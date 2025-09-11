Cheems (CHEEMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000011988. Per pastarąsias 24 valandas CHEEMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000011771 iki aukščiausios $ 0.0000012032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHEEMS kaina yra $ 0.000002168945828781, o žemiausia – $ 0.000000033427737282.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHEEMS per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cheems (CHEEMS) rinkos informacija
$ 224.77M
$ 200.47K
$ 244.16M
187.50T
203,672,960,023,058
203,672,952,644,644.2
92.05%
0.01%
BSC
Dabartinė Cheems rinkos kapitalizacija yra $ 224.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 200.47K. CHEEMS apyvartoje yra 187.50T vienetų, o bendras kiekis siekia 203672952644644.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 244.16M
Cheems (CHEEMS) kainos istorija USD
Stebėkite Cheems kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000715
+0.60%
30 dienų
$ -0.0000001236
-9.35%
60 dienų
$ -0.0000001433
-10.68%
90 dienų
$ -0.0000001866
-13.47%
Cheems kainos pokytis šiandien
Šiandien CHEEMS užfiksuotas $ +0.00000000715 (+0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cheems 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001236 (-9.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cheems 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHEEMS rodiklis pasikeitė $ -0.0000001433 (-10.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cheems 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000001866 (-13.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cheems (CHEEMS) pokyčius?
“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.
Cheems galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cheems investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cheems, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cheems kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cheems (CHEEMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cheems (CHEEMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cheems prognozes.
Supratimas apie Cheems (CHEEMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHEEMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cheems (CHEEMS)
Ieškote, kaip nusipirkti Cheems? Viskas paprasta ir patogu! Cheems lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.