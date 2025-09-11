Chill House (CHILLHOUSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.008232. Per pastarąsias 24 valandas CHILLHOUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007325 iki aukščiausios $ 0.008595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLHOUSE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLHOUSE per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -3.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chill House (CHILLHOUSE) rinkos informacija
--
----
$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Dabartinė Chill House rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.79K. CHILLHOUSE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Chill House (CHILLHOUSE) kainos istorija USD
Stebėkite Chill House kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00026073
-3.07%
30 dienų
$ -0.009339
-53.16%
60 dienų
$ -0.006008
-42.20%
90 dienų
$ -0.001768
-17.68%
Chill House kainos pokytis šiandien
Šiandien CHILLHOUSE užfiksuotas $ -0.00026073 (-3.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chill House 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.009339 (-53.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chill House 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHILLHOUSE rodiklis pasikeitė $ -0.006008 (-42.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chill House 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001768 (-17.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chill House (CHILLHOUSE) pokyčius?
CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.
Chill House galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chill House investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chill House, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Chill House kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chill House (CHILLHOUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chill House (CHILLHOUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chill House prognozes.
Supratimas apie Chill House (CHILLHOUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLHOUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chill House (CHILLHOUSE)
Ieškote, kaip nusipirkti Chill House? Viskas paprasta ir patogu! Chill House lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.