Chill House kaina(CHILLHOUSE)

$0.008232
-3.07%1D
Chill House (CHILLHOUSE) kainos grafikas realiu laiku
Chill House (CHILLHOUSE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007325
24 val. žemiausia
$ 0.008595
24 val. aukščiausia

$ 0.007325
$ 0.008595
--
--
+0.59%

-3.07%

-1.35%

-1.35%

Chill House (CHILLHOUSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.008232. Per pastarąsias 24 valandas CHILLHOUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007325 iki aukščiausios $ 0.008595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLHOUSE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLHOUSE per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -3.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chill House (CHILLHOUSE) rinkos informacija

--
$ 56.79K
$ 0.00
--
--
SOL

Dabartinė Chill House rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.79K. CHILLHOUSE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Chill House (CHILLHOUSE) kainos istorija USD

Stebėkite Chill House kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00026073-3.07%
30 dienų$ -0.009339-53.16%
60 dienų$ -0.006008-42.20%
90 dienų$ -0.001768-17.68%
Chill House kainos pokytis šiandien

Šiandien CHILLHOUSE užfiksuotas $ -0.00026073 (-3.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chill House 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.009339 (-53.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chill House 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHILLHOUSE rodiklis pasikeitė $ -0.006008 (-42.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chill House 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001768 (-17.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chill House (CHILLHOUSE) pokyčius?

Peržiūrėkite Chill House kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chill House investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHILLHOUSEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chill House mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chill House, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chill House kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chill House (CHILLHOUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chill House (CHILLHOUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chill House prognozes.

Peržiūrėkite Chill House kainos prognozę dabar!

Chill House (CHILLHOUSE) Tokenomika

Supratimas apie Chill House (CHILLHOUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLHOUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chill House (CHILLHOUSE)

Ieškote, kaip nusipirkti Chill House? Viskas paprasta ir patogu! Chill House lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHILLHOUSE į vietos valiutas

1 Chill House(CHILLHOUSE) į VND
216.62508
1 Chill House(CHILLHOUSE) į AUD
A$0.01243032
1 Chill House(CHILLHOUSE) į GBP
0.00600936
1 Chill House(CHILLHOUSE) į EUR
0.0069972
1 Chill House(CHILLHOUSE) į USD
$0.008232
1 Chill House(CHILLHOUSE) į MYR
RM0.03473904
1 Chill House(CHILLHOUSE) į TRY
0.33973464
1 Chill House(CHILLHOUSE) į JPY
¥1.210104
1 Chill House(CHILLHOUSE) į ARS
ARS$11.726484
1 Chill House(CHILLHOUSE) į RUB
0.695604
1 Chill House(CHILLHOUSE) į INR
0.72630936
1 Chill House(CHILLHOUSE) į IDR
Rp134.95079808
1 Chill House(CHILLHOUSE) į KRW
11.44923024
1 Chill House(CHILLHOUSE) į PHP
0.47103504
1 Chill House(CHILLHOUSE) į EGP
￡E.0.39645312
1 Chill House(CHILLHOUSE) į BRL
R$0.0444528
1 Chill House(CHILLHOUSE) į CAD
C$0.01136016
1 Chill House(CHILLHOUSE) į BDT
1.0026576
1 Chill House(CHILLHOUSE) į NGN
12.41624328
1 Chill House(CHILLHOUSE) į COP
$32.28228192
1 Chill House(CHILLHOUSE) į ZAR
R.0.14406
1 Chill House(CHILLHOUSE) į UAH
0.33981696
1 Chill House(CHILLHOUSE) į VES
Bs1.284192
1 Chill House(CHILLHOUSE) į CLP
$7.910952
1 Chill House(CHILLHOUSE) į PKR
Rs2.33797032
1 Chill House(CHILLHOUSE) į KZT
4.43770656
1 Chill House(CHILLHOUSE) į THB
฿0.26153064
1 Chill House(CHILLHOUSE) į TWD
NT$0.2498412
1 Chill House(CHILLHOUSE) į AED
د.إ0.03021144
1 Chill House(CHILLHOUSE) į CHF
Fr0.00650328
1 Chill House(CHILLHOUSE) į HKD
HK$0.06404496
1 Chill House(CHILLHOUSE) į AMD
֏3.14552952
1 Chill House(CHILLHOUSE) į MAD
.د.م0.07433496
1 Chill House(CHILLHOUSE) į MXN
$0.1531152
1 Chill House(CHILLHOUSE) į SAR
ريال0.03087
1 Chill House(CHILLHOUSE) į PLN
0.02996448
1 Chill House(CHILLHOUSE) į RON
лв0.03564456
1 Chill House(CHILLHOUSE) į SEK
kr0.0769692
1 Chill House(CHILLHOUSE) į BGN
лв0.01374744
1 Chill House(CHILLHOUSE) į HUF
Ft2.76702216
1 Chill House(CHILLHOUSE) į CZK
0.17171952
1 Chill House(CHILLHOUSE) į KWD
د.ك0.00251076
1 Chill House(CHILLHOUSE) į ILS
0.02741256
1 Chill House(CHILLHOUSE) į AOA
Kz7.50404424
1 Chill House(CHILLHOUSE) į BHD
.د.ب0.003103464
1 Chill House(CHILLHOUSE) į BMD
$0.008232
1 Chill House(CHILLHOUSE) į DKK
kr0.05252016
1 Chill House(CHILLHOUSE) į HNL
L0.21576072
1 Chill House(CHILLHOUSE) į MUR
0.37504992
1 Chill House(CHILLHOUSE) į NAD
$0.14471856
1 Chill House(CHILLHOUSE) į NOK
kr0.08174376
1 Chill House(CHILLHOUSE) į NZD
$0.01382976
1 Chill House(CHILLHOUSE) į PAB
B/.0.008232
1 Chill House(CHILLHOUSE) į PGK
K0.03490368
1 Chill House(CHILLHOUSE) į QAR
ر.ق0.02996448
1 Chill House(CHILLHOUSE) į RSD
дин.0.82451712

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chill House

Kiek Chill House(CHILLHOUSE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHILLHOUSE kaina USD valiuta yra 0.008232USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHILLHOUSE į USD kaina?
Dabartinė CHILLHOUSE kaina USD valiuta yra $ 0.008232. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chill House rinkos kapitalizacija?
CHILLHOUSE rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHILLHOUSE apyvartoje?
CHILLHOUSE apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHILLHOUSE kaina?
CHILLHOUSE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHILLHOUSE kaina?
CHILLHOUSE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CHILLHOUSE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHILLHOUSE yra $ 56.79KUSD.
Ar CHILLHOUSE kaina šiais metais kils?
CHILLHOUSE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHILLHOUSE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Chill House (CHILLHOUSE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

