Clanker Index (CLX) realiojo laiko kaina yra $ 1.732. Per pastarąsias 24 valandas CLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.681 iki aukščiausios $ 1.751 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Clanker Index (CLX) rinkos informacija
$ 27.76
$ 467.77K
270,077.73
BASE
Dabartinė Clanker Index rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.76. CLX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 270077.73. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 467.77K
Clanker Index (CLX) kainos istorija USD
Stebėkite Clanker Index kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00295
-0.16%
30 dienų
$ -0.711
-29.11%
60 dienų
$ +0.128
+7.98%
90 dienų
$ +0.534
+44.57%
Clanker Index kainos pokytis šiandien
Šiandien CLX užfiksuotas $ -0.00295 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Clanker Index 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.711 (-29.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Clanker Index 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLX rodiklis pasikeitė $ +0.128 (+7.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Clanker Index 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.534 (+44.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clanker Index (CLX) pokyčius?
Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.
Clanker Index galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clanker Index investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CLXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Clanker Index mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clanker Index, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Clanker Index kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Clanker Index (CLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clanker Index (CLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clanker Index prognozes.
Supratimas apie Clanker Index (CLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Clanker Index (CLX)
Ieškote, kaip nusipirkti Clanker Index? Viskas paprasta ir patogu! Clanker Index lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
