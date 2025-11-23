Cirrca (CIRRCA) Tokenomika

Cirrca (CIRRCA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCirrca (CIRRCA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 09:35:03(UTC+8)
Cirrca (CIRRCA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Cirrca (CIRRCA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 42.00K
$ 42.00K$ 42.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0643
$ 0.0643$ 0.0643
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042

Cirrca (CIRRCA) Informacija

Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.

Oficiali svetainė:
https://cirrca.com/
Baltoji knyga:
https://app.cirrca.com/docs
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x18D23171f588BC059e404b357E2993fC7854f938

Cirrca (CIRRCA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cirrca (CIRRCA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CIRRCA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CIRRCA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CIRRCA tokenomiką, galite peržiūrėti CIRRCA tokeno kainą realiuoju laiku!

