Clanker Index logotipas

Clanker Index kaina(CLX)

$1.732
-0.17%1D
USD
Clanker Index (CLX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:59:36(UTC+8)

Clanker Index (CLX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Clanker Index (CLX) realiojo laiko kaina yra $ 1.732. Per pastarąsias 24 valandas CLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.681 iki aukščiausios $ 1.751 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Clanker Index (CLX) rinkos informacija

$ 27.76
$ 27.76$ 27.76

$ 467.77K
$ 467.77K$ 467.77K

270,077.73
270,077.73 270,077.73

BASE

Dabartinė Clanker Index rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.76. CLX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 270077.73. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 467.77K

Clanker Index (CLX) kainos istorija USD

Stebėkite Clanker Index kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00295-0.16%
30 dienų$ -0.711-29.11%
60 dienų$ +0.128+7.98%
90 dienų$ +0.534+44.57%
Clanker Index kainos pokytis šiandien

Šiandien CLX užfiksuotas $ -0.00295 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Clanker Index 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.711 (-29.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Clanker Index 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLX rodiklis pasikeitė $ +0.128 (+7.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Clanker Index 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.534 (+44.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clanker Index (CLX) pokyčius?

Peržiūrėkite Clanker Index kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Clanker Index (CLX)

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clanker Index investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Clanker Index mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clanker Index, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Clanker Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Clanker Index (CLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clanker Index (CLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clanker Index prognozes.

Peržiūrėkite Clanker Index kainos prognozę dabar!

Clanker Index (CLX) Tokenomika

Supratimas apie Clanker Index (CLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Clanker Index (CLX)

Ieškote, kaip nusipirkti Clanker Index? Viskas paprasta ir patogu! Clanker Index lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLX į vietos valiutas

1 Clanker Index(CLX) į VND
45,577.58
1 Clanker Index(CLX) į AUD
A$2.61532
1 Clanker Index(CLX) į GBP
1.26436
1 Clanker Index(CLX) į EUR
1.4722
1 Clanker Index(CLX) į USD
$1.732
1 Clanker Index(CLX) į MYR
RM7.30904
1 Clanker Index(CLX) į TRY
71.47964
1 Clanker Index(CLX) į JPY
¥254.604
1 Clanker Index(CLX) į ARS
ARS$2,467.234
1 Clanker Index(CLX) į RUB
146.354
1 Clanker Index(CLX) į INR
152.81436
1 Clanker Index(CLX) į IDR
Rp28,393.43808
1 Clanker Index(CLX) į KRW
2,408.90024
1 Clanker Index(CLX) į PHP
99.10504
1 Clanker Index(CLX) į EGP
￡E.83.41312
1 Clanker Index(CLX) į BRL
R$9.3528
1 Clanker Index(CLX) į CAD
C$2.39016
1 Clanker Index(CLX) į BDT
210.9576
1 Clanker Index(CLX) į NGN
2,612.35828
1 Clanker Index(CLX) į COP
$6,792.14192
1 Clanker Index(CLX) į ZAR
R.30.31
1 Clanker Index(CLX) į UAH
71.49696
1 Clanker Index(CLX) į VES
Bs270.192
1 Clanker Index(CLX) į CLP
$1,664.452
1 Clanker Index(CLX) į PKR
Rs491.90532
1 Clanker Index(CLX) į KZT
933.68656
1 Clanker Index(CLX) į THB
฿55.02564
1 Clanker Index(CLX) į TWD
NT$52.5662
1 Clanker Index(CLX) į AED
د.إ6.35644
1 Clanker Index(CLX) į CHF
Fr1.36828
1 Clanker Index(CLX) į HKD
HK$13.47496
1 Clanker Index(CLX) į AMD
֏661.81452
1 Clanker Index(CLX) į MAD
.د.م15.63996
1 Clanker Index(CLX) į MXN
$32.2152
1 Clanker Index(CLX) į SAR
ريال6.495
1 Clanker Index(CLX) į PLN
6.30448
1 Clanker Index(CLX) į RON
лв7.49956
1 Clanker Index(CLX) į SEK
kr16.1942
1 Clanker Index(CLX) į BGN
лв2.89244
1 Clanker Index(CLX) į HUF
Ft582.17716
1 Clanker Index(CLX) į CZK
36.12952
1 Clanker Index(CLX) į KWD
د.ك0.52826
1 Clanker Index(CLX) į ILS
5.76756
1 Clanker Index(CLX) į AOA
Kz1,578.83924
1 Clanker Index(CLX) į BHD
.د.ب0.652964
1 Clanker Index(CLX) į BMD
$1.732
1 Clanker Index(CLX) į DKK
kr11.05016
1 Clanker Index(CLX) į HNL
L45.39572
1 Clanker Index(CLX) į MUR
78.90992
1 Clanker Index(CLX) į NAD
$30.44856
1 Clanker Index(CLX) į NOK
kr17.19876
1 Clanker Index(CLX) į NZD
$2.90976
1 Clanker Index(CLX) į PAB
B/.1.732
1 Clanker Index(CLX) į PGK
K7.34368
1 Clanker Index(CLX) į QAR
ر.ق6.30448
1 Clanker Index(CLX) į RSD
дин.173.47712

Clanker Index išteklius

Išsamesnei Clanker Index analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Clanker Index svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clanker Index

Kiek Clanker Index(CLX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLX kaina USD valiuta yra 1.732USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLX į USD kaina?
Dabartinė CLX kaina USD valiuta yra $ 1.732. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Clanker Index rinkos kapitalizacija?
CLX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLX apyvartoje?
CLX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLX kaina?
CLX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLX kaina?
CLX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CLX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLX yra $ 27.76USD.
Ar CLX kaina šiais metais kils?
CLX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:59:36(UTC+8)

Clanker Index (CLX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

