric Swap(CNS) į SAR
ريال0.0000008775
1 Centric Swap(CNS) į PLN
0.00000085176
1 Centric Swap(CNS) į RON
лв0.00000101556
1 Centric Swap(CNS) į SEK
kr0.0000021879
1 Centric Swap(CNS) į BGN
лв0.00000039078
1 Centric Swap(CNS) į HUF
Ft0.00007865442
1 Centric Swap(CNS) į CZK
0.00000488124
1 Centric Swap(CNS) į KWD
د.ك0.00000007137
1 Centric Swap(CNS) į ILS
0.00000077688
1 Centric Swap(CNS) į AOA
Kz0.00021408894
1 Centric Swap(CNS) į BHD
.د.ب0.000000088218
1 Centric Swap(CNS) į BMD
$0.000000234
1 Centric Swap(CNS) į DKK
kr0.00000149292
1 Centric Swap(CNS) į HNL
L0.00000613314
1 Centric Swap(CNS) į MUR
0.000010647
1 Centric Swap(CNS) į NAD
$0.00000411372
1 Centric Swap(CNS) į NOK
kr0.00000232362
1 Centric Swap(CNS) į NZD
$0.00000039312
1 Centric Swap(CNS) į PAB
B/.0.000000234
1 Centric Swap(CNS) į PGK
K0.00000099216
1 Centric Swap(CNS) į QAR
ر.ق0.00000085176
1 Centric Swap(CNS) į RSD
дин.0.0000234351

Centric Swap išteklius

Išsamesnei Centric Swap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Centric Swap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Centric Swap

Kiek Centric Swap(CNS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CNS kaina USD valiuta yra 0.000000234USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CNS į USD kaina?
Dabartinė CNS kaina USD valiuta yra $ 0.000000234. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Centric Swap rinkos kapitalizacija?
CNS rinkos kapitalizacija yra $ 23.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CNS apyvartoje?
CNS apyvartoje yra 99.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CNS kaina?
CNS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0183119028831USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CNS kaina?
CNS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000154111253168USD.
Kokia yra CNS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CNS yra $ 55.76KUSD.
Ar CNS kaina šiais metais kils?
CNS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CNS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:06(UTC+8)

