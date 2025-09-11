Daugiau apie CGPU

ChainGPU logotipas

ChainGPU kaina(CGPU)

1 CGPU į USD – tiesioginė kaina:

ChainGPU (CGPU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:25:00(UTC+8)

ChainGPU (CGPU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

ChainGPU (CGPU) realiojo laiko kaina yra $ 0.336. Per pastarąsias 24 valandas CGPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3196 iki aukščiausios $ 0.3693 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGPU kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGPU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ChainGPU (CGPU) rinkos informacija

0.00%

BSC

Dabartinė ChainGPU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.85K. CGPU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.36M

ChainGPU (CGPU) kainos istorija USD

Stebėkite ChainGPU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.007394+2.25%
30 dienų$ -0.0077-2.25%
60 dienų$ -1.5233-81.93%
90 dienų$ -1.4869-81.57%
ChainGPU kainos pokytis šiandien

Šiandien CGPU užfiksuotas $ +0.007394 (+2.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ChainGPU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0077 (-2.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ChainGPU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CGPU rodiklis pasikeitė $ -1.5233 (-81.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ChainGPU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.4869 (-81.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ChainGPU (CGPU) pokyčius?

Peržiūrėkite ChainGPU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ChainGPU (CGPU)

Access global GPU resources effortlessly.

ChainGPU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChainGPU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CGPUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ChainGPU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChainGPU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ChainGPU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ChainGPU (CGPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainGPU (CGPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainGPU prognozes.

Peržiūrėkite ChainGPU kainos prognozę dabar!

ChainGPU (CGPU) Tokenomika

Supratimas apie ChainGPU (CGPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ChainGPU (CGPU)

Ieškote, kaip nusipirkti ChainGPU? Viskas paprasta ir patogu! ChainGPU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CGPU į vietos valiutas

1 ChainGPU(CGPU) į VND
8,841.84
1 ChainGPU(CGPU) į AUD
A$0.50736
1 ChainGPU(CGPU) į GBP
0.24528
1 ChainGPU(CGPU) į EUR
0.2856
1 ChainGPU(CGPU) į USD
$0.336
1 ChainGPU(CGPU) į MYR
RM1.41792
1 ChainGPU(CGPU) į TRY
13.87344
1 ChainGPU(CGPU) į JPY
¥49.392
1 ChainGPU(CGPU) į ARS
ARS$478.632
1 ChainGPU(CGPU) į RUB
28.6608
1 ChainGPU(CGPU) į INR
29.67552
1 ChainGPU(CGPU) į IDR
Rp5,508.19584
1 ChainGPU(CGPU) į KRW
467.964
1 ChainGPU(CGPU) į PHP
19.21248
1 ChainGPU(CGPU) į EGP
￡E.16.18176
1 ChainGPU(CGPU) į BRL
R$1.8144
1 ChainGPU(CGPU) į CAD
C$0.46368
1 ChainGPU(CGPU) į BDT
40.9248
1 ChainGPU(CGPU) į NGN
506.78544
1 ChainGPU(CGPU) į COP
$1,317.64416
1 ChainGPU(CGPU) į ZAR
R.5.89344
1 ChainGPU(CGPU) į UAH
13.87008
1 ChainGPU(CGPU) į VES
Bs52.416
1 ChainGPU(CGPU) į CLP
$322.896
1 ChainGPU(CGPU) į PKR
Rs95.42736
1 ChainGPU(CGPU) į KZT
181.13088
1 ChainGPU(CGPU) į THB
฿10.68816
1 ChainGPU(CGPU) į TWD
NT$10.18416
1 ChainGPU(CGPU) į AED
د.إ1.23312
1 ChainGPU(CGPU) į CHF
Fr0.26544
1 ChainGPU(CGPU) į HKD
HK$2.61408
1 ChainGPU(CGPU) į AMD
֏128.38896
1 ChainGPU(CGPU) į MAD
.د.م3.03408
1 ChainGPU(CGPU) į MXN
$6.25968
1 ChainGPU(CGPU) į SAR
ريال1.26
1 ChainGPU(CGPU) į PLN
1.22304
1 ChainGPU(CGPU) į RON
лв1.45488
1 ChainGPU(CGPU) į SEK
kr3.1416
1 ChainGPU(CGPU) į BGN
лв0.56112
1 ChainGPU(CGPU) į HUF
Ft112.93968
1 ChainGPU(CGPU) į CZK
7.01568
1 ChainGPU(CGPU) į KWD
د.ك0.10248
1 ChainGPU(CGPU) į ILS
1.11888
1 ChainGPU(CGPU) į AOA
Kz306.28752
1 ChainGPU(CGPU) į BHD
.د.ب0.126672
1 ChainGPU(CGPU) į BMD
$0.336
1 ChainGPU(CGPU) į DKK
kr2.14368
1 ChainGPU(CGPU) į HNL
L8.80656
1 ChainGPU(CGPU) į MUR
15.30816
1 ChainGPU(CGPU) į NAD
$5.90688
1 ChainGPU(CGPU) į NOK
kr3.33312
1 ChainGPU(CGPU) į NZD
$0.56448
1 ChainGPU(CGPU) į PAB
B/.0.336
1 ChainGPU(CGPU) į PGK
K1.42464
1 ChainGPU(CGPU) į QAR
ر.ق1.22304
1 ChainGPU(CGPU) į RSD
дин.33.67392

ChainGPU išteklius

Išsamesnei ChainGPU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ChainGPU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ChainGPU

Kiek ChainGPU(CGPU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGPU kaina USD valiuta yra 0.336USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGPU į USD kaina?
Dabartinė CGPU kaina USD valiuta yra $ 0.336. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ChainGPU rinkos kapitalizacija?
CGPU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGPU apyvartoje?
CGPU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGPU kaina?
CGPU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGPU kaina?
CGPU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CGPU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGPU yra $ 2.85KUSD.
Ar CGPU kaina šiais metais kils?
CGPU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGPU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:25:00(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

