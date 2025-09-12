ChainGuard (CGC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000000000000000000123. Per pastarąsias 24 valandas CGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000000000000000001 iki aukščiausios $ 0.000000000000000000000681 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGC per pastarąją valandą pasikeitė -3.15%, per 24 valandas – -30.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -99.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ChainGuard (CGC) rinkos informacija
--
----
$ 11.11K
$ 11.11K$ 11.11K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Dabartinė ChainGuard rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.11K. CGC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
ChainGuard (CGC) kainos istorija USD
Stebėkite ChainGuard kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000000000000000005498
-30.89%
30 dienų
$ -0.000000050699999999999877
-100.00%
60 dienų
$ -0.004999999999999999999877
-100.00%
90 dienų
$ -0.004999999999999999999877
-100.00%
ChainGuard kainos pokytis šiandien
Šiandien CGC užfiksuotas $ -0.00000000000000000000005498 (-30.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ChainGuard 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000050699999999999877 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ChainGuard 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CGC rodiklis pasikeitė $ -0.004999999999999999999877 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ChainGuard 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004999999999999999999877 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ChainGuard (CGC) pokyčius?
AI security for your blockchain journey. Real-time risk alerts, wallet protection, automated tasks.
ChainGuard galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChainGuard investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CGCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ChainGuard mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChainGuard, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ChainGuard kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ChainGuard (CGC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainGuard (CGC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainGuard prognozes.
Supratimas apie ChainGuard (CGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
