Just a chill guy (CHILLGUY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieJust a chill guy (CHILLGUY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Just a chill guy (CHILLGUY) Informacija

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Oficiali svetainė:
https://www.chillguy.io/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/Df6yfrKC8kZE3KNkrHERKzAetSxbrWeniQfyJY4Jpump

Just a chill guy (CHILLGUY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Just a chill guy (CHILLGUY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 54.25M
$ 54.25M$ 54.25M
Bendra pasiūla:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 54.25M
$ 54.25M$ 54.25M
Visų laikų rekordas:
$ 0.6985
$ 0.6985$ 0.6985
Visų laikų minimumas:
$ 0.01784659462823309
$ 0.01784659462823309$ 0.01784659462823309
Dabartinė kaina:
$ 0.05425
$ 0.05425$ 0.05425

Išsami Just a chill guy tokeno struktūra (CHILLGUY)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami CHILLGUY tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Overview

Just a chill guy (CHILLGUY) is a meme token inspired by the viral "Chill Guy" meme, featuring a laid-back anthropomorphic dog. The token is primarily a speculative asset with no intrinsic utility or planned protocol functionality beyond being traded or held. It is available on both the Solana and Ethereum blockchains, with the Ethereum contract address being 0x60215db40b04fe029c42c56ff2e02221c1f288ef.

Token Supply and Issuance Mechanism

MetricValue
Total Supply1,000,000,000 (1B)
Circulating Supply~1,000,000,000
Issuance MechanismFixed, all minted at launch
InflationNone
  • Issuance: All tokens were minted at launch; there is no ongoing inflation or mining. The entire supply is in circulation, with no evidence of vesting or scheduled emissions.
  • Liquidity: Liquidity for trading was provided at launch and subsequently burnt, meaning the initial liquidity pool cannot be withdrawn by the deployer.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryPercentageNotes
Public/Community~100%All tokens available to the public
Team/Founders0%No explicit allocation
Investors0%No explicit allocation
Ecosystem/Rewards0%No explicit allocation
  • Distribution: There is no evidence of private sales, team, investor, or ecosystem allocations. The token was distributed directly to the public, likely via decentralized exchanges (Uniswap, Solana DEXs).
  • No Vesting: There are no vesting contracts or delayed unlocks for any party.

Usage and Incentive Mechanism

MechanismDescription
UtilityNone; purely speculative and meme-driven
IncentivesNo staking, yield, or protocol rewards
Fees/DividendsNone
GovernanceNone
  • Primary Use: The token is designed for speculative trading and as a community meme asset. There are no built-in incentives, staking, or governance features.
  • Earning Potential: Holders do not earn fees, dividends, or additional tokens by holding or using CHILLGUY.

Locking and Unlocking Mechanism

MechanismDescription
LockingNone; all tokens are liquid and tradable
UnlockingNot applicable
VestingNot applicable
  • No Lockups: All tokens are immediately tradable; there are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks.
  • Liquidity Burn: The initial liquidity was burnt, which is a common practice in meme coins to signal that the deployer cannot remove liquidity and "rug pull" the project.

Tokenomics Table

AspectDetails
Total Supply1,000,000,000 (1B)
Circulating Supply~1,000,000,000
IssuanceAll tokens minted at launch
Allocation100% public; no team/investor/vesting
UtilityNone; meme/speculation only
IncentivesNone; no staking, rewards, or dividends
LockingNone; all tokens liquid
UnlockingNot applicable
LiquidityInitial liquidity burnt; cannot be withdrawn by deployer

Additional Context and Implications

  • Market Behavior: As a meme coin, CHILLGUY's price and market cap are driven by social media trends, viral moments, and speculative trading rather than fundamental utility or protocol adoption.
  • Legal Risks: The token has faced copyright challenges from the original artist of the Chill Guy meme, which could impact its long-term viability or lead to takedown attempts.
  • No Roadmap or Governance: There is no published roadmap, governance process, or plans for future development, which is typical for meme tokens.
  • Risk Profile: The token is highly speculative, with potential for extreme volatility and total loss of value. Users are advised to understand these risks before trading.

Summary Table

CategoryDetails
IssuanceFixed, all at launch
Allocation100% public, no team/investor/vesting
UsageMeme/speculation, no protocol utility
IncentivesNone
LockingNone
UnlockingNot applicable

Conclusion

Just a chill guy (CHILLGUY) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, fully-circulating token with no intrinsic utility, incentives, or locking mechanisms. Its value is entirely community- and hype-driven, with all tokens available for trading from launch and no vesting or delayed unlocks. The project is subject to significant volatility and legal uncertainty due to copyright disputes, and should be approached as a high-risk, speculative asset.

Just a chill guy (CHILLGUY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Just a chill guy (CHILLGUY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHILLGUY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHILLGUY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHILLGUY tokenomiką, galite peržiūrėti CHILLGUY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CHILLGUY

Norite įtraukti Just a chill guy (CHILLGUY) į savo portfelį?

Just a chill guy (CHILLGUY) Kainų istorija

CHILLGUY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CHILLGUY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHILLGUY? Mūsų CHILLGUY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.